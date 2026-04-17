'പടക്കം പൊട്ടിച്ചോടുമ്പോള് വീഴുന്ന രംഗം കണ്ട് ആ ചേട്ടൻ ഡിപ്രഷനിലായി, ഇമോഷണലി കണക്ടാകുമെന്ന് അന്ന് അറിഞ്ഞില്ല, കുറ്റബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു': വാഴ 2 സംവിധായകൻ സവിൻ സ
വാഴ 2 വിജയത്തിളക്കത്തില് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രൂ. കലക്ഷൻ റെക്കോർഡുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു സിനിമ പ്രേക്ഷകന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നതിന്റെ തെളിവാണെന്ന് സംവിധായകൻ. സവിൻ സായുമായുള്ള പ്രത്യേക അഭിമുഖം.
Published : April 17, 2026 at 12:46 PM IST
എറണാകുളം : മലയാളി പ്രേക്ഷക സമൂഹത്തെ സ്വാധീനിച്ച് വാഴ 2 എന്ന ചലച്ചിത്രം വിജയ കുതിപ്പ് തുടരുകയാണ്. ആഗോളതലത്തിൽ 150 കോടിയിലധികം രൂപ ചിത്രം ഇതിനോടകം കലക്ഷൻ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഹിറ്റ് ചിത്രമാകുന്നതിനോടൊപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലക്ഷൻ നേടുന്ന ആറാമത്തെ ചിത്രമായും വാഴ 2 മാറുകയാണ്. ചിത്രത്തിന്റെ വലിയ വിജയത്തെ തുടർന്ന് തിരക്കഥാകൃത്തും നിർമാതാവുമായ വിപിൻ ദാസ് കഴിഞ്ഞദിവസം വാഴ 3 പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
കോടിക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളുടെ കഥ ജയഭാരതിയിലൂടെ പറഞ്ഞ ജയ ജയ ജയ ജയഹേ, ലക്ഷക്കണക്കിന് സുഹൃത്തുക്കളുടെ കഥ പറഞ്ഞ വാഴ ഒന്നാം ഭാഗം, സഹോദര തുല്യമായ സൗഹൃദങ്ങളുടെ കഥ പറഞ്ഞ വാഴ രണ്ട് എല്ലാം ഒരേ ഫ്രാൻഞ്ചസിയിൽപ്പെടുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ആണെന്ന് വിപിൻ ദാസ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വാഴ ഒന്നാം ഭാഗത്തിന്റെ വലിയ വിജയത്തെ തുടർന്നാണ് രണ്ടാം ഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നത്.
വാഴ സീരിസിൽ എല്ലാം തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് പുതുമുഖ സംവിധായകരും സംഗീത സംവിധായകരും ഛായഗ്രാഹകരും ആണ്. പുതുമുഖ സംവിധായകനായ സവിൻ സായാണ് വാഴ 2 സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചിത്രം മലയാളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമാകുന്ന അവസരത്തിൽ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ സംവിധായകൻ സവിൻ സ ഇടിവി ഭാരതിനൊപ്പം ചേരുകയാണ്.
വാഴ 2 മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രോസ് കലക്ഷൻ കിട്ടിയ ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിക്കുമ്പോൾ...
'നമ്മുടെ സിനിമ അത്ഭുതകരമായ വിജയം നേടണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഏതൊരു സംവിധായകനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും ഒരാളും ഒരു മോശം സിനിമ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയില്ല. പക്ഷേ വാഴ 2 എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ വിജയം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനും മേലെയായിരുന്നു. കലക്ഷൻ റെക്കോർഡുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു സിനിമ പ്രേക്ഷകന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ്.
