'സാവിത്രിക്ക് എന്തേ ഇത്രേ ഇഷ്ടായത്', പൂത്തുലഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന പ്രണയം, ഈ വാലന്റൈന്സ് ദിനത്തിലും ഒരിക്കല് കൂടി കാണാന് കൊതിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്
ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വാക്കുകളും കണ്ണുകളിലൂടെ പറയുന്ന സ്നേഹവും ഇന്നും പ്രേക്ഷകരെ സ്വപ്നത്തിലാഴ്ത്തുന്നവയാണ് സിനിമകൾ. അങ്ങനെ ഈ പ്രണയദിനത്തിൽ ആസ്വദിക്കാന് കഴിയുന്ന മോഹൻലാലിന്റെ അഞ്ച് പ്രണയ ചിത്രങ്ങളിതാ…
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 7, 2026 at 8:33 PM IST
ഉള്ളില് അടുക്കിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രണയം മധുരമുള്ള വാക്കുകളിലൂടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് തുറന്നു പറയാന് ഈ പ്രണയദിനത്തില് കൊതിച്ചു നില്ക്കുന്നവരായിരിക്കും പലരും. ഒരുമിച്ച് സമയം ചെലവഴിച്ചും സമ്മാനങ്ങള് കൈമാറിയും ആ ദിവസത്തെ അവസ്മരണീയമാക്കാന് കൊതിക്കുന്നവര്.
ചില സിനിമകളിൽ കാണുന്നതുപോലെ, പ്രണയദിനത്തിൽ തന്നെ സ്വന്തം പ്രണയം തുറന്നു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നമ്മളിടയിൽ കുറവല്ല. ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വാക്കുകളും കണ്ണുകളിലൂടെ പറയുന്ന സ്നേഹവും ഇന്നും പ്രേക്ഷകരെ സ്വപ്നത്തിലാഴ്ത്തുന്നവയാണ് സിനിമകൾ. അങ്ങനെ ഈ പ്രണയദിനത്തിൽ, പ്രണയത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന അഞ്ച് മോഹൻലാൽ പ്രണയ ചിത്രങ്ങളിതാ…
ഒന്നിക്കാനാവാതെ ക്ലാരയും ജയകൃഷ്ണനും
വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുന്പ് മലയാളികളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് പറന്നെത്തിയതാണ് തൂവാനത്തുമ്പികള്. കാലമിത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടും തൂവാനത്തുമ്പികളോടുള്ള ഇഷ്ടത്തിന് ഇന്നും കുറവ് വന്നിട്ടില്ല. പത്മരാജന് അണിയിച്ചൊരുക്കിയ മനോഹര പ്രണയ ചിത്രമാണ് തൂവാനത്തുമ്പികള്.
ഇതിലെ ജയകൃഷ്ണനും ക്ലാരയും രാധയുമൊക്കെ ഇന്നലെ കണ്ടതു പോലെ ഒറ്റപ്പാലം സ്റ്റേഷനില് നില്ക്കുന്നുണ്ട്. ജയകൃഷ്ണനും ക്ലാരയും മലയാളികളുടെ സ്വന്തം പ്രണയ ജോഡികളാണ്. ഇന്നേ വരെ മലയാളികള് അവരെ മാറ്റി പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുമില്ല. അത്രയും മനോഹരമായിരുന്നു അവരുടെ പ്രണയം. ആ പ്രണയത്തില് മഴകൂടി ഇഴകി ചേര്ന്നപ്പോള് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകന് ആ ചിത്രം വല്ലാത്തൊരു അനുഭൂതിയായിരുന്നു.
1987 ജൂലൈ 31 നാണ് തൂവാനത്തുമ്പികള് മലയാളി പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തിയത്. പത്മരാജന്റെ തന്നെ നോവലായ ഉദകപ്പോളയായിരുന്നു സിനിമയ്ക്ക് ആധാരം. വടക്കും നാഥ ക്ഷേത്രവും, കേരള വര്മ കോളജും ഒറ്റപ്പാലം റെയില്വേസ്റ്റേഷനുമൊക്കെ അങ്ങനെ മലയാളികളുടെ ഉള്ളില് പതിഞ്ഞു.
