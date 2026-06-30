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സിനിമാ പ്രേമികള്‍ക്ക് ആഘോഷമാസം! ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ ഇനി മത്സരം കടുക്കും; ജൂലൈയില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത് വമ്പന്‍ ചിത്രങ്ങള്‍

മോളിവുഡ്, കോളിവുഡ്, ബോളിവുഡ്, ഹോളിവുഡ് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ചിത്രങ്ങളാണ് ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ മത്സരത്തിന് ജൂലൈയില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത്.

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Theatrical releases of July 2026 (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 30, 2026 at 1:35 PM IST

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തിയേറ്റര്‍ റിലീസുകള്‍ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന സിനിമാപ്രേമികള്‍ക്ക് ആവേശകരമായ മാസമാണ് ജൂലൈ. നിരവധി ചിത്രങ്ങളാണ് റിലീസിനായി ഒരുങ്ങുന്നത്. ആക്ഷനും ത്രില്ലറും ഫീല്‍ഗുഡുമൊക്കെയായി മലയാളം, തമിഴ്, തെലുഗു,ഹിന്ദി അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങള്‍ ജൂലൈയില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെ സിനിമകളാണ് നിങ്ങളെ ആവേശം കൊള്ളിക്കാന്‍ ഇത്തവണ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത് എന്ന് നോക്കാം.

വരവ്

സിനിമാ പ്രേമികളെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഷാജി കൈലാസ്- ജോജു ജോര്‍ജ് കൂട്ടുക്കെട്ടില്‍ എത്തുന്ന വരവ്. ആക്ഷന് ഏറെ പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്ന ഈ ചിത്രത്തില്‍ എട്ട് ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ആക്ഷനുകളും ഒരുക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ഥരായ കോറിയോ ഗ്രാഫേഴ്സാണ് എന്നത് ഏറെ പ്രത്യേകതയാണ്. മലയാളത്തിന്റെ ആക്ഷൻ റാണിയായ വാണി വിശ്വനാഥ് കൂടി ജോജുവിനൊപ്പം ചിത്രത്തിലുണ്ട്. ഷാജി കൈലാസും ജോജു ജോര്‍ജും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് വരവ്.

സംഘർഷം നിറഞ്ഞ മുഹൂർത്തങ്ങളും, ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന സംഭാഷണങ്ങളുടേയുമൊക്കെ അകമ്പടിയോടെ എത്തുന്ന വരവ് സമീപകാല മലയാള സിനിമ റിയലിസ്റ്റിക്ക് റിവഞ്ച് ത്രില്ലർ മൂവിയാണ്. ഇപ്പോഴിതാ ജൂലൈ പതിനാറിന് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുമെന്നാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തുവിട്ട വിവരം.

മലയോരമേഖലയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഥ പറയുന്ന ചിത്രത്തിൽ പോളി എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള പോളച്ചൻ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് ജോജു ജോർജ് എത്തുന്നത്. പോളച്ചന്‍റെ ജീവിതപോരാട്ടങ്ങളും പ്രതികാരവും ഇഴചേർന്നുനിൽക്കുന്ന ആക്ഷൻ ചിത്രമാണ് ‘വരവ്. ഇരുവരുടെയും കോമ്പോ ഗംഭീരമാക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഷാജി കൈലാസും ജോജുവും. വമ്പന്‍ മുതല്‍ മുടക്കില്‍ വലിയ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരക്കുന്നത്. ജൂലൈ 16 ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും.

ഐ നോബഡി

പൃഥ്വിരാജും പാര്‍വതി തിരുവോത്തും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് ഐ നോബഡി. റോഷാക്കിന് ശേഷം നിസാം ബഷീര്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമായതു കൊണ്ടുതന്നെ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് സിനിമാ പ്രേമികള്‍ കാത്തിരിക്കുന്നത്.

ഒരു ബാങ്ക് കൊള്ളയും ആ മോഷണ മുതല്‍ കണ്ടെത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന കുറേ ആളുകളും തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷമാണ് ചിത്രം പറയുന്നതെന്നാണ് സൂചന. ഏറെ ദുരൂഹത തോന്നുന്ന തരത്തിലാണ് പൃഥ്വിരാജ്, രാജീവന്‍ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

ജൂലൈ 9 ന് ആഗോള റിലീസായി സിനിമ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും. സോഷ്യോ- പൊളിറ്റിക്കൽ, ഡാർക്ക് ഹ്യൂമർ ഴോണറിലാണ് ചിത്രമൊരുങ്ങുന്നത്. മികച്ച പ്രകടനമായിരിക്കും പാര്‍വതി തിരുവോത്തും നടത്തുന്നത്. എന്നു നിന്‍റെ മൊയ്തീന്‍, കൂടെ, എന്നീ ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം പാര്‍വതിയും പൃഥ്വിരാജും ഒന്നിക്കുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകത കൂടി ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്.

ഗാട്ട കുസ്‌തി 2- ജൂലൈ 3

ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്‌മിയും വിഷ്‌ണു വിശാലും തകര്‍ത്തഭിനയിച്ച തമിഴ് ചിത്രമാണ് ഗാട്ട കുസ്‌തി. ചെല്ല അയ്യാവു രചനയും സംവിധാനവും നിര്‍വഹിച്ച സ്പോര്‍ട്‌സ് ഡ്രാമ മലയാളി തമിഴ് പ്രേക്ഷകരെ ഒരുപോലെയാണ് ഹരം കൊള്ളിച്ചത്. ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ രണ്ടാം ഭാഗം ജൂലൈ 3ന് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും.

