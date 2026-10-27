'അളിയാ ഞാനിനി എന്തിന് ജീവിക്കണം'! ആ പൊട്ടിക്കരച്ചില് കണ്ട് ദേവരാജന് മാസ്റ്റര് ഭയന്നു; മരണത്തിനു മുമ്പ് വയലാറിന്റെ നെഞ്ചുലച്ച സംഭവം
ചലച്ചിത്ര മേഖലയ്ക്ക് വയലാർ നൽകിയ സംഭാവനകള് ചെറുതല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലാതിവർത്തിയായ ഗാനങ്ങൾ ഇന്നും മലയാളികളുടെ ചുണ്ടിലുണ്ട്. വയലാറിന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് 51 വർഷം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 9:48 AM IST
അക്കി വിനായക്
മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സാഹിത്യകാരനും ഗാനരചയിതാവുമായ വയലാർ രാമവർമ്മയുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് 51വർഷം. 1975 ഒക്ടോബർ 27നാണ് ഗുരുതര കരൾ രോഗ ബാധയാൽ മലയാളത്തിന്റെ മഹാപ്രതിഭ അസ്തമിക്കുന്നത്. രണ്ടായിരത്തിലധികം മലയാള സിനിമാഗാനങ്ങൾ. ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ വയലാർ യേശുദാസ് അങ്ങനെയൊരു ത്രയം മലയാള സിനിമയുടെ അത്ഭുതമായിരുന്നു. വളരെയധികം ശാന്ത സ്വഭാവമുള്ള, നന്മനിറഞ്ഞ മനസ്സിന് ഉടമയായ വയലാർ മലയാള സിനിമയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗാനങ്ങൾ പ്രതിഫലം ഇല്ലാതെ എഴുതിയ ഗാനരചേതാവ് കൂടിയാണ്.
വയലാറിന്റെ ഗാനങ്ങളെ മലയാളികൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
'ചക്രവർത്തിനി നിനക്കു ഞാനെന്റെ', 'സന്യാസിനി നിൻ പുണ്യാശ്രമത്തിൽ', ദേശീയ പുരസ്കാരം അടക്കം കരസ്ഥമാക്കിയ - 'മനുഷ്യൻ മതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു', 'ബലിപീഠങ്ങളിൽ ഓടിയെത്തും', ,ഇന്നലെ മയങ്ങുമ്പോൾ,.. ഇന്നും കാതുകൾക്ക് ഇമ്പമായി നിൽക്കുന്ന എത്രയോ ഗാനങ്ങൾ...
മരണം പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ഭയമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു വയലാർ രാമവർമ്മ. ഗുരുതര രോഗം ബാധിച്ച് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മരണത്തെക്കുറിച്ചും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ആധികാരികമായി എഴുതിയ ആ മനസ്സും കൈകളും മുന്നിലെ മരണം കണ്ട് നടുങ്ങുകയായിരുന്നു. രോഗത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിഭയുടെ ജീവൻ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ മെഡിക്കൽ സയൻസിന് സാധിച്ചില്ല. വയലാറിന്റെ വിയോഗത്തിൽ എപ്പോഴും ഓർക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം വയലാറിന് രക്തം ആവശ്യമായി വന്നു. വയലാറിന് രക്തം ദാനം ചെയ്യാൻ ആരാധകരുടെ നീണ്ട ക്യൂവായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ. ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ കാര്യം സർക്കാർ അനുമതിയോടെ പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിൽ തടവുപുള്ളികൾ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് രക്തദാനം ചെയ്യാൻ എത്തിച്ചേർന്നു..
മരണത്തിനു മുമ്പ് തകർന്നുപോയ വയലാർ
വയലാറിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആത്മസുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാൾ തന്നെയായിരുന്നു മലയാളത്തിന്റെ വിഖ്യാത സംഗീതജ്ഞൻ ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ. ദേവരാജൻ മാസ്റ്ററുടെ മകളെ തന്റെ മകനായ ശരത്തിനെ കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹവും വയലാറിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് എന്തൊക്കെയോ കാരണങ്ങളാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചില്ല.
ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന കാലഘട്ടം. അളിയനെ അത്യാവശ്യമായി ഒന്ന് കാണണം എന്ന് ആവശ്യവുമായി വയലാർ ദേവരാജന്റെ അടുത്തെത്തി. വയലാർ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ അടുക്കളയിൽ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ജോലിയിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടുതന്നെ വയലാറിനെ ഒന്ന് നോക്കി. അദ്ദേഹം വല്ലാതെ പരിഭ്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. വയലാറിന്റെ പരിഭ്രമം കണ്ട് ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ ഭയന്നു. 'എന്താ, എന്തുപറ്റി', എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മാസ്റ്റർ വയലാറിന്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു നീങ്ങി. പൊടുന്നനെ താൻ ധരിച്ചിരുന്ന ഷർട്ട് വയലാർ അഴിച്ചുമാറ്റി. എന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കരയാൻ ആരംഭിച്ചു.
വയലാറിന്റെ കണ്ണ് നിറയുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളാരും തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല. വിജയവും പരാജയവും വിമർശനവും തളർത്താത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ കൊച്ചുകുട്ടികളെപ്പോലെ പൊട്ടിക്കരയുകയാണ്. ഞാനിനി എന്തിന് ജീവിക്കണം എന്നൊരു ചോദ്യവും വികാരനിർഭരമായി വയലാർ പുലമ്പുന്നുണ്ട്. ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ വയലാറിനെ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു. കൈമടക്കുകളിലും, നെഞ്ചിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തും, കക്ഷത്തും ഒക്കെ വെള്ള പാടുകൾ... ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ വെള്ളപ്പാണ്ട് ആണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. തനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു രോഗാവസ്ഥയുണ്ടായത് വയലാർ ആകെ തളർന്നുപോയി. ഇതൊരു സാധാരണ രോഗമാണെന്നും, നിരവധി പേർ ഈ രോഗാവസ്ഥയ്ക്ക് അടിമകളാണെന്നും ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ വയലാറിനെ ബോധിപ്പിച്ചു. ഈയൊരു രോഗം ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനവും അല്ല എന്ന് ആത്മവിശ്വാസം പകരാനും അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു.
തുടർന്ന് വയലാറിനെയും കൂട്ടി ദേവരാജൻ മാസ്റ്ററും ഒന്ന് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളും ഒരു ചർമ്മരോഗ വിദഗ്ധനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തു. രോഗം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഡോക്ടർ വയലാറിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. കഴിക്കാനുള്ള മരുന്ന് കുറച്ചു കൊടുത്തു. എല്ലാദിവസവും രാവിലെയോ വൈകിട്ടോ സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശവും നൽകി. ചികിത്സയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരിക്കലും പുകവലിക്കാനോ മദ്യപിക്കാനോ പാടുള്ളതല്ല എന്ന കർശന നിർദേശവും ഉണ്ടായിരുന്നു.
പക്ഷേ സുഹൃദ് സമ്പന്നനായ വയലാറിന് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്നീട് പാലിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ചികിത്സ തുടരവേ തന്നെ പല മദ്യപാന സദസ്സുകളിലും വയലാർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. പിൽക്കാലത്ത് അമിത മദ്യപാനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കരൾ രോഗമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവൻ എടുത്തത്. രോഗം മൂർച്ഛിച്ചപ്പോൾ വയലാറിനെ ചികിത്സിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രശസ്ത ഡോക്ടർ ആയ പി കെ ആർ വാര്യരായിരുന്നു.
