പ്രേമത്തിന് എന്താ കുഴപ്പം ? വാഴ 2 ബയോപിക് ഓഫ് ബില്യണ്‍ ബ്രോസ് ട്രെയിലർ പുറത്ത്

പ്രേമത്തിന് എന്താ കുഴപ്പം ? വാഴ 2 ബയോപിക് ഓഫ് ബില്യണ് ബ്രോസ് ട്രെയിലർ പുറത്ത്
ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ വിജയം കുറിച്ച ചിത്രം വാഴ ബയോപിക് ഓഫ് ബില്യണ് ബോയ്സിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണിത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 29, 2026 at 4:23 PM IST
സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രശസ്തരായ ഹാഷിർ, അലൻ ബിൻ സിറാജ്, അജിൻ ജോയ്, വിനായക് എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി നവാഗതനായ സവിൻ എസ് എ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന വാഴ 2 ബയോപിക് ഓഫ് ബില്യണ് ബ്രോസ് എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയ്ലർ പുറത്തിറങ്ങി.
ഹിറ്റ് സംവിധായകൻ വിപിന് ദാസ് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ, സംഭാഷണം ഒരുക്കുന്നത്. സൗഹൃദത്തിന്റെ തീവ്ര വികാരങ്ങളും നൊസ്റ്റാൾജിയയും അടങ്ങുന്ന ട്രെയിലര് ഇതിനോടകം തന്നെ ചിത്രത്തിന്റെ ഹൈപ്പ് വര്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
WBTS പ്രൊഡക്ഷൻസ്, ഇമാജിൻ സിനിമാസ്, സിഗ്നേച്ചർ സ്റ്റുഡിയോസ്, ഐക്കൺ സ്റ്റുഡിയോസ്, ഷൈൻ സ്ക്രീൻസ് എന്നീ ബാനറുകളിലായി വിപിൻ ദാസ്, ഹാരിസ് ദേശം, സാഹു ഗാരപാട്ടി, പി.ബി. അനീഷ്, ആദർശ് നാരായൺ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് വാഴ II നിർമ്മിക്കുന്നത്.
ഏപ്രില് 2 നാണ് വാഴ II ആഗോളതലത്തില് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നത്. ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങള് ഇതിനോടകം തന്നെ ട്രെന്ഡിങ്ങില് തുടരുകയാണ്. വാഴ ബയോപിക് ഓഫ് ബില്യണ് ബോയ്സ് എന്നായിരുന്നു ആദ്യ ഭാഗത്തിന്റെ പേര്.
ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ വിജയം കുറിച്ച ചിത്രം രണ്ടാം ഭാഗത്തിനുള്ള സൂചന നൽകികൊണ്ടായിരുന്നു അവസാനിച്ചത്. വാഴയുടെ ആദ്യഭാഗ ചിത്രത്തിലെ യുവ താരങ്ങൾക്കൊപ്പം മലയാളത്തിലെ മറ്റു പ്രമുഖ താരങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയ വൈറൽ താരങ്ങളും ഈ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്.
ഒരു കൂട്ടം യുവതാരങ്ങളോടൊപ്പം സുധീഷ്, വിജയ് ബാബു, അജു വർഗീസ്, അരുൺ, അൽഫോൻസ് പുത്രൻ, വിനോദ് കെടാമംഗലം, ബിജു കുട്ടൻ, രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരും ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നു.
10 ഗാനങ്ങളും 9 സംഗീത സംവിധായകരുമാണ് വാഴ II നു വേണ്ടി അണിനിരക്കുന്നത്. മലയാളി മങ്കിസ്, രജത് പ്രകാശ് (ഹാറ്റ്സ്മിത്ത് ), പാർവതീഷ് പ്രദീപ്, റമീസ് ആർസി, മുത്തു, ആർക്കഡോ, ജസിർ മുഹമ്മദ്, അശ്വിൻ ആര്യൻ & ഇലക്ട്രോണിക് കില്ലി എന്നിവരാണ് സംഗീതം ചെയ്യുന്നത്. അതോടൊപ്പം അങ്കിത് മേനോനാണ് മ്യൂസിക് സൂപ്പർവിഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വാഴ ഒന്നാം ഭാഗത്തിലെ ഗാനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും റീൽസുകളിൽ ട്രെൻഡിങ് ആണ്. തിങ്ക് മ്യൂസിക്കാണ് വാഴ IIവിന്റെ ഓഡിയോ റൈറ്സ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഛായാഗ്രഹണം- അഖിൽ ലൈലാസുരൻ, എഡിറ്റർ - കണ്ണൻ മോഹൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - കനിഷ്ക ഗോപി ഷെട്ടി, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - റിന്നി ദിവാകർ, കല - ബാബു പിള്ള, മേക്കപ്പ് - സുധി സുരേന്ദ്രൻ, കോസ്റ്റ്യൂംസ് - അശ്വതി ജയകുമാർ, സ്റ്റിൽസ് - ബിജിത്ത് ധർമ്മടം, പരസ്യകല - യെല്ലോ ടൂത്ത്സ്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - രജിവൻ അബ്ദുൾ ബഷീർ, സൗണ്ട് ഡിസൈനർ - അരുൺ എസ്. മണി, ആക്ഷൻ - കലൈ കിംഗ്സൺ, വിക്കി നന്ദഗോപാൽ, ഡിഐ - ജോയ്നർ തോമസ്, ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ - സർക്കാസനം, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ-വിഷ്ണു സുജാതൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് - അനീഷ് നന്തിപുലം, പ്രൊമോഷൻ കൺസൾട്ടന്റ്-വിപിൻ കുമാർ,വിതരണം-ഐക്കൺ സിനിമാസ്,പി ആർ ഒ-എ എസ് ദിനേശ്.
2 .'ഒരു സെറ്റ് കൊലയാളികള്, ഒരു ശവം'; ഇത് ദൃശ്യം 4 ആണോ? ചിരിപ്പിച്ച് മോഹിനിയാട്ടം ട്രെയിലര്
|3 . 'ഒറ്റപ്പെട്ടുപ്പോയി,എനിക്ക് വിളിക്കാൻ അച്ഛൻ എന്നൊരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു';ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി കിച്ചു സുധി