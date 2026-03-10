ETV Bharat / entertainment

'എടാ മോനേ രംഗന്‍ ചേട്ടന്‍ കാണിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ കാണിക്കും'; കരിങ്കാളി റീല്‍സുമായി വരുണ്‍ ചക്രവര്‍ത്തി

ആവേശം സിനിമ റിലീസായതിന് പിന്നാലെ കരിങ്കാളിയല്ലേ എന്ന പാട്ടിന്‍റെ റീലുകള്‍ വലിയ രീതിയില്‍ വീണ്ടും ട്രെന്‍ഡിങ് ആയിരുന്നു. ഫഹദ് ഫാസില്‍ അവതരിപ്പിച്ച രംഗണ്ണന്‍ കഥാപാത്രം പാടുന്ന ഈ പാട്ട് വലിയ രീതിയിലാണ് ആളുകള്‍ ഏറ്റെടുത്തത്.

INDIAN CRICKETER VARUN CHAKARVARTHY വരുണ്‍ ചക്രവര്‍ത്തി കരിങ്കാളിയല്ലേ ഗാനം ആവേശം സിനിമ
കരിങ്കാളി റീല്‍സുമായി വരുണ്‍ ചക്രവര്‍ത്തി (Photo: Instagram)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 10, 2026 at 3:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ട്രെന്‍ഡിങ് ആയ ഗാനമാണ് 'കരിങ്കാളിയല്ലേ…' ഷോര്‍ട്ട്‌സും റീല്‍സുമൊക്കെയായി ഇന്ത്യയ്ക്കകത്ത് നിന്നും പുറത്തു നിന്നുമായി ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരാണ് 'കരിങ്കാളി' ഗാനം ഏറ്റെടുത്തത്. ഇപ്പോഴിതാ ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരം വരുണ്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയും ഈ ഗാനത്തിന് റീല്‍സുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

ഒരു സിനിമയുടെ പോലും പിന്‍ബലമില്ലാതെ ഹിറ്റടിച്ച പാട്ടാണിത്. സംഗീത പ്രേമികള്‍ ആവേശത്തോടെ ഏറ്റെടുത്ത ഈ ഗാനം പിന്നീട് ഫഹദ് ഫാസില്‍ നായകനായ ആവേശം സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയതോടു കൂടിയാണ് വീണ്ടും തരംഗമായി മാറിയത്. ഞൊടിയിടയില്‍ ട്രെന്‍ഡിങ് ലിസ്റ്റില്‍ ഇടം പിടിച്ച ഈ ഗാനത്തിന് സെലിബ്രിറ്റികളടക്കം നിരവധി പേരാണ് റീല്‍സുമായി എത്തിയത്.

എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴും ഈ ഗാനത്തിന്‍റെ ട്രെന്‍ഡ് തുടരുകയാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് വരുണ്‍ ചക്രവര്‍ത്തി. ടി20 ലോകകപ്പ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയതിന്‍റെ സന്തോഷം റീലിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യന്‍ സ്‌പിന്നര്‍ വരുണ്‍ ചക്രവര്‍ത്തി.

ആവേശം എന്ന സിനിമയിലൂടെ രംഗണ്ണന്‍ (ഫഹദ് ഫാസില്‍) ഹിറ്റാക്കിയ ഗാനരംഗമാണ് വരുണ്‍ റീല്‍സിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചത്. ലോകകപ്പ് ട്രോഫി ഉപയോഗിച്ചാണ് 'കരിങ്കാളിയല്ലേ' എന്ന ഗാനം വീണ്ടും അവതരിപ്പിച്ചത്.

‘എടാ മോനെ… രംഗൻ ചേട്ടൻ കാണിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കും’ എന്ന ഫഹദിന്‍റെ ഡയലോഗ് അടിക്കുറിപ്പായി നല്‍കികൊണ്ടാണ് വരുണ്‍ ചക്രവര്‍ത്തി വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോ മിനിറ്റുകള്‍ക്കുള്ളിലാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ തരംഗമായത്.