ദേവരാജനെ തള്ളിയ കുഞ്ചാക്കോ
1964.. കുഞ്ചാക്കോയുടെ ഉദയ പ്രൊഡക്ഷനിൽ 'ശകുന്തള' എന്ന സിനിമയുടെ ജോലികൾ ആരംഭിക്കുന്നു. എന്തോ കാരണത്താൽ ഉദയയ്ക്ക് ദേവരാജൻ മാസ്റ്ററോട് ഒരു അതൃപ്തി തോന്നിയ കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. വയലാർ ആണ് ഗാനരചന. ഗാനങ്ങളുടെ കമ്പോസിംഗ് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിർമാതാവിന് ട്യൂൺ കേൾക്കണമെന്ന ആവശ്യം മുന്നോട്ടുവരുന്നു. ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർക്കാകട്ടെ പാട്ടുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും മുമ്പ് മറ്റാരെയും കേൾപ്പിച്ച് ശീലവുമില്ല. നിർമ്മാതാവിന്റെ ആവശ്യം ആദ്യം നിരസിച്ചെങ്കിലും വയലാർ രാമവർമ്മയുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് നിർമ്മാതാവിന് പാട്ടുകൾ കേൾപ്പിക്കാൻ ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ വഴങ്ങി.
നിർമാതാവിനെ പാട്ടുകൾ കേൾപ്പിക്കാൻ പ്രയാസമില്ല. പക്ഷേ നിർമ്മാതാവിന്റെ കുടുംബത്തിനും മുന്നിൽ ഈ പാട്ടുകൾ പാടി കേൾപ്പിക്കണം. അതായിരുന്നു ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർക്ക് തോന്നിയ തടസവാദം. 'അളിയൻ വാ'.. എന്നൊരു സ്നേഹമുള്ള വിളിയിൽ വയലാറിനെ അനുസരിച്ച് ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ വയലാറിനോടൊപ്പം കുഞ്ചാക്കോയുടെ വീട്ടിലെത്തി. കുടുംബാംഗങ്ങൾ നിരന്നിരുന്നു. അവർക്ക് മുന്നിൽ ശകുന്തളയിലെ കമ്പോസ് ചെയ്ത ഗാനങ്ങൾ എല്ലാം ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ പാടിക്കേൽപ്പിച്ചു. പാടി പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ കുഞ്ചാക്കോ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് പാട്ടുകൾ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു.
'പ്രിയതമാ'... എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം ഒഴികെ ഒന്നും കൊള്ളില്ല എന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മറുപടി. തുടർന്ന് ഒന്നും മിണ്ടാതെ കുഞ്ചാക്കോയും കുടുംബവും അകത്തേക്ക് കയറിപ്പോയി. നിരാശനായി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ ദേവരാജൻ മാസ്റ്ററോട് വയലാർ പറഞ്ഞു അവർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും, അളിയൻ അതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട.. നമുക്ക് പാട്ടുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. പിന്നീട് 'ശകുന്തള' എന്ന ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ചിത്രത്തിലെ എല്ലാ ഗാനങ്ങളും സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ ഹിറ്റ്..
'ശംഖു പുഷ്പം കണ്ണെഴുതുമ്പോൾ', 'മാലിനി നദിയിൽ കണ്ണാടി നോക്കും മാനേ'.. അങ്ങനെ ഇന്നും മറക്കാത്ത അത്ഭുത ഗാനങ്ങളുടെ ശേഖരമായി മാറി ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ വയലാർ കൂട്ടുകെട്ടിലെ 'ശകുന്തള' എന്ന ചിത്രം മാറി. ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ- വയലാർ രാമവർമ്മ- യേശുദാസ് കൂട്ടുകെട്ടിൽ ആദ്യം പുറത്തിറങ്ങുന്ന ചിത്രം 'കൂടപ്പിറപ്പ്' ആയിരുന്നു.
