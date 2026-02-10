ETV Bharat / entertainment

'വിചാരണയെ സ്വാധീനിക്കില്ല'; വെഞ്ഞാറമൂട് കേസ് പ്രതിയുടെ ഹർജിയിൽ സെൻസർ ബോർഡ്, സിനിമ ലഹരിക്കെതിരെ

സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരുകൾ, സാഹചര്യങ്ങൾ, കൊലപാതക രീതി എന്നിവ യഥാർഥ സംഭവത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് സെൻസർ ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കി.

KERALA HIGH COURT MOVIE PETITION KAALAM PARANJA KATHA RELEASE ROW VENJARAMOODU MASS MURDER CASE CENSOR BOARD CLEARS MALAYALAM MOVIE
അഫാൻ്റെ പിതാവ് (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 10, 2026 at 10:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: വെഞ്ഞാറമൂട് കൂട്ടക്കൊലക്കേസ് പ്രതി അഫാൻ്റെ പിതാവ് 'കാലം പറഞ്ഞ കഥ' എന്ന സിനിമയുടെ റിലീസ് തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഹർജിയിലെ വാദങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ തള്ളി സെൻസർ ബോർഡ്. സിനിമ വിചാരണയെ സ്വാധീനിക്കില്ലെന്നും ലഹരിക്കും ഓൺലൈൻ ചൂതാട്ടത്തിനും എതിരായ സന്ദേശമാണ് ചിത്രം നൽകുന്നതെന്നും സെൻസർ ബോർഡ് അഭിഭാഷക ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഹർജിയിലെ വാദങ്ങളിൽ കഴമ്പില്ലെന്ന് പ്രാഥമികമായി വിലയിരുത്തിയ കോടതി കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് അടുത്ത ആഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി.

സെൻസർ ബോർഡിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അഭിഭാഷക നിയമവിദഗ്ധ എന്ന നിലയിൽ സിനിമ പൂർണമായി കണ്ടശേഷമാണ് കോടതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത്. വെഞ്ഞാറമൂട് കൂട്ടക്കൊല സിനിമയ്ക്ക് ഒരുപക്ഷേ പ്രചോദനമായിട്ടുണ്ടാകാമെങ്കിലും യഥാർഥ സംഭവുമായി സിനിമയ്ക്ക് നേരിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല. നിലവിൽ നടക്കുന്ന കേസിൻ്റെ വിചാരണയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന യാതൊരു ഘടകങ്ങളും സിനിമയിൽ അടങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന് അഭിഭാഷക വ്യക്തമാക്കി. സിനിമയിലെ കക്ഷികളുടെ പേരുകൾ, സാഹചര്യങ്ങൾ, കൊലപാതക രീതി എന്നിവയെല്ലാം യഥാർഥ സംഭവത്തിൽ നിന്നും ഏറെ വ്യത്യസ്തമാണ്. ലഹരിക്കും ഓൺലൈൻ ചൂതാട്ടത്തിനും എതിരായ സന്ദേശമാണ് സിനിമ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതെന്ന് സെൻസർ ബോർഡ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ബോധിപ്പിച്ചു.

ഹർജിയിലെ ആരോപണങ്ങൾ

ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അത് വെഞ്ഞാറമൂട് കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രമേയമായതിനാൽ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് അപകീർത്തികരമായേക്കാമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അഫാൻ്റെ പിതാവ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത്. സിനിമ പുറത്തുവന്നാൽ അത് മാധ്യമ വിചാരണയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്നും അഫാൻ്റെ ഭാവിയെ അത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. കേസ് വിചാരണാഘട്ടത്തിലായതിനാൽ സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഹർജിയിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ സിനിമയുടെ പേരിൽ കുടുംബത്തെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ആക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അഫാൻ്റെ പിതാവ് കോടതിയിൽ ആവർത്തിച്ചു. വിചാരണ കഴിയുംവരെ സിനിമ പുറത്തിറക്കുന്നത് തടയണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം.

നാടിനെ നടുക്കിയ കൊലപാതക പരമ്പര

2025 ഫെബ്രുവരി 24നാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ കൊലപാതക പരമ്പര നടന്നത്. അഫാൻ ആണ് കേസിലെ ഏക പ്രതി. മുത്തശ്ശി സൽമാബീവി, പിതൃസഹോദരൻ ലത്തീഫ്, ലത്തീഫിൻ്റെ ഭാര്യ സജിത ബീവി, പെൺസുഹൃത്ത് ഫർസാന, ഇളയ സഹോദരൻ അഫ്‌സാൻ എന്നിവരെയാണ് പ്രതി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. സംഭവ ദിവസം രാവിലെ പേരുമലയിലെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വച്ച് മാതാവ് ഷെമിയെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി ഷാൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴുത്തിൽ മുറുക്കി മുറിയിൽ അടച്ചിട്ടു. അതിനുശേഷം ഉറ്റബന്ധുക്കളെ അവരുടെ വീടുകളിൽ എത്തി ചുറ്റിക ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി. സുഹൃത്തിനെയും അനുജനെയും വീട്ടിൽവച്ചാണ് ചുറ്റിക ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയത്. മണിക്കൂറുകളുടെ ഇടവേളകളിലായിരുന്നു അഞ്ച് കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തിയത്.

വിചാരണയെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളൊന്നും സിനിമയിലില്ലെന്ന് സെൻസർ ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ അടുത്ത ആഴ്ച ഹർജി വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ വിഷയത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാകും. ഹർജിയിൽ പൂർണമായും തീരുമാനം വന്ന ശേഷമായിരിക്കും സിനിമയുടെ റിലീസ് സാധ്യമാവുക.

Also Read:- അസിയുടെ വിശേഷങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ച് മലയാളികളുടെ പ്രിയതാരം രേവതി

TAGGED:

KERALA HIGH COURT MOVIE PETITION
KAALAM PARANJA KATHA RELEASE ROW
VENJARAMOODU MASS MURDER CASE
CENSOR BOARD CLEARS MALAYALAM MOVIE
VENJARAMOODU MURDER MOVIE PLEA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.