ഒരു കാല്പ്പനിക പ്രണയിനിയായാണ് ഇന്നും ക്ലാരയെ മലയാളികള് ഉള്ളില് കൊണ്ടു നടക്കുന്നത്. ഒറ്റപ്പാലം സ്റ്റേഷനില് ജയകൃഷ്ണനോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് ക്ലാര മടങ്ങിയിട്ട് ഇത്രയും വര്ഷമായെങ്കിലും ഇനിയും അയാളെ കാണാന് ക്ലാര വരുമോയെന്നാണ് പ്രേക്ഷകര് സ്വപ്നം കാണുന്നത്.
മലയാളികളുടെ ഉള്ളില് നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന മുന്തിരിത്തോപ്പ്
അതികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളില് പോയി മുന്തിരി വള്ളി തളിർത്തു പൂവിടരുകയും മാതളനാരകം പൂക്കുകയും ചെയ്തുവോ എന്ന് നോക്കാം. അവിടെ വച്ചു ഞാൻ നിനക്കു എന്റെ പ്രേമം തരും“ ,
നമുക്ക് പാര്ക്കാം മുന്തിരിത്തോപ്പുകള് എന്ന ചിത്രത്തിലെ സൂപ്പര്ഹിറ്റ് ഡയലോഗാണിത്. സിനിമ പുറത്തിറങ്ങി വര്ഷങ്ങള്ക്കിപ്പുറവും സിനിമാ പ്രേമികളും പ്രണയിതാക്കളും ഇന്നും ഏറ്റുപറയുന്ന ഡയലോഗ്.
ഈ ചിത്രം മലയാളക്കര ഒന്നടങ്കം ഏറ്റെടുത്തതാണ്. ഹൃദയത്തിലേറ്റിയ പ്രണയ രംഗമായിരുന്നു അത്. 1986 സെപ്റ്റംബലായിരുന്നു ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയത്. ആ ചിത്രത്തിലെ സീനും ഡയലോഗും സൂപ്പര്ഹിറ്റായി.
ജോണി എന്ന ടാങ്കര് ലോറി ഡ്രൈവര്,സോഫി എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച് കെകെ സുധാകരന്റെ എഴുതിയ പ്രണയ നോവലാണ് നമുക്ക് ഗ്രാമങ്ങളില് ചെന്ന് രാപ്പാര്ക്കാം. 1985 ല് ആഴ്ചപ്പതിപ്പില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നോവലായിരുന്നു അത്. പിന്നീട് പത്മരാജന് തിരക്കഥയും സംവിധാനവും നിര്വഹിച്ച് നമുക്ക് പാര്ക്കാം മുന്തിരിത്തോപ്പുകള് എന്ന ചിത്രമായി പിറന്നു. അതില് മോഹന്ലാലിന്റെ അഭിനയം കൂടിയായപ്പോള് മികച്ച പ്രണയ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായി മാറി.
മൈസൂരിലെ മുന്തിരിത്തോപ്പുകളായിരുന്നു പ്രധാന ലൊക്കേഷന്. മോഹന്ലാല്, ശാരി എന്നിവര് സോളമനും സോഫിയുമായി.
വിഷ്ണു തിരിച്ചു വരുന്നതും കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകര്
മോഹൻലാൽ–പ്രിയദർശൻ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ എക്കാലത്തെയും ഹിറ്റ് ചിത്രം ‘ചിത്രമാണ് ചിത്രം. 23 ഡിസംബർ 1988 ലാണ് ചിത്രം എന്ന സിനിമ മലയാളി മനസിൽ ചേക്കേറിയത്.
മംഗല്യപുഴ എന്ന സാങ്കൽപ്പിക ഗ്രാമം, ആ ഗ്രാമത്തിലെ തമ്പുരാൻ തന്റെ അവസാനത്തെ അവധിക്കാലം മകളോടും മരുമകനോടും ഒപ്പം ആഘോഷിക്കാൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നു. മകൾ അച്ഛനെ കാണിക്കാനായി രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് ഭർത്താവായി അഭിനയിക്കാൻ ഒരാളെ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നു. ആ 15 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നായകനും നായികയും പരസ്പരം വേർപിരിയാനാകാത്ത വിധം അടുക്കുന്നു. അറിയാതെയാണെങ്കിലും നായകന് നായികയുടെ കഴുത്തില് താലി ചാര്ത്തുന്നു. പിന്നീടാണ് ഇരുവരും വേര്പിരിയാനാവാത്ത വിധത്തില് അടുക്കുന്നത്. അത്രയും മനോഹരമായാണ് ഈ കഥ പ്രിയദര്ശന് അവതരിപ്പിച്ചത്.
