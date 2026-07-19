ദേശീയ പുരസ്കാര തിളക്കത്തിൽ വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി; വീട്ടിലെത്തി ആദരിച്ച് 'ഓട്ടം തുള്ളൽ' സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ
72-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരത്തിൽ മികച്ച പിന്നണി ഗായികയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് നേടിയ വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മിയെ 'ഓട്ടം തുള്ളൽ' സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ ആദരിച്ചു.
Published : July 19, 2026 at 8:59 PM IST
കോട്ടയം: 72-ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോള് മികച്ച പിന്നണി ഗായികയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ ജനപ്രിയ ഗായിക വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മിയെ 'ഓട്ടം തുള്ളൽ' എന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ ആദരിച്ചു. വൈക്കത്തുള്ള വിജയലക്ഷ്മിയുടെ വസതിയിലെത്തിയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ ജി. മാർത്താണ്ഡൻ, പ്രശസ്ത നടൻ ഹരിശ്രീ അശോകൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് പൊന്നാട അണിയിച്ച് ആശംസകൾ നേർന്നത്.
ജി. മാർത്താണ്ഡൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ഓട്ടം തുള്ളൽ' എന്ന ചിത്രത്തിൽ വിജയലക്ഷ്മി മനോഹരമായ ഒരു ഗാനം ആലപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിത്രത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഓഡിയോ ലോഞ്ച് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഈ ദേശീയ പുരസ്കാരം തേടിയെത്തിയതിലുള്ള ഇരട്ടി മധുരത്തിലാണ് സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ.
പൂർണ്ണ ഫാമിലി കോമഡി എൻ്റർടൈനറുമായി 'ഓട്ടം തുള്ളൽ'
ചിത്രത്തിലെ മനോഹരമായ ഗാനത്തിന് വിജയലക്ഷ്മിക്ക് കൂടുതൽ അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിക്കട്ടെയെന്ന് സംവിധായകൻ ജി. മാർത്താണ്ഡൻ ആശംസിച്ചു. നേരിട്ടെത്തി വിജയലക്ഷ്മിക്ക് മംഗളങ്ങൾ നേരാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷം നടൻ ഹരിശ്രീ അശോകനും പങ്കുവെച്ചു. ചടങ്ങിൽ സിനിമയിലെ നടൻ ജെറോം, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഹിരൺ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ദീപക് ദിനേശ് എന്നിവരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
'ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ക്ളീറ്റസ്', 'പാവാട', 'മഹാറാണി' തുടങ്ങിയ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജി. മാർത്താണ്ഡൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആറാമത്തെ ചിത്രമാണ് 'ഓട്ടം തുള്ളൽ'. ജി.കെ.എസ്. പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ ബാനറിൽ മോഹനൻ നെല്ലിക്കാട്ട് നിർമിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ആദ്യാവസാനം പ്രേക്ഷകരെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പക്കാ ഫാമിലി കോമഡി എൻ്റർടൈനർ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ആധ്യ സജിത്ത് ആണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
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ശക്തമായ താരനിരയും അണിയറ പ്രവർത്തകരും
ബിനു ശശിറാം രചന നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ വിജയരാഘവൻ, കലാഭവൻ ഷാജോൺ, വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃ്ണൻ, ഹരിശ്രീ അശോകൻ എന്നിവരാണ് പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നത്. ഇവർക്കൊപ്പം പോളി വത്സൻ, ടിനി ടോം, മനോജ് കെ.യു., കുട്ടി അഖിൽ, ജിയോ ബേബി എന്നിവരും അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. പ്രദീപ് നായർ ഛായാഗ്രഹണവും രാഹുൽ രാജ് സംഗീതസംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ക്രിയേറ്റീവ് ഹെഡ് അജയ് വാസുദേവ്, ശ്രീരാജ് എകെഡി എന്നിവരാണ്. ബി.കെ. ഹരിനാരായണൻ, വിനായക് ശശികുമാർ, ധന്യ സുരേഷ് മേനോൻ എന്നിവരാണ് ഗാനങ്ങൾ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. 'ഗുഡ് ഫെല്ലാസ് സിനിമാസ്' ആണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിക്കുന്നത്. ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവ് ആലപിച്ച ഗാനം കൂടിയുള്ളതിനാൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് സംഗീത പ്രേമികൾ ചിത്രത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത്.
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