വാഴ 2 എന്ന ചിത്രം സിനിമ കണ്ടു ഇറങ്ങിയ ഓരോ പ്രേക്ഷകനുമായും സംവദിച്ചു. ഹൃദയത്തിൽ ഇടം പിടിച്ചു. പലരും അവരുടെ ജീവിതം തന്നെയായിരുന്നു തിരശ്ശീലയിൽ കണ്ടത്. സിനിമയ്ക്ക് സമൂഹത്തെ പല അർഥത്തിലും സ്വാധീനിക്കാനായി. ഇതിന്റെയൊക്കെ പരിണിതഫലമാണ് കലക്ഷൻ റെക്കോർഡുകളും സിനിമയുടെ വിജയവും. ബിസിനസ് മുഖ്യ ഘടകമായി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ പറയട്ടെ ലഭിക്കുന്ന റെക്കോർഡുകളെക്കാൾ മുകളിലാണ് ജനങ്ങൾ ഈ സിനിമയ്ക്ക് തന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ അളവ്.' - സവിൻ പറയുന്നു.
സവിൻ സ എന്ന സംവിധായകന്റെ ജനനം
'നാട്ടിൽ സിനിമ മോഹവുമായി കറങ്ങി നടക്കുന്ന വളരെ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ. അവസരങ്ങൾ എങ്ങനെ ലഭിക്കും സിനിമയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആകാൻ ഏതു വഴി സഞ്ചരിക്കണം എന്നൊന്നും അറിയാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം. എന്റെ നാട്ടുകാരൻ കൂടിയായ സാം എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അക്കാലത്ത് സിനിമകളിൽ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അറിയാത്തവർക്ക് പിന്നാലെ പോകാതെ അറിയുന്നവർക്ക് പിന്നാലെ പോകാനായിരുന്നു ഞാൻ ശ്രമിച്ചത്. സാം ചേട്ടനോടൊപ്പം സഹായിയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്ര സംവിധായകൻ ആകാൻ യാത്ര തുടങ്ങിയ വേളയിൽ മാറിനിൽക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായി.
മ്യൂസിക്കൽ ആൽബം, ഷോർട്ട് ഫിലിം, ഭക്തിഗാനം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുമായി പിന്നെയും ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ടു നീക്കി. അതിനിടയിലാണ് സാം ചേട്ടന്റെ സൗഹൃദ വലയം വഴി സംവിധായകനും നിർമാതാവുമായ വിപിൻ ദാസിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംവിധാന സഹായിയായി സിനിമകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. ജയ ജയ ജയ ജയഹേ മുതൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ട്. വാഴ ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ ഞാൻ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. വാഴ ഒന്നാം ഭാഗത്തിന്റെ ഡബ്ബിങ് ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെ അറിവിൽ രണ്ടാം ഭാഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്.
ഒരു ദിവസം വിപിൻ ചേട്ടൻ എന്നെ വാഴ രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി വിളിച്ചു സംസാരിച്ചു. പക്ഷേ അപ്പോൾ എന്നെയാണ് സംവിധായകനായി ആലോചിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. എന്തായാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിൽ ഞാൻ ആ സിനിമയുടെ ഭാഗമായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്. ഹാഷിറിനെയും സംഘത്തെയും വച്ചാണ് രണ്ടാം ഭാഗം ആലോചിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കൂടുതൽ സന്തോഷമായി. കാരണം ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ അവർ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചു രംഗങ്ങൾ മാത്രമേ അവരുടേതായി ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും ആ സംഘവുമായി എനിക്കൊരു ആത്മബന്ധം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു.
പിന്നീടാണ് വിപിൻ ചേട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് നീ ഈ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചത്. അങ്ങനെയൊരു ചോദ്യത്തിന് ചെയ്യില്ല എന്ന് മറുപടി പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. കിട്ടാൻ പോകുന്നത് സ്വപ്ന തുല്യമായ തുടക്കമാണ്. ഒരു അഭിപ്രായപ്രകടനത്തിനും മുതിർന്നില്ല. ചേട്ടൻ എന്താന്ന് വച്ചാൽ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി ഞാൻ എത്തുന്നു എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു.'
എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് വിപിൻ ദാസിനോട് ചോദിച്ചിരുന്നോ?
'അങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല. വാഴ രണ്ട് അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒക്കെ വല്ലാതെ വൈറലായിരുന്നു. എവിടെ ചെന്നാലും രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ആളുകൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത്രയും ഹൈപ്പ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം ഒരു കാർ യാത്രയിലാണ് വിപിൻ ചേട്ടൻ എന്നെയാണ് സംവിധായകനായി ആലോചിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. നിനക്കത് മനോഹരമായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പക്ഷേ അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൺഫോം ആയിരുന്നില്ല. വിപിൻ ചേട്ടനെപ്പോലൊരു സംവിധായകൻ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നിനക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നെക്കൊണ്ട് ഇതുപോലൊരു സിനിമ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് എന്റെ മേലുള്ള വിശ്വാസം എനിക്ക് നൽകിയത് ആത്മവിശ്വാസമായിരുന്നു. പിന്നെന്ത് പേടിക്കാൻ.'
സൂപ്പർതാര ചിത്രങ്ങളോടൊപ്പം കിടപിടിക്കുന്ന പുതുമുഖ താരങ്ങളുടെ ചെറിയ സിനിമകൾ...
'ജനങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. ഞാനൊക്കെ സിനിമ സ്വപ്നം കണ്ടു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെയൊക്കെ ഇൻസ്പെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തമിഴ് സിനിമകളും തമിഴ് സംവിധായകരും ആയിരുന്നു.മിഷ്കിൻ, വെട്രിമാരൻ ഇവരുടെയൊക്കെ സിനിമകൾ ഒരുപാട് സംവിധായകരെ മലയാളത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.അതുപോലെതന്നെ മലയാളത്തിൽ കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് പോലുള്ള നല്ല ചിത്രങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു.ഗഗനചാരി പോലെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന സിനിമകൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നു.
എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു സംവിധായകൻ ഉണ്ട് ഡോൺ പാലത്തറ.അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം നല്ല സിനിമകൾ നമുക്ക് പ്രചോദനമാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സിനിമയും ആശയപരമായും ആവിഷ്കാരപരമായും മികച്ചതായിരിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കും. മേൽപ്പറഞ്ഞ സംവിധായകരുടെ സിനിമകളും അല്ലാത്ത സിനിമകളും ഒക്കെ കണ്ട് അഭിരുചി മാറിയ പ്രേക്ഷകരുടെ പിന്തുണ കൂടി ലഭിക്കുമ്പോൾ സിനിമ നല്ലതായാൽ മതി എന്ന ഘടകം മാത്രം ഉയർന്നുനിൽക്കും. സിനിമ നല്ലതാണെങ്കിൽ ആ സിനിമ വൈകാരികമായി പ്രേക്ഷകനെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കാണാൻ തീയേറ്ററിൽ ആളെത്തും. അവിടെ സംവിധായകന്റെ വലിപ്പവും താരങ്ങളുടെ മൂല്യവും ബാധ്യതയാകുന്നില്ല.വാഴ രണ്ട് എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാഴ ഒന്നിന്റെ വലിയ വിജയവും പിന്തുണയായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊരു ബാധ്യതയും ആയിരുന്നു. ഒരു ചെറിയ പാകപ്പിഴവ് പോലും വലിയ അപകടം വരുത്തി വച്ചേനെ.'
