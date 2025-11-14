"ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്..ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെ രൂക്ഷത നിറഞ്ഞ ഒരു കുടുസ്സു മുറിയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട കണ്ടൻ്റ് ക്രിയേറ്റർ"; തൊപ്പിയുടെ ജീവിതം സിനിമയാക്കാന് വിസി അഭിലാഷ്
തൊപ്പിയുടെ ജീവിതം സിനിമയാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പങ്കുവച്ച് സംവിധായകന് വിസി അഭിലാഷ്. നമ്മുക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം തോന്നിപ്പോകുന്ന ഒരാളാണ് തൊപ്പിയെന്നാണ് അഭിലാഷ് പറയുന്നത്. താൻ തൊപ്പിയുടെയും സംഘത്തിന്റെയും ആരാധകനാണെന്നും അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കില് കുറിച്ചു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 14, 2025 at 11:42 AM IST
സോഷ്യല് മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർ തൊപ്പിയുടെ ജീവിതം സിനിമയാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടപ്പിച്ച് സംവിധായകന് വിസി അഭിലാഷ്. സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായാല് തൊപ്പിയുടെ ജീവിതം സിനിമയാക്കുമെന്നാണ് സംവിധായകന് പറയുന്നത്. നമ്മുക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം തോന്നിപ്പോകുന്ന ഒരാളാണ് തൊപ്പിയെന്നും അഭിലാഷ് പറയുന്നു. ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയായിരുന്നു സംവിധായകന്റെ പ്രതികരണം. താൻ തൊപ്പിയുടെയും സംഘത്തിന്റെയും ആരാധകനാണെന്നും അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കില് കുറിച്ചു.
"സാഹചര്യങ്ങൾ ഒത്ത് വന്നാൽ ഈ ചങ്ങാതിയുടെ ജീവിതം സിനിമയാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സാധാരണ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർ എന്നതിലുപരി തൊപ്പിയെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അയാളുടെ രണ്ട് കാലങ്ങളിലെ ജീവിതമാണ്. അത്ഭുതം തോന്നും.
ഗെയിമിംഗിനിടെ തെറി പറയുന്ന, പൊട്ടിക്കരയുന്ന, കസേരയിൽ നിന്ന് മലക്കം മറിഞ്ഞ് വീണിടത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു വന്ന് 'കുടമോതെടി' പാട്ടു പാടി താളം ചവിട്ടുന്ന, അയാളുടെ തന്നെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ 'ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെ രൂക്ഷത നിറഞ്ഞ ഒരു കുടുസ്സു മുറി'യിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒന്നാന്തരം കണ്ടൻ്റ് ക്രിയേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ പൊതു ജനത്തിന് മുന്നിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടിയ പലതിൽ നിന്നും അയാള് ഇന്ന് ഒളിച്ചോടിയിരിക്കുന്നു.
ഇന്നത്തെ തൊപ്പി ആരെയും ഫാനാക്കുന്ന അത്ഭുത വിദ്യ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു. പഴയ കടത്തു വഞ്ചി കാലത്ത് നിന്നും വണ്ടി കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത മനുഷ്യർക്ക് ഇപ്പോഴും തൊപ്പിയൊക്കെ 'അശ്ലീലം' ആയിരിക്കാം. ഞാന് ഈ പറയുന്നതിനോട് യോജിക്കാന് ആവില്ലായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഒന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇന്നിന്റെ നേരാണ് 'തൊപ്പി'.
കൂട്ടുകാരെ കടലോളം സ്നേഹിക്കുന്ന, വർത്തമാനങ്ങളിൽ പരമാവധി മാന്യത പുലർത്തുന്ന, സ്വന്തം മാതാവിനോട് നീതി പുലർത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്ന, തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന എട്ടാം ക്ലാസ്സുകാരനോട് നീ നന്നായി പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസാമാന്യ നല്ല മനുഷ്യൻ.
നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം തോന്നിപ്പോകുന്ന ഒരാൾ. അതെ, ഞാൻ തൊപ്പിയുടെയും സംഘത്തിന്റെയും ആരാധകനാണ്. ഞാൻ അവരെ സ്ഥിരമായി ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട്. തൊപ്പിയുടെ ലൈവുകൾ കാണുമ്പോൾ, ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഞാനും ആ ആളുകളിൽ ഒരാളായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പോകും. ആ നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിലെ ആ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കുസൃതികള് വളരെ ആകർഷകമാണ്.
ഷമീറും മമ്മുവും ഡാനിയും കുര്യനും ജാസിയും റാമ്പോയും മറ്റുള്ളവരും ഒക്കേ ചേർന്ന് നമ്മളെ വേറെ വൈബിൽ എത്തിക്കും. തൊപ്പീ, നിങ്ങളുടെ കഥയിൽ ജീവിതമുണ്ട്. സിനിമയുണ്ട്" -വിസി അഭിലാഷ് കുറിച്ചു.
Also Read: ഒടുവില് അനുമോളുടെ വിജയം അംഗീകരിച്ച് തൊപ്പി; പാതിരാത്രി വിളിച്ച് മാപ്പ് പറഞ്ഞെന്ന അഖില് മാരാരുടെ ചാറ്റ് പുറത്തുവിട്ട് ഇന്ഫ്ലുവന്സര്