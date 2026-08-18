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ഇഡലിക്കടയിൽ നിന്ന് തെലുങ്കിൻ്റെ ഹീറോയിലേക്ക്! നായകനായി ചുവടുവച്ച് വെങ്കിടേഷ്

സുരേഷ് തേജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ഡിജിപി' എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് വെങ്കി നായക കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

Nayika Nayakan Venkitesh Vijay Deverakonda Kingdom DGP Telugu Movie Venki Kingdom Movie
വെങ്കിടേഷ് (fb@Venkitesh Vp)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 18, 2026 at 2:20 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: മലയാളികളുടെ പ്രിയങ്കരനായ നടൻ വെങ്കിടേഷ് (വെങ്കി) തെലുഗു സിനിമയിൽ നായകനായി അരങ്ങേറ്റത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നു. വിജയ് ദേവരകൊണ്ട നായകനായ ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രം 'കിംഗ്‌ഡം'ത്തിലെ ശക്തമായ വില്ലൻ കഥാപാത്രത്തിലൂടെ തെലുഗു പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിച്ച വെങ്കിക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് നായക വേഷവും തേടിയെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ചിത്രത്തിൻ്റെ ഓഡിയോ ലോഞ്ചിൽ വെങ്കി നടത്തിയ ഇമോഷണൽ പ്രസംഗം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ രീതിയിൽ തരംഗമായിരുന്നു. സുരേഷ് തേജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ഡിജിപി' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് വെങ്കിയുടെ നായകനായുള്ള അരങ്ങേറ്റം. ബൊമ്മാക് ശിവയാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. സിനിമയുടെ കരാർ ഒപ്പുവച്ച വിവരവും വീഡിയോയും വെങ്കി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരുന്നു.

ഇഡലിക്കടയിൽ നിന്ന് തെലുങ്ക് സിനിമയിലെ നായകനിലേക്ക്

മമ്മൂട്ടി ചിത്രം പ്രീസ്‌റ്റ്, സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ്‌, കോക്കോ, തുടങ്ങിയ സിനിമകളിൽ വെങ്കിടേഷ് വേഷമിട്ടു. ജി വി പ്രകാശ് കുമാർ നായകനായ റിബൽ എന്ന തമിഴ് ചിത്രത്തിൽ വില്ലനായി അഭിനയിച്ചതോടെയാണ് വെങ്കിടേഷ് ശ്രദ്ധേയ നടനായി മാറിയത്.

ടെലിവിഷൻ റിയാലിറ്റി ഷോകളിലൂടെയാണ് വെങ്കിടേഷ് മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രിയങ്കരനാകുന്നത്. തുടർന്ന് നിരവധി സിനിമകളിൽ ചെറുതും വലുതുമായ വേഷങ്ങൾ ചെയ്‌തു. സിനിമാ മേഖലയിൽ സജീവമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ തന്നെയാണ് തന്‍റെ അടുത്ത അഞ്ചു സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം സുട സുട ഇഡലി എന്ന പേരിൽ ഒരു തട്ടുകട തിരുവനന്തപുരം കിഴക്കേക്കോട്ടയിൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. വൈകുന്നേരം 7 മണി മുതൽ രാത്രി 12 മണി വരെയാണ് പ്രവർത്തനം. സാധാ ഇഡലി മുതൽ ദം ഇഡലി വരെ നീളുന്ന വ്യത്യസ്‌തകരമായ ഇഡലി വിഭവങ്ങൾ. സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം തുടങ്ങിയ ഇഡലിക്കടയും ഇന്ന് വിവിധ ജില്ലകളിലേക്ക് വളർന്നു കഴിഞ്ഞു.

വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തിരുവനന്തപുരത്ത് സംഗീത സംവിധായകൻ അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറിൻ്റെ കൺസേർട്ട് കാണാൻ കൂട്ടുകാർ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ, "ഞാൻ ഇപ്പോഴില്ല, കുറച്ചു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അനിരുദ്ധ് സംഗീതം ചെയ്യുന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ നേരിൽ കണ്ടോളാം" എന്ന് വെങ്കി തമാശയായി പറഞ്ഞിരുന്നു. വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം 'കിംഗ്‌ഡ'ത്തിലെ വെങ്കിയുടെ വില്ലൻ വേഷത്തിന് പശ്ചാത്തല സംഗീതമൊരുക്കിയത് അനിരുദ്ധ് തന്നെയായിരുന്നുവെന്നത് മറ്റൊരു അത്ഭുതമാണ്.

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അമ്മയുടെ സ്വപ്‌നം സാക്ഷാത്കരിച്ച് വെങ്കി

ഏകദേശം ഒൻപതു വർഷത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്‍റെ ഫലമായി ലഭിച്ചതായിരുന്നു കിംഗ്‌ഡം എന്ന സിനിമയിലെ വില്ലൻ വേഷമെന്ന് വെങ്കി ഇടിവി ഭാരതിനോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു.. ഇപ്പോഴിതാ അതിന്‍റെ പിൻബലത്തിൽ നായക വേഷം. ഡിജിപി എന്ന തന്‍റെ പുതിയ ചിത്രത്തിന്‍റെ പേരുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു പൊലീസ് സിനിമയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട. ഈ ഡിജിപി വേറെ. അതിന്‍റെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാൻ കുറച്ചു കൂടി കാത്തിരിക്കണമെന്നും വെങ്കി.

Nayika Nayakan Venkitesh Vijay Deverakonda Kingdom DGP Telugu Movie Venki Kingdom Movie
കിംഗ്‌ഡത്തിലെ വില്ലനായി വെങ്കി (fb@Venkitesh Vp)

ലാൽ ജോസ് ചിത്രമായ 'വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്‌തകം'ത്തിലൂടെയാണ് വെങ്കി ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത്. പിന്നീട് 'നായികാ നായകൻ' റിയാലിറ്റി ഷോ, 'ദി പ്രീസ്റ്റ്', 'ഖോ ഖോ', 'വേദ', 'റിബൽ' എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് 'കിംഗ്‌ഡ'ത്തിലെത്തുന്നത്. 'ഡിജിപി' എന്നത് ഒരു പൊലീസ് സിനിമയല്ലെന്നും, പേരിന് പിന്നിലെ കൗതുകം വഴിയെ അറിയിക്കാമെന്നും അണിയറപ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിജയവും പരാജയവും മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വെങ്കി, തനിക്ക് ലഭിച്ച പുതിയ നായകവേഷത്തിലൂടെ അമ്മയുടെ വലിയൊരു സ്വപ്‌നം കൂടി സാക്ഷാത്കരിച്ചതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ്.

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