യഥാർഥ ജീവിതവുമായി വാഴ രണ്ടിലെ കഥാസന്ദർഭങ്ങൾ ഒന്നിക്കുമ്പോൾ
'വാഴ 2 ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകരുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തി എന്നറിയുന്നതിൽ സന്തോഷം. പരസ്പരം മിണ്ടാതിരുന്ന പല ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ഒന്നുചേരുന്നതിന് ഈ സിനിമ സഹായിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ടത് വിഷുക്കാലത്ത് മലയാളികൾക്ക് ചിരിക്കാൻ വകയായിരുന്ന പടക്കം പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഓടുമ്പോൾ മറഞ്ഞുവീഴുന്ന വൈറൽ വീഡിയോ ചേട്ടൻ തന്നെയാണ്. ആ മനുഷ്യന്റെ ഒരുപാട് കാലത്തെ ട്രോമാ ഇപ്പോൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും കാലം സങ്കടപ്പെട്ടിരുന്ന ആൾ ഇപ്പോൾ സന്തോഷിക്കുന്നു. ഓരോ വിഷുക്കാലത്തേയും ഭയത്തോടെയാണ് ആ മനുഷ്യൻ നോക്കി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞദിവസം ആ മനുഷ്യൻ നടൻ ബിജുക്കുട്ടനെ നേരിട്ട് കാണുകയും നന്ദി സ്നേഹം പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ ഇതിനു മുൻപ് തന്നെ ആ മനുഷ്യനെ ബിജുക്കുട്ടൻ ചേട്ടനുമായി നേരിൽ കാണിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അതിനു ശ്രമിച്ചത്.
വാഴ രണ്ടിന്റെ ഒരു പാട്ട് റിലീസിന് മുൻപ് തന്നെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പടക്കം പൊട്ടിച്ചിട്ട് വീഴുന്ന ചേട്ടന്റെ വൈറൽ വീഡിയോയുടെ പുനരാവിഷ്കാരം ഗാനരംഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ സിനിമ ഇറങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് ആ രംഗം കണ്ടപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ ഒന്നു കൂടി പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതോടെ ആ മനുഷ്യൻ കൂടുതൽ ഡിപ്രഷൻ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി. ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ ജനങ്ങൾ മറന്നു തുടങ്ങിയ ആ ട്രാജഡി നിമിഷം വീണ്ടും ഞങ്ങൾ കാരണം ഓർക്കാൻ കാരണമായല്ലോ എന്ന വിഷമമാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സിനിമയുടെ റേസിന് മുൻപ് ബിജുക്കുട്ടൻ ചേട്ടനെയും ആ മനുഷ്യനെയും ഒന്നിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചില്ല. പക്ഷേ സിനിമയുടെ റിലീസിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മാറി. അദ്ദേഹം സിനിമ കണ്ടു. അതിനുശേഷം ആണ് അദ്ദേഹം ബിജുക്കുട്ടൻ ചേട്ടനെ നേരിൽ കാണാൻ തീരുമാനിച്ചതും സ്നേഹം പങ്കുവച്ചതും. എന്താണ് അന്ന് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായി ആ മനുഷ്യൻ ബിജുക്കുട്ടൻ ചേട്ടനോട് വെളിപ്പെടുത്തി. ബിജുക്കുട്ടൻ ചേട്ടൻ ആവശ്യങ്ങൾ തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിൽ പ്രേക്ഷകരോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അന്ന് പടക്കം പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഓടി മാറുന്നതിനിടയിൽ മറിഞ്ഞുവീണപ്പോൾ ആ മനുഷ്യന്റെ മകൻ കരഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ അത് ആരും കണ്ടില്ല.
