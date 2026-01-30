'ദൃശ്യം 3യ്ക്ക് മുന്പ് ജീത്തു ജോസഫിന്റെ ചെറിയ സാമ്പിള്';വലതു വശത്തെ കള്ളന് പ്രേക്ഷക പ്രതികരണങ്ങള്
മെമ്മറീസ്, ദൃശ്യം, ദൃശ്യം 2, നേര് തുടങ്ങി മലയാളത്തിലെ നിരവധി ശ്രദ്ധേയ സിനിമകളുടെ സംവിധായകനായ ജീത്തു ജോസഫിന്റെ പുതിയ ചിത്രമെന്ന നിലയില് ആരാധകരുടെയും പ്രേക്ഷകരുടെയും പ്രതീക്ഷയും ആകാംക്ഷയും വാനോളമാണ്.
ബിജു മേനോന് ജോജു ജോര്ജ് എന്നിവരെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ജീത്തു ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് വലതു വശത്തെ കള്ളന്. ആഗോളതലത്തില് ഇന്നാണ് (ജനുവരി 30) ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്.
മൈ ബോസ്, മമ്മി ആൻഡ് മി, മെമ്മറീസ്, ദൃശ്യം, ദൃശ്യം 2, കൂമൻ, നേര് തുടങ്ങി മലയാളത്തിലെ നിരവധി ശ്രദ്ധേയ സിനിമകളുടെ സംവിധായകനായ ജീത്തു ജോസഫിന്റെ പുതിയ ചിത്രമെന്ന നിലയില് ആരാധകരുടെയും പ്രേക്ഷകരുടെയും പ്രതീക്ഷയും ആകാംക്ഷയും വാനോളമായിരുന്നു.
Starts off well and builds some intrigue, but loses steam midway and never really gets back on track. The screenplay turns weak, and Jeethu Joseph’s direction feels flat again, much like his recent films.
ഓഗസ്റ്റ് സിനിമ, സിനിഹോളിക്സ്, ബെഡ്ടൈം സ്റ്റോറീസ് തുടങ്ങിയ ബാനറുകളിൽ ഷാജി നടേശൻ നിർമിച്ച ഈ ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥയൊരുക്കുന്നത് ഡിനു തോമസ് ഈലൻ ആണ്. ആദ്യ ഷോകൾ കഴിയുമ്പോൾ മികച്ച പ്രതികരണം ആണ് സിനിമയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.
Promising first half. Looks like Jeethu is back in his element. Technically, a very typical Jeethu setup. Waiting for 2nd half hope it will deliver another solid thriller from Jeethu 😌🤞 pic.twitter.com/cNrwDmMqur
ആദ്യമായാണ് ജോജു ജോര്ജും ബിജു മേനോനും ഒന്നിച്ച് ഒരുസിനിയില് എത്തുന്നത്. ഇരു താരങ്ങളുടെയും മികച്ച പ്രകടനങ്ങളാണെന്നാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തല്. പതിവ് പോലെ ജീത്തു ജോസഫിന്റെ ട്വിസ്റ്റുകള് കയ്യടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പ്രേക്ഷകര് പറയുന്നത്. ചിത്രത്തില് ട്വിസ്റ്റുകളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ജീത്തു ജോസഫ് പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ട്വിസ്റ്റ്.
മികച്ച ആദ്യ പകുതിയാണ് സിനിമയുടേതെന്നും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ട്. ദൃശ്യം 3 ക്ക് മുൻപ് ജീത്തു ജോസഫിന്റെ ചെറിയ സാമ്പിൾ എന്നാണ് ചിലര് എക്സില് കുറിക്കുന്നത്. ട്വിസ്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് അങ്ങേര് പറഞ്ഞപ്പോഴേ കരുതി എന്നാണ് ചിലര് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.
'മുറിവേറ്റൊരു ആത്മാവിൻറെ കുമ്പസാരം' എന്ന ടാഗ് ലൈനോടെയാണ് 'വലതുവശത്തെ കള്ളൻ' ടൈറ്റിൽ ലുക്ക് ആദ്യം പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നത്.
തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെയും പ്രേക്ഷകനെ ഉദ്വേഗത്തിൻ്റെ മുൾമുന്നയിൽ നിർത്തുന്ന മുഹൂർത്തങ്ങളിലൂടെ യാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥാ സഞ്ചാരം. പരിമിതമായ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ അതിശക്തമായ ഒരു പ്രമേയത്തിനാണ് ജീത്തു ജോസഫ് ദൃശ്യാവിഷ്ക്കാരണം നടത്തുന്നത്.
കൊച്ചിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും, വണ്ടിപ്പെരിയാർ, പീരുമേട് എന്നിവിടങ്ങളിലുമായാണ് അടുത്തിടെ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായത്.
ലെന, നിരഞ്ജന അനൂപ്, ഇർഷാദ് അലി, കെ.ആർ ഗോകുൽ, മനോജ് കെ.യു, ലിയോണ ലിഷോയ്, ശ്യാംപ്രസാദ്, ഷാജു ശ്രീധർ എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു. കോ- പ്രൊഡ്യൂസർമാർ: ടോൺസൺ ടോണി, സുനിൽ രാമാടി, പ്രശാന്ത് നായർ, ഡി ഒ പി : സതീഷ് കുറുപ്പ് , എഡിറ്റർ: വിനായക്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ: പ്രശാന്ത് മാധവ്, സംഗീതം: വിഷ്ണു ശ്യാം , ഗാനരചന: വിനായക് ശശികുമാർ , ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: അർഫാസ് അയൂബ്, കോസ്റ്റ്യൂം: ലിൻഡ ജീത്തു, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: ഷബീർ മലവെട്ടത്ത്, മേക്കപ്പ്: ജയൻ പൂങ്കുളം, വി എഫ് എക്സ് : ടോണി മാഗ് മിത്ത്, എക്സി.പ്രൊഡ്യൂസർ: കത്തീന ജീത്തു, മിഥുൻ എബ്രഹാം, സ്റ്റിൽസ്: സാബി ഹംസ, പബ്ലിസിറ്റി സിസൈൻസ്: ഇല്യുമിനാർടിസ്റ്റ്, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്: ടിങ്, പിആർഒ : വാഴൂര് ജോസ്.