വരുണിന്‍റെ രസകരമായ ഭാവങ്ങളുള്ള ഈ റീലിന് സിനിമാ താരങ്ങളും ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളുമുള്‍പ്പെടെ നിരവധി മലയാളികളും മറ്റും ലൈക്കും കമന്‍റുമായി എത്തുന്നുണ്ട്. ഈ റീലിന് പിന്നില്‍ സഞ്ജു എഫക്‌ട് ആണെന്നും ആരാധകര്‍ പറയുന്നുണ്ട്.

രോമാഞ്ചം എന്ന ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം ജിത്തു മാധവന്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രമാണ് ആവേശം. ഫഹദ് ഫാസില്‍ നായകനായി എത്തിയ ഈ ചിത്രം വമ്പന്‍ വിജയമാണ് തിയേറ്ററിലുണ്ടാക്കിയത്. റീ ഇന്‍ട്രോഡിസിംഗ് ഫഫ എന്ന ടാഗ് ലൈനോടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തില്‍ ഫഹദിന്‍റെ അഴിഞ്ഞാട്ടം തന്നെയായിരുന്നു കണ്ടത്.

രംഗ എന്ന ഗാങ്സ്റ്ററായിട്ടായിരുന്നു ചിത്രത്തില്‍ ഫഹദ് ഫാസില്‍ എത്തിയത്. അഞ്ചു ദിവസംകൊണ്ട് ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ അന്‍പത് കോടിയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. ആവേശം റിലീസായതിന് പിന്നാലെ കരിങ്കാളിയല്ലേ എന്ന പാട്ടിന്‍റെ റീലുകള്‍ വലിയ രീതിയില്‍ വീണ്ടും ട്രെന്‍ഡിങ് ആയിരുന്നു.

തൃശൂര്‍ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ അയങ്കാവ് സ്വദേശികളായ ഷൈജു അവറാനും കണ്ണന്‍ മംഗലത്തും നേരമ്പോക്കിനുണ്ടാക്കിയ 'കരിങ്കാളിക്ക്' മലയാളികള്‍ മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരാധകരുണ്ട്. നേരത്തെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ തരംഗമായി മാറിയ ഈ ഗാനം വീണ്ടും ആവേശം സിനിമയില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ നിരവധി പേര്‍ ഈ ഗാനത്തിന് റീല്‍സുമായി എത്തി.

അതേസമയം ടി ട്വന്‍റി ലോകകപ്പില്‍ ന്യൂസിലാന്‍ഡിനെതിര 96 റണ്‍സിനാണ് ഇന്ത്യ തോല്‍പ്പിച്ചത്. ബാറ്റിങ്ങില്‍ സഞ്ജു സാംസണ്‍ തിളങ്ങിയപ്പോള്‍ നാല് വിക്കറ്റുമായി ബൗളിങ്ങില്‍ ജസ്പ്രിത് ബുംമ്രയും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ച വച്ചു.

ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിന് 131 കോടി രൂപയാണ് ബിസിസിഐ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബിസിസിഐ ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പാരിതോഷികമാണിത്.

Also Read:'പൊളിക്ക് ചേട്ടാ, 6-8 വർഷമെങ്കിലും മുന്നിലുണ്ട്'; ടി ട്വന്‍റി ക്രിക്കറ്റ് കിരീട നേട്ടം ആഘോഷമാക്കി സിനിമാ താരങ്ങള്‍, സഞ്ജുവിന് അഭിനന്ദന പ്രവാഹം

TAGGED:

INDIAN CRICKETER VARUN CHAKARVARTHY
വരുണ്‍ ചക്രവര്‍ത്തി
കരിങ്കാളിയല്ലേ ഗാനം
ആവേശം സിനിമ
KARINGALI TRENDING SONG REELS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.