ആ മനുഷ്യന്റെ റിയൽ ലൈഫിൽ നടന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ആ രംഗം സിനിമയിൽ പുനരാവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിനായകനും ബിജു ചേട്ടനും അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഹാഷിറിന്റെയും മറ്റു സംഘങ്ങളുടെയും സ്ഥിരം സന്ദർശനം സിനിമയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. യഥാർഥ ജീവിതത്തിലും ആ മനുഷ്യന്റെ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒത്തുകൂടുന്ന സ്ഥലമാണ്. അന്ന് ആ പടക്കം പൊട്ടിച്ചതും മകന്റെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും മുന്നിൽവച്ച് തന്നെ. പടക്കം പൊട്ടിച്ച് ഓടുന്നതിനിടയിൽ മറിഞ്ഞുവീണപ്പോൾ അവൻ കരയുകയും ഓടിവന്ന് ആ മനുഷ്യനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്തു. എത്രയോ വർഷമായി ആ മനുഷ്യൻ ട്രോമയിൽ ജീവിക്കുന്നു. ഇന്നയാൾ സന്തോഷവാനാണ്. എന്റെ സിനിമ കൊണ്ട് അയാളുടെ ജീവിതം മാറിയെങ്കിൽ അതിൽപരം സന്തോഷം വേറെയുണ്ടോ. അതൊക്കെ എത്രയോ പണം ലഭിക്കുന്നതിന് മുകളിലാണ്.
അച്ഛനോട് മിണ്ടാതിരുന്ന എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ സിനിമ കണ്ട് അച്ഛനോട് സംസാരിക്കുകയും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയുകയും ചെയ്തു. പരസ്പരം മിണ്ടാത്ത ബന്ധുക്കൾ വാഴ രണ്ട് കണ്ടശേഷം തങ്ങളുടെ പിണക്കം മാറ്റി. പല പ്രേക്ഷകരും ഈയൊരു അനുഭവങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചു പറയാറുണ്ട്. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്റെ നമ്പർ തപ്പിയെടുക്കുന്നത് എന്ന് അറിയില്ല. എങ്ങനെയൊക്കെ തപ്പിയെടുത്ത് വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയും. ആരു വിളിച്ചാലും ഞാൻ ഫോൺ എടുക്കും. അവരുടെ സന്തോഷം കേൾക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എന്റെ സന്തോഷം. സിനിമയുടെ ഈ ഒരു മാജിക്കിനെ പറ്റി കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല. ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷത്തെ എപ്രകാരമുള്ള വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിക്കണമെന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല ഈ ഒരു സിനിമ ചെയ്തത്. സമൂഹത്തെ സ്വാധീനിക്കണം മാറ്റിമറിക്കണം എന്ന് ഒന്നും ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. ഒരു നല്ല സിനിമ ചെയ്യണം അത്രമാത്രം. അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ മാക്സിമം പണിയെടുത്തു.
ഈ സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ ഒട്ടുമിക്ക പേർക്കും പരസ്പരം അറിയാം. എല്ലാവരും ഒത്തുപിടിച്ചതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ സിനിമ കൂട്ടായ്മയുടെ വിജയമാകുന്നു. ഈ സിനിമയുടെ വിജയത്തിൽ നിർമാതാക്കളുടെ മനസ് പലരും കാണാതെ പോകുന്നു. വാഴ രണ്ട് ഒരു കൊച്ചു സിനിമ തന്നെയാണ്. അത് അങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ. ചെറിയ വീഡിയോകളും ചെയ്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വൈറലായ ഒരുകൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ. ഒരു പുതുമുഖ സംവിധായകൻ ഇതൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് 115 ദിവസം ഒരു ടെൻഷനും തരാതെ പിന്തുണച്ചത് തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാതാക്കളെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത്. ഒരൊറ്റ രംഗത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ പോയത്. അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്തുണച്ചില്ലെങ്കിൽ സിനിമയുടെ ഗുണനിലവാരം എപ്രകാരമാകുമായിരുന്നു. നല്ല കാഴ്ചപ്പാടുള്ള നിർമാതാക്കൾ തന്നെയാണ് നല്ല സിനിമകളുടെയും ബാക്ക് ബോൺ. നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഏതൊരു സാങ്കേതികവിദ്യയാണെങ്കിലും അത് എത്തിച്ചു തരാൻ നിർമാതാക്കൾ മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുവേണ്ട അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട എന്ന് ഒരു വാക്ക് അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല.