തുടക്കം മുതല്‍ അവസാനം വരെ നര്‍മ രസത്തിലാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന സൂചനയും ട്രെയിലര്‍ നല്‍കുന്നുണ്ട്. വിഷ്‌ണു വിശാൽ, ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്‌മി എന്നിവർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വീരയുടെയും കീർത്തിയുടെയും അവരുടെ മകളുടെയും ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

ചിത്രം കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഇ ഫോര്‍ എൻ്റർടെയിൻമെൻ്റ് ആണ്. വമ്പൻ ഹിറ്റായ ആദ്യ ഭാഗത്തിൻ്റെ തുടർച്ച ആയാണ് രണ്ടാം ഭാഗം എത്തുന്നത് എന്നാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ടീസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വേൽസ് ഫിലിം ഇന്റർനാഷണലും വിഷ്‌ണു വിശാല്‍ സ്റ്റുഡിയോസും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്.

ആൽഫ

ബോളിവുഡ് ആരാധകര്‍ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയും ആകാംക്ഷയോടെയും കാത്തിരുന്ന സ്പ്രൈ ആക്ഷന്‍ ത്രില്ലര്‍ ചിത്രമാണ് ആല്‍ഫ.ആലിയ ഭട്ടും ബോബി ഡിയോളും കേന്ദ്രകഥാപാത്രമായി എത്തുന്ന ഈ ചിത്രം ജൂലൈ 3 ന് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും.

ശിവ് റവൈയില്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആല്‍ഫ യഷ് രാജ് ഫിലിംസിന്‍റെ സ്പൈ യൂണിവേഴ്‌സിന്‍റെ ഭാഗമാണ്. മാസ് ആക്ഷൻ റോളിലാണ് ചിത്രത്തിൽ ആലിയ ഭട്ട് എത്തുന്നത്. നടിയുടെ വമ്പന്‍ ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങള്‍ തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ ഹൈലൈറ്റ്. ഇതോടൊപ്പം അച്ഛന്‍- മകള്‍ തമ്മിലുള്ള ഊഷ്‌മളമായ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചും ചിത്രം പറയുന്നുണ്ട്. അനില്‍ കപൂറും ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്.

ആലിയയുടെ ആക്ഷന്‍ പടം എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചിത്രം പ്രഖ്യാപനത്തില്‍ തന്നെ വലിയ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. 2026 ജൂലൈ 3 ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളില്‍ ചിത്രം റിലീസാകും. അതേസമയം ഈ ചിത്രം ജനപ്രിയ സ്പൈ ഫ്രാഞ്ചൈസിയിൽ സ്ത്രീകൾ നയിക്കുന്ന ആദ്യ ഭാഗമാണ്.

ബേബി ഡു ഡൈ ഡു

ഹുമ ഖുറേഷി പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്ന ഹിന്ദി ചിത്രമാണ് ബേബി ഡു ഡൈ ഡു. ക്രൈം ത്രില്ലര്‍ ചിത്രത്തില്‍ ഒരു സാധാരണ എന്‍ ജി ഒ പ്രവര്‍ത്തകയുടെ വേഷത്തിലാണ് ഹുമ ഖുറേഷി എത്തുന്നത്. ജൂലൈ 3 സിനിമ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും. നചികേത് സാമന്ത് ആണ് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.

ഹുമ ഖുറേഷി, സിക്കന്ദർ ഖേർ, ചങ്കി പാണ്ഡെ, സീമ പഹ്വ, രചിത് സിംഗ് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന അഭിനേതാക്കള്‍.

ധമാൽ 4

അജയ് ദേവ്ഗണ്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് ധമാര്‍ 4. റിതേഷ് ദേശ്മുഖ്, അർഷാദ് വാർസി, ജാവേദ് ജാഫെരി, സഞ്ജയ് മിശ്ര, ഇഷ ഗുപ്ത, രവി കിഷൻ, സഞ്ജീദ ഷെയ്ഖ്, അഞ്ജലി ആനന്ദ്, ഉപേന്ദ്ര ലിമായെ, വിജയ് പട്കർ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നത്.

ചിത്രം ആഗോളതലത്തില്‍ ജൂലൈ 10 ന് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും. ഇന്ദ്ര കുമാര്‍ ആണ് സംവിധാനം.

സ്പൈഡർമാൻ: ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ഡേ

ആരാധകര്‍ ആവേശത്തൊടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് സ്പൈഡർമാൻ: ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ഡേ. ഇത്തവണ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ചിത്രത്തില്‍ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടാകുകയെന്നാണ് ആരാധകര്‍ ആകാംക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ജൂലൈ 30 ന് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും.

ഡെസ്റ്റിൻ ഡാനിയേൽ ക്രെട്ടൺ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രത്തില്‍ ടോം ഹോളണ്ട്, സെൻഡയ, ജേക്കബ് ബറ്റലോൺ, ജോൺ ബെർന്താൽ, സാഡി സിങ്ക് എന്നിവരാണ് പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നത്.

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VARAVU MOVIE RELEASE
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MALAYALAM MOVIE RELEASE
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