ഒടുവില് നായകന് തൂക്കുകയറിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് നായികയോട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ആ കഥയിലും മുഴുമിപ്പിക്കാനാവാത്ത ഒരു പ്രണയമുണ്ട് നായകന്. പിന്നീട് വീണ്ടും വര്ത്തമാനകാലത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോള് ആ പ്രണയിനിയേയും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നു.
വിഷ്ണു എന്ന കഥാപാത്രമായി മികച്ച പെർഫോമൻസ് കാഴ്ച വെച്ചത് മോഹന്ലാലാണ്. കുസൃതിയും തമാശയും ചമ്മലും ഇമോഷന്സുമൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വേദനനിറഞ്ഞ പര്യവസാനമാണ് ഈ ചിത്രത്തിനുള്ളത്.
ഓര്മകളില് നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന വിനു
1986 ല് പുറത്തിറങ്ങിയ താളവട്ടം എന്ന ചിത്രം മലയാളികള് ഇന്നും നെഞ്ചേറ്റിയ ചിത്രമാണ്. അതിലെ വിനുവിനെ ഇന്നും മലയാളികളുടെ മനസില് നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്നുണ്ട്. പ്രണയിനി നഷ്ടപ്പെട്ട് മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില് എത്തിപ്പെടുന്ന വിനു. രസകരമായ തുടക്കാമാണ് സിനിമയെങ്കിലും കരയിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഈ ചിത്രം പ്രിയദര്ശന് അവസാനിപ്പിച്ചത്.
വിനോദിനെ ചികിത്സിക്കാനെത്തുന്ന ഡോ. സാവിത്രി. കുസൃതി നിറഞ്ഞ വിനുവിനെ മനസിലാക്കുന്തോറും സാവിത്രിക്ക് വിനുവിനോട് പ്രണയം തോന്നുന്നു. ഒരു ഡോക്ടര്ക്ക് രോഗിയോട് തോന്നുന്ന സ്നേഹമല്ല, ഇത് ശുദ്ധമായ പ്രണയം. ആ സ്നേഹം മറ്റൊരാള് എടുത്തു കളയുമ്പോള് സാവിത്രിയും അച്ഛന് നടത്തുന്ന അതേ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില് ഒരു രോഗിയായി എത്തുന്നു.
ഇരുവരും പ്രണയത്തിലായതിന് ശേഷം വിനോദ് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് സാവിത്രി മനസിലാക്കുകയാണ്. അതോടെയാണ് വിനോദിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സാവിത്രി എത്തപ്പെടുന്നത്. സ്നേഹിച്ച് ഭ്രാന്താവുന്നതും. സ്നേഹം ലഭിക്കാതാവുമ്പോള് ഭ്രാന്താവുന്നതുമൊക്കെ കാണിച്ചു തന്ന സിനിമ. ഇന്നും മലയാളികളുടെ ഉള്ളില് നീറുന്ന ഓര്മയായി വിനുവും(മോഹന്ലാല്) സാവിത്രി(കാര്ത്തിക)യുമുണ്ട്.
വഴിയില് നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയ ഗാദയും ഉണ്ണിയും
പ്രിയദര്ശന്റെ മറ്റൊരു ത്രില്ലര് ചിത്രമാണ് വന്ദനം. ത്രില്ലറാണെങ്കിലും ശക്തമായ പ്രണയ കഥയാണ് വന്ദനം പറയുന്നത്. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് (മോഹന്ലാല്) കുറ്റവാളിയായ പ്രൊഫസര് കുര്യന് ഫെര്ണാണ്ടസിനെ പിടികൂടാന് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയില് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് ഗാദയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. അവളോട് എന്തെന്നില്ലാത്ത അടുപ്പം ഉണ്ണിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു.
ഇരുവരും പരസ്പരം പിരിയാന് കഴിയാത്ത വിധത്തില് പ്രണയത്തിലാകുന്നു. എന്നാല് ഒടുക്കം ഇരുവര്ക്കും തമ്മില് ഒരുമിക്കാന് കഴിയാതെ പിരിയുന്നതും പ്രേക്ഷകരെ ഏറെ വേദനിപ്പിത്തുന്നുണ്ട്.
കൈയെത്തും ദൂരെയുണ്ടായിട്ടും കാണാതെ നായകനും നായികയും രണ്ടു വഴിയില് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു. വേദനാജനകമായ ഒരു പര്യവസാനമാണ് ഈ ചിത്രത്തിനുള്ളത്.