മറ്റു ഭാഷകളിൽ ഒക്കെ 115 ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്തു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നാൻ ഇടയില്ല. പക്ഷേ മലയാളം 15 ദിവസവും 20 ദിവസവും കൊണ്ട് മുൻനിര സിനിമകൾ തീർത്തിരുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. പുതുമുഖങ്ങളുടെ സിനിമ 115 ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് വലിയ കാര്യം തന്നെ.'
സീനിന്റെ ഭാഗമല്ലായിരുന്നിട്ടും ഹാഷിറിനെ വിദേശ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് കാരണമായല്ലോ...
'അതൊന്നും ഞങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല. ഹാഷിർ ഞങ്ങളുടെ ടീമിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ഒരാൾ. അവൻ ഒപ്പം വന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ഉപകാരം എന്നതുകൊണ്ട് അവനെ പണിയെടുപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയതാണ് എന്ന് അർഥമാക്കരുത്. അവൻ അവിടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചുമക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ പുറത്ത് വിട്ടിരുന്നു. അതിനു മുൻനിർത്തി അങ്ങനെ സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. വളരെ ചെറിയൊരു ക്രൂവാണ് വിദേശരാജ്യ ഷൂട്ടിന് വേണ്ടി പോയത്. പരസ്പരമുള്ള സഹായം മലയാള സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ സ്വാഭാവികമായ കാര്യമാണ്.'
സിനിമയിലെ സ്കൂൾ ഫൈറ്റ്... മണിച്ചേട്ടന്റെ പാട്ട്...
'സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സ്കൂൾ ഫൈറ്റ് സീനിൽ മണിച്ചേട്ടന്റെ പാട്ട് ബാഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ആയി ഉപയോഗിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് ചർച്ച മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നു. പക്ഷേ കൊച്ചുകുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനൊരു എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം അവിടെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് ആദ്യം തീരുമാനിച്ചതല്ല. മണിച്ചേട്ടന്റെ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നു. വളരെ റാൻഡമായി കേട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഈ ഗാനം. ഞാൻ മണിച്ചേട്ടന്റെ കടുത്ത ആരാധകനാണ്. ഞാൻ മാത്രമല്ല ഇവിടെ മണിച്ചേട്ടന്റെ ആരാധകരായിട്ട് ആരാണ് ഇല്ലാത്തത്. എന്റെ വാക്കുകൾ വായിച്ചെടുക്കുന്ന ആർക്കാണ് മണിച്ചേട്ടനെ ഇഷ്ടമല്ലാത്തത്. ഞാൻ സഹ സംവിധാനമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മണിച്ചേട്ടനോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ വളരുമ്പോൾ തന്നെ മണിച്ചേട്ടനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകളും പാട്ടുകളും ഒക്കെ ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ. മണിച്ചേട്ടന്റെ പാട്ട് എന്റെ സിനിമയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എനിക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യമാണ്. മരിച്ചിട്ടും മലയാളി മറക്കാത്ത ചുരുക്കം ചില വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് മണിച്ചേട്ടൻ. മണിച്ചേട്ടൻ മരിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെയുണ്ട്.'
ഒരു കോമഡി ചിത്രം പ്രേക്ഷകനെ വൈകാരികമായി കൂടി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ...
'ആദ്യം ചിരിക്കണം പിന്നീട് പ്രേക്ഷകർ കരയണം. അങ്ങനെയൊന്നും മനഃപൂർവ്വമായി ചിന്തിച്ചല്ല ഈ സിനിമയുടെ തിരക്കഥ വിപിൻ ദാസ് എഴുതിയതും ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തതും. ഒരു സീൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് എന്താണോ തോന്നുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് ചിത്രീകരണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. കോമഡി രംഗങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു ചടുലത ഇമോഷണൽ രംഗങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ വേണ്ട. വളരെ സാവധാനം ചെയ്താൽ മതി. എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന തിരക്കഥയെ മികച്ച രീതിയിൽ ദൃശ്യഭാഷ ഒരുക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാലാവസ്ഥ അടക്കം ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി നിന്നു.'