മുടങ്ങിപ്പോയ സിനിമാഗാനങ്ങളിലെ ചിത്രങ്ങൾ സൂപ്പർഹിറ്റായപ്പോൾ
വയലാർ ആദ്യകാലത്ത് എഴുതി ഹിറ്റായ പല സിനിമാഗാനങ്ങളും മറ്റു സിനിമകൾക്കോ, നാടകങ്ങൾക്കോ വേണ്ടി എഴുതിയത് ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സൃഷ്ടികൾ നടക്കാതെ പോകുമ്പോൾ മറ്റൊരു സംഗീതസംവിധായകന് ആ വരികൾ ഉപയോഗപ്പെട്ടു. ഉദാഹരണത്തിന് 'ശകുന്തള' എന്ന ചിത്രത്തിലെ 'മാലിനി നദിയിൽ' എന്നൊരു ഗാനം പാണ്ഡവത്ത് എന്നൊരു നിർമാതാവിന് വേണ്ടി മറ്റൊരു സിനിമയ്ക്കായി വയലാർ എഴുതിയ ഗാനമായിരുന്നു. എന്നാൽ പാണ്ഡവത്തിന്റെ സിനിമ മുടങ്ങിപ്പോയതോടെ 'മാലിനി നദിയിൽ' 'ശകുന്തള'ക്ക് വേണ്ടി വയലാർ ദേവരാജൻ മാസ്റ്ററെ കേൾപ്പിച്ചു.
ഒരു സിഗരറ്റ് കൂടിൽ ജനിച്ച സൂപ്പർ ഹിറ്റ്
നന്മയുള്ള മനസ്സിന് ഉടമയും, ശാന്ത സ്വരൂപനും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും നിർമ്മാതാക്കൾ വയലാറിനെ പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട്. വയലാർ എഴുതിയ എത്രയോ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതിഫലം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് പരിഹരിക്കാം, സിനിമ വിജയമായില്ല എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിർമാതാക്കളുടെ ന്യായങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും വയലാർ മുഖം കറുപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. കൃത്യമായി പ്രതിഫലം ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ അറിയാത്ത ഒരു കലാകാരനായിരുന്നു വയലാർ. സ്വന്തം അമ്മയെ ആയിരുന്നു ദൈവത്തേക്കാൾ വലിയ വിഗ്രഹമായി അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരുന്നത്...
'ചെമ്പരത്തി' എന്ന സിനിമയുടെ ഗാനങ്ങൾ എഴുതാൻ കൊല്ലം എസ് എൻ വുമൺസ് കോളേജിനു മുന്നിലെ ഹോട്ടലിൽ നിർമാതാക്കൾ വയലാർ രാമവർമ്മയ്ക്ക് മുറിയൊരുക്കി. താമസിച്ച സമയം അത്രയും സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ചിലവഴിക്കുകയും, ലഹരിയുടെ രാത്രികളിൽ മുഴുകുകയും അല്ലാതെ ഒറ്റവരി പോലും വയലാർ എഴുതിയില്ല. ആശയം മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം. പിറ്റേന്ന് വയലാറിന് അടിയന്തരമായി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട്.
എന്ത് എഴുതണമെന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഹോട്ടലിലെ ഒരു ജീവനക്കാരി പുലർച്ചയുള്ള ചായയുമായി വയലാറിന്റെ മുറിയിലേക്ക് കടന്നുവന്നു. അകത്തേക്ക് കയറിവന്ന അവളുടെ പാദങ്ങളിലാണ് വയലാറിന്റെ കണ്ണുടക്കിയത്. ഉടൻതന്നെ മനസ്സിൽ വരികൾ ജനിച്ചു. ഒരു തുണ്ട് കടലാസ് പോലും മുറിയിൽ ഇല്ല എന്ന സത്യം അപ്പോഴാണ് വയലാർ തിരിച്ചറിയുന്നത്. മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് സംഭവിച്ച വരികൾ ഒരു സിഗരറ്റ് കൂടി പൊളിച്ച് അതിനുള്ളിൽ വയലാർ കോറിയിട്ടു. ശേഷം ആ സിഗരറ്റ് കൂട് മേശപ്പുറത്ത് തന്നെ വച്ചിട്ട് വയലാർ സ്ഥലം വിടുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് മുറിയിലേക്ക് വന്ന സിനിമയുടെ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ വയലാർ എഴുതിയ വരികൾ കണ്ടെത്തി. യാതൊരു പ്രതിഫലവും ആ വരികൾക്ക് വയലാർ വാങ്ങിയില്ല. ആ ഗാനമേകട്ടെ ഇന്നും തലമുറകൾ ആഘോഷിച്ചു പാടുന്നു..
