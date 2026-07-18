ETV Bharat / entertainment

വെറും ഒരു മണിക്കൂർ, പിറന്നത് ദേശീയ പുരസ്കാര ഗാനം, കർക്കടകത്തിൽ ലഭിച്ചപ്പോള്‍ ഇരട്ടി മധുരമെന്ന് വൈക്കം വിജയലക്ഷ്‌മി

പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനം തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നുവെന്ന് വിജയലക്ഷ്മി പറയുന്നു. അല്പം നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനം ടെലിവിഷനിലൂടെ തത്സമയം കണ്ടറിയാമായിരുന്നു.

VAIKOM VIJAYALAKSHMI SINGER NATIONAL FILM AWARDS
Vaikom Vijayalakshmi (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 18, 2026 at 7:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരത്തിന്‍റെ തിളക്കത്തിൽ വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മിയും മലയാള സിനിമയും. 72-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാര വേദിയിൽ 'അജയന്‍റെ രണ്ടാം മോഷണം' (ARM) എന്ന ചിത്രത്തിലെ 'അങ്ങ് വാന കോണില്...' എന്ന ഗാനത്തിലൂടെ മികച്ച പിന്നണി ഗായികയ്ക്കുള്ള അംഗീകാരമാണ് വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി സ്വന്തമാക്കിയത്. അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തിയ ഈ ദേശീയ പുരസ്കാര നേട്ടത്തിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും പഞ്ഞ കർക്കടക മാസത്തിൽ ഇരട്ടി മധുരം ലഭിച്ചതുപോലെയാണ് ഈ അംഗീകാരമെന്നും വിജയലക്ഷ്മി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.

പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനം തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നുവെന്ന് വിജയലക്ഷ്മി പറയുന്നു. "അല്പം നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനം ടെലിവിഷനിലൂടെ തത്സമയം കണ്ടറിയാമായിരുന്നു. ചിത്രത്തിലെ ഗാനം ആലപിക്കുന്നതിനായി സംഗീതസംവിധായകൻ ദിബു നൈനാൻ തോമസാണ് തങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത്. ടൊവിനോ തോമസ് നായകനാകുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ കഥാസന്ദർഭം അദ്ദേഹം കൃത്യമായി പറഞ്ഞുതന്നു. ഒരു മുത്തശ്ശി കുഞ്ഞിന് കഥ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ലളിതമായ പാട്ടായിരുന്നു അത്. കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ കൗതുകം തോന്നി. വീട്ടിലിരുന്ന് പാട്ട് കേട്ട് പഠിച്ച ശേഷമാണ് പിറ്റേദിവസം റെക്കോർഡിങ്ങിനായി എറണാകുളത്തെ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് പോയത്. ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ വെറും ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ഈ ഗാനം റെക്കോർഡ് ചെയ്തത്. തന്‍റെ ശബ്ദത്തിന് തികച്ചും വഴങ്ങുന്ന ഈണമായിരുന്നതിനാൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നില്ല", വിജയലക്ഷ്മി വ്യക്തമാക്കി.

"പാട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയ നാൾ മുതൽ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും അല്ലാതെയും വലിയ അഭിനന്ദനങ്ങളാണ് ലഭിച്ചത്. കേരളത്തിന് പുറമെ തമിഴ്നാട്ടിലും മറ്റ് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വേദികളിലും ഈ ഗാനം ആലപിക്കാൻ സാധിച്ചു. അത്രയധികം പ്രശംസകളാണ് ഗാനത്തിന് ലഭിച്ചതെന്നും ആരൊക്കെയാണ് നല്ലത് പറഞ്ഞതെന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത അത്രയും വലിയ സ്വീകരണമാണ് ആസ്വാദകർ നൽകിയത്", അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"ഈ ഗാനം ആദ്യം കേട്ട വ്യക്തികളിൽ ഒരാളായ തന്‍റെ ബന്ധു വേണു മാമൻ, പാട്ട് കേട്ട മാത്രയിൽ തന്നെ ഇതിന് ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രവചിച്ചിരുന്നു. തന്‍റെ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരും ഇതേ അഭിപ്രായമാണ് പങ്കുവെച്ചത്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും നാവ് പൊന്നായിരിക്കുകയാണ്. ചിത്രത്തിന്‍റെ സംഗീതസംവിധായകൻ, അഭിനേതാക്കൾ, നിർമാതാവ് എന്നിവർക്കൊപ്പം ഗാനം നെഞ്ചിലേറ്റിയ പ്രേക്ഷകർക്കും ഈ അവസരത്തിൽ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി", വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി അറിയിച്ചു.

Read More:

1. 72ാമത് ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരം; ഹൃദയം കീഴടക്കിയ 'അങ്ങ് വാന കോണില്' എന്ന ഗാനം പിറന്ന കഥ പറഞ്ഞ് ദീബു നൈനാൻ തോമസ്

2. ദേശീയ പുരസ്‌കാര നേട്ടത്തില്‍ ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ; മികച്ച മലയാള ചിത്രമായി തെരഞ്ഞെടുത്തതില്‍ സന്തോഷമെന്ന് ഫാസില്‍ മുഹമ്മദ്

3. വീണ്ടും ഭ്രമിപ്പിച്ച് മമ്മൂട്ടി, വാനോളം തിളങ്ങി വിജയലക്ഷ്‌മി, അഭിമാനമായി ഷഹ്‌നാദ് ജലാൽ


TAGGED:

VAIKOM VIJAYALAKSHMI
SINGER
NATIONAL FILM AWARDS
VAIKOM VIJAYALAKSHMI TO ETV

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.