വിജയ് ബാബുവിന്റെ പെർഫോമൻസ് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ടല്ലോ
'സ്കൂളിലുള്ള രണ്ട് അധ്യാപകർ എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടി ഞങ്ങൾ വച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഒരു പ്രത്യേക നടൻ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നില്ല. വിപിൻ ചേട്ടന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് വിജയ് ബാബു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ ചിത്രമായ മുത്തുഗൗവിൽ വിജയ് ബാബു അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആള് അടിപൊളി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ്. കാസ്റ്റിങ് സമയത്ത് വിപിൻ ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് വിജയ് ബാബുവിന്റെ പേര് മുന്നിൽ വച്ചത്.
ഏതുതരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെയും മനോഹരമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും. പല സിനിമകളിലൂടെയും അദ്ദേഹം അത് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾതന്നെ പരിശോധിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേരിയേഷൻ കൃത്യമായി മനസിലാക്കാവുന്നതാണ്. ആട് മൂന്നിൽ സർബത്ത് ഷമീറിനെ അവതരിപ്പിച്ച ആളാണ് വാഴ 2 ലെ നെഗറ്റീവ് ടച്ചുള്ള അധ്യാപകനെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം വളരെയധികം ഗാംഭീര്യം ഉള്ളതാണ്. പക്ഷേ കഥാപാത്രത്തിന് അത്രയധികം ഗാംഭീര്യമുള്ള ഒരു കാസ്റ്റിങ് വേണോ എന്നുള്ള ചിന്ത എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ കഥാപാത്രമായി അദ്ദേഹം മാറിയപ്പോൾ ആ സംശയം മാറി.
ആട് 3 എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ മുടങ്ങിയ സമയത്താണ് അദ്ദേഹം ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ എത്തുന്നത്. ആട് 3 പോലൊരു ബിഗ് ബജറ്റ് സിനിമയുടെ നിർമാതാവ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. സിനിമ മുടങ്ങിയതിന്റെ ടെൻഷനും ഫ്രസ്ട്രേഷനും അദ്ദേഹത്തിലുണ്ട് . അതൊരുപക്ഷേ ആ നെഗറ്റീവ് ടച്ചുള്ള മാഷിന് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു... ഈയൊരു പ്രയോഗം തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞതാണ്. കഥാപാത്രത്തിന്റെ മീറ്റർ കൃത്യമായി പിടിച്ചു മനോഹരമായ അദ്ദേഹം ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങളിലേക്ക് ഒരു നിമിഷം പോലും അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. മികച്ച സപ്പോർട്ടും അദ്ദേഹം നൽകി. നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ രണ്ടിരട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം പ്രകടനത്തിലൂടെ കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്.'
പുതിയ തലമുറയുടെ കഥ പറയുമ്പോൾ...
'നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന സ്കൂൾ കോളജ് കാലഘട്ടം അല്ല ഇപ്പോൾ. നമ്മളെക്കാൾ ഒരുപാട് അറിവും അനുഭവങ്ങളും ഉള്ള കുട്ടികളാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. നമ്മുടെയൊക്കെ നല്ല പ്രായത്തിലാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ കയ്യിൽ ലഭിക്കുന്നത്. അതിലൊന്ന് തൊട്ടാൽ പോലും വീട്ടിൽനിന്ന് ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ ജനിച്ച വീഴുന്ന കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട്. ലോകപരിചയം അവർക്ക് വളരെ എളുപ്പം ലഭിക്കുന്നു. അത് നമുക്ക് മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കണം.
അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇപ്പോഴുള്ള കുട്ടികളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സിനിമയിൽ വ്യക്തമായി വരച്ചുകാട്ടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മളെപ്പോലുള്ള പഴയ തലമുറകളുടെ ചിന്താശേഷിയെക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളുടെ ചിന്തകൾ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വളരെ ഫോർവേഡ് ആയി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടുവേണം ഓരോ സീനും എഴുതാനും അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും.'
