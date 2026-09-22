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ദേശീയ പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി വൈക്കം വിജയലക്ഷ്‌മി; ഗായികയെ ചേര്‍ത്തുപിടിച്ച് രാഷ്‌ട്രപതി

അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് 2024-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘അജയന്‍റെ രണ്ടാം മോഷണം’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ 'അങ്ങ് വാനകോണില്' എന്ന ഗാനത്തിന്.

VAIKOM VIJAYALAKSHMI ARM MOVIE SONG MUSIC 72ND NATIONAL FILM AWARDS
Vaikom Vijayalakshmi received the prestigious award (Photo: PIB)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 22, 2026 at 6:36 PM IST

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ഗുജറാത്ത്: മലയാളത്തിന്‍റെ പ്രിയഗായിക വൈക്കം വിജയലക്ഷ്‌മി ദേശീയ പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി. 'അജയന്‍റെ രണ്ടാം മോഷണം' (ARM) എന്ന ചിത്രത്തിലെ 'അങ്ങു വാനക്കോണിൽ' എന്ന ഗാനത്തിലെ ആലാപനത്തിനാണ് മികച്ച പിന്നണി ഗായികയ്ക്കുള്ള ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരം വിജയലക്ഷ്മിക്ക് ലഭിച്ചത്. പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങാന്‍ എത്തിയ വൈക്കം വിജയലക്ഷ്‌മിയെ രാഷ്‌ട്രപതി ചേര്‍ത്തു പിടിച്ചു. നിറഞ്ഞ കൈയടിയോടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാണ് സദസ്സ് ഗായികയ്ക്ക് ആദരമര്‍പ്പിച്ചത്.

ഗുജറാത്തിലെ ഏകതാനഗറിൽ നടന്ന 72-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരച്ചടങ്ങിൽ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിൽ നിന്നാണ് വിജയലക്ഷ്മി പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്.

ദേശീയ പുരസ്‌കാര പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ തന്നെ മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനമായിരുന്ന നേട്ടത്തിന് ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരമാകുകയായിരുന്നു പുരസ്‌കാരച്ചടങ്ങ്.

'അങ്ങു വാനക്കോണിൽ' എന്ന ഗാനത്തിന്‍റെ പ്രത്യേകത അതിന്‍റെ സംഗീതത്തിലും ആലാപനത്തിലും മാത്രമല്ല, ഗാനരംഗത്തിന്റെ വൈകാരികതയിലും കൂടിയാണ്. മനു മഞ്ജിത്തിന്റെ വരികൾക്ക് ദിബു നൈനാൻ തോമസ് സംഗീതം നൽകിയ ഗാനം ചിത്രത്തിന്റെ കഥാപശ്ചാത്തലത്തോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഒരുക്കിയത്.

മുത്തശ്ശി കുട്ടിയോട് കഥ പറയുന്നതുപോലെയുള്ള ഭാവവും താരാട്ടിന്റെ മാധുര്യവും ഗാനത്തിൽ അനുഭവിക്കാനാകും. വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മിയുടെ വ്യത്യസ്തമായ ശബ്ദവും ആലാപനത്തിലെ ഭാവസാന്ദ്രതയും ഗാനത്തെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമാക്കി.

Vaikom Vijayalakshmi received the prestigious award (ETV Bharat)

2024-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘അജയന്റെ രണ്ടാം മോഷണം’ പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ നേടിയ ചിത്രമായിരുന്നു. ടൊവിനോ തോമസ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രത്തിൽ സംഗീതത്തിനും ഗാനങ്ങൾക്കും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നു. ചിത്രത്തിലെ ‘അങ്ങു വാനക്കോണിൽ’ പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ തന്നെ പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി. പിന്നീട് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും സംഗീതവേദികളിലൂടെയും ഗാനം കൂടുതൽ ജനപ്രിയമായി.

ദേശീയ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ച വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോഴും വിജയലക്ഷ്മി വലിയ സന്തോഷമാണ് പങ്കുവെച്ചത്. പുരസ്‌കാരം ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലായിരുന്നെന്നും പ്രഖ്യാപനവേളയിൽ വാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോൾ അത്ഭുതവും സന്തോഷവും ഒരുമിച്ചുണ്ടായെന്നും അവർ
ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ഈ നേട്ടം തന്‍റെ മാത്രം വിജയമല്ലെന്നും തന്നെ പിന്തുണച്ച കുടുംബത്തിന്റെയും ഗുരുക്കന്മാരുടെയും സംഗീതസംവിധായകരുടെയും പ്രേക്ഷകരുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും ഫലമാണെന്നും വിജയലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു.

സംഗീതജീവിതത്തിൽ നിരവധി പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ചാണ് വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗായികയായി മാറിയത്. കാഴ്ചപരിമിതിയെ മറികടന്ന് സംഗീതത്തിൽ സ്വന്തമായൊരു ഇടം കണ്ടെത്തിയ വിജയലക്ഷ്മിയുടെ ജീവിതയാത്ര പലപ്പോഴും പ്രചോദനത്തിന്റെ മാതൃകയായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബാല്യകാലം മുതൽ സംഗീതത്തോടുള്ള താൽപര്യം വളർത്തിയ അവർ പിന്നീട് സിനിമാഗാനരംഗത്തേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു.

‘കാറ്റേ കാറ്റേ’ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗാനങ്ങളിലൂടെ മലയാള സിനിമയിൽ ശ്രദ്ധേയയായ വിജയലക്ഷ്മി പിന്നീട് നിരവധി ജനപ്രിയ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചു. സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരമുൾപ്പെടെ വിവിധ അംഗീകാരങ്ങളും അവർ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരം അവരുടെ കരിയറിലെ പ്രത്യേക സ്ഥാനമുള്ള നേട്ടമാണ്.

ഇത്തവണ കേരളത്തിനും ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരവേദിയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടങ്ങളുണ്ടായി. ‘അജയന്റെ രണ്ടാം മോഷണം’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഗാനത്തിലൂടെ വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി പുരസ്‌കാരം നേടിയതിനൊപ്പം മലയാള സിനിമയിലെ മറ്റ് കലാകാരന്മാർക്കും അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിച്ചു.

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TAGGED:

VAIKOM VIJAYALAKSHMI
ARM MOVIE SONG
MUSIC
72ND NATIONAL FILM AWARDS
VAIKOM VIJAYALAKSHMI AWARD

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