'ചക്രവർത്തിനി നിനക്കു ഞാനെന്റെ ശില്പഗോപുരം തുറന്നു...പുഷ്പ പാദുകം പുറത്തു വയ്ക്കുമീ നാഗ്നപാദയായി അകത്തു വരൂ...' മുറിയിലേക്ക് ചായ കൊണ്ടുവന്ന വെയിറ്റർ പിന്നീട് മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാവുകയായിരുന്നു.
വയലാറിന്റെ വരികൾക്ക് ഈണം നൽകിയ ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ പിൽക്കാലത്ത് വയലാറിന്റെ മകൻ വയലാർ ശരത്ചന്ദ്ര വർമ്മയുടെ വരികൾക്കും സംഗീതം ഒരുക്കി എന്നുള്ളത് ചരിത്രത്തിലെ മറ്റൊരു കൗതുകം. 'എന്റെ പൊന്നുതമ്പുരാൻ' എന്ന സിനിമയിലെ ഒരു ഗാനം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ഗാനങ്ങളും എഴുതിയത് ശരത് ആയിരുന്നു.
ദുശ്ശീലങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മലയാള സിനിമ ലോകത്ത് വയലാറിനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരാളം കിംവദന്തികൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ്. എന്നാൽ അതിനെയൊക്കെ എതിർക്കാൻ മുൻപന്തിയിൽ നിന്നതാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ദേവരാജൻ മാസ്റ്ററും. ഒരിക്കലും മദ്യലഹരിയിൽ ഒരു വരി പോലും തനിക്കുവേണ്ടി വയലാർ എഴുതിയിട്ടില്ല എന്ന് ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ പലപ്പോഴും തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. രാത്രിയിൽ ലഹരി നിറഞ്ഞ വയലാർ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് തന്നെ പുതിയൊരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന പല കഥകളും തെറ്റാണെന്നും ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ വാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
'തോമാശ്ലീഹാ' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ റെക്കോർഡിങ് വയലാറിന്റെ വീടായ രാഘവ പറമ്പിൽ നടക്കുന്നു. 'വൃശ്ചിക പെണ്ണേ വേളിപ്പെണ്ണേ' തുടങ്ങിയ നിരവധി ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങൾ ആ ചിത്രത്തിൽ ഉണ്ട്. സലിൽ ചൗധരിയാണ് സംഗീതം. 'വൃശ്ചിക പെണ്ണേ' എന്ന ഗാനം യേശുദാസിനോടൊപ്പം ആലപിക്കുന്നത് സലിൽ ചൗധരിയുടെ പത്നിയായ സബിത ചൗധരിയാണ്. സലിൽ ചൗധരിക്ക് മലയാളം അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും വരികൾ തിരുത്താനും മാറ്റിയെഴുതാനും വയലാർ തയ്യാറായി.
കമ്പോസിംഗും പരിശീലനവും എല്ലാം രാഘവ പറമ്പിൽ തന്നെ. അന്ന് യേശുദാസ് അവിടെ താമസിച്ചാണ് ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചത്. ഒരു കുടുംബം പോലെ വയലാറും യേശുദാസും.. അങ്ങനെ ജീവിച്ച സുഹൃത്തുക്കൾ... വയലാർ മരിച്ചപ്പോൾ യേശുദാസ് തിരിഞ്ഞുനോക്കിയില്ല.. ഭാരതി തമ്പുരാട്ടി തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെ. 'ഗാന ഇതിഹാസങ്ങളുടെ രാജാവിന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് 51 വർഷം. അസ്തമിച്ചിട്ട് ഏറെനാൾ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും മലയാളികൾ അന്ധകാരത്തിലും സൂര്യനെ മറന്നില്ല'... ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ വയലാർ രാമവർമ്മയ്ക്ക് പ്രണാമം.
വിശദാംശങ്ങൾ -ഡോക്ടർ ഷൈൻ കുമാർ