ഒട്ടും സീരിയസ് അല്ലാതെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് സിനിമ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്ത സീനുകൾ
'വളരെ റാൻഡം ആയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് അലൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ മുഖത്തേക്ക് പെങ്ങൾ കഥാപാത്രം പല്ലുതേക്കുന്നതിനിടയിൽ തുപ്പുന്നത്. ആങ്ങളയും പെങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം പ്രേക്ഷകർക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അത്തരം രംഗങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ആ രംഗങ്ങൾ ഒന്നും ഇത്രയധികം ഇമ്പാക്ട് ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. വളരെ റാൻഡമായി ഷൂട്ട് ചെയ്ത രംഗമാണത്. യഥാർഥ പേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പെങ്ങൾ കഥാപാത്രം അലന്റെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ മുഖത്തേക്ക് തുപ്പുന്നത് .
സത്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ വൈറലായ ബിജുക്കുട്ടൻ ചേട്ടന്റെ പടക്കം പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഓടി വീഴുന്ന രംഗം വളരെ സാധാരണമായി ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തതാണ്. അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിന്റെ തിരക്കഥ മാത്രമേ പൂർത്തിയായിരുന്നുള്ളൂ. സോങ്ങ് കട്ട് എടുക്കുന്നതിനിടയിൽ വിപിൻ ചേട്ടനാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പക്ഷേ സിനിമയുമായി രംഗം എത്രത്തോളം ഇമോഷണൽ ആയി കണക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുമെന്ന് എനിക്കപ്പോൾ മനസിലായില്ല. കൃത്യമായി ഉൾക്കൊള്ളാതെ എടുത്തതിന്റെ കുറ്റബോധം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. തിരക്കഥ പൂർത്തിയായപ്പോഴാണ് ആ ഒരു രംഗത്തിന്റെ ഇമ്പാക്ട് മനസിലായത്.'
ഹാഷിറിന്റെ ഭാവി
'ഭാവിയിലെ ഒരു സ്റ്റാർ മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് ഹാഷിർ. ഹാഷിർ മാത്രമല്ല അലനും വിനായകനും മറ്റുള്ളവരും മികച്ച കലാകാരന്മാർ തന്നെയാണ്. അവരെല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടും. വാഴ 2 എന്ന സിനിമയിൽ ഹാഷിർ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു എന്നേയുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർക്കും ആ ഒരു ഡോമിനേഷൻ മറ്റൊരു കഥയിൽ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാഷിറിന് ലഭിക്കുന്ന സമാന രീതിയിലുള്ള സ്വീകാര്യത ലഭിക്കും.'
വാഴ 2 ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകരുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചു. സംവിധായകന് ഏതുതരത്തിലുള്ള ഇമ്പാക്ട് ആണ് ഉണ്ടായത്.
'എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുതരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ജനങ്ങൾ നല്ലത് പറയുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷം മാത്രം. ഈ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷനിൽ ആയിരുന്നു. വിപിൻ ദാസ് ഈയൊരു സീരീസ് വളരെ സക്സസ് ഫുള്ളായി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന വാഴ രണ്ടിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അടുത്ത പ്രോജക്ടിന് അതൊരു പ്രശ്നമാകും. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. എങ്ങനെയും ഈ സിനിമയെ വിജയിപ്പിക്കണമെന്നുള്ളത് എന്റെ കടമയായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ആത്മാർഥമായി ജോലിയെടുത്തു.' - സവിൻ സ പറഞ്ഞുനിർത്തി.
Also Read: ഇനി പെണ്കുട്ടികളുടെ കഥ; "വാഴ 3- ബയോപിക് ഓഫ് ബില്യണ് ഗേൾസ്" പ്രഖ്യാപിച്ച് വിപിന് ദാസ്