ഇനി പെണ്‍കുട്ടികളുടെ കഥ; "വാഴ 3- ബയോപിക് ഓഫ് ബില്യണ്‍ ഗേൾസ്" പ്രഖ്യാപിച്ച് വിപിന്‍ ദാസ്

വാഴ 3ലും പുതുമുഖങ്ങള്‍. നവാഗതനായ വിശ്വൻ ശ്രീജിത്തിന്‍റെ സംവിധാനത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്.

Vaazha 3, Vipin Das (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 14, 2026 at 3:00 PM IST

ചിരിപ്പിച്ചും കരയിച്ചും പ്രേക്ഷക മനസില്‍ ഇടം പിടിച്ച വാഴ 2ന് മൂന്നാം ഭാഗം ഒരുങ്ങുന്നു. ആഗോള തലത്തിൽ കലക്ഷൻ 150 കോടി പിന്നിടുന്ന അവസരത്തിലാണ് വാഴ 2ന്‍റെ അടുത്ത ഭാഗത്തെ കുറിച്ച് അണിയറ പ്രവർത്തകർ മനസുതുറന്നത്. "വാഴ 3- ബയോപിക് ഓഫ് ബില്യണ്‍ ഗേൾസ്" എന്ന പേരിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിലും പുതുമുഖങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നത്.

നവാഗതനായ വിശ്വൻ ശ്രീജിത്ത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെയും തിരക്കഥ സംഭാഷണം വിപിന്‍ ദാസ് തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത്. WBTS പ്രൊഡക്ഷൻസ്, ഇമാജിന്‍ സിനിമാസ്, സിഗ്നേച്ചർ സ്റ്റുഡിയോസ്, ഐക്കൺ സ്റ്റുഡിയോസ്, ഷൈൻ സ്ക്രീൻസ് എന്നീ ബാനറുകളില്‍ വിപിൻ ദാസ്, ഹാരിസ് ദേശം, പി.ബി അനീഷ്, സാഹു ഗാരപാട്ടി, ആദര്‍ശ് നാരായണ്‍, ഐക്കൺ സ്റ്റുഡിയോസ് എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ടൈറ്റില്‍ ഡിസൈന്‍ - സാര്‍ക്കാസനം, പി ആർ ഒ - എ എസ് ദിനേശ്.

വാഴ 3 പോസ്റ്റർ (ETV Bharat)

ആഗോള തലത്തില്‍ തരംഗമായ ചിത്രമാണ് വാഴ 2 ബയോപിക് ഓഫ് എ ബില്യണ്‍ ബ്രോസ്. സോഷ്യല്‍ മീഡിയ താരങ്ങളെ അണിനിരത്തി നവാഗതനായ സവിന്‍ സായാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്‌തത്. ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തി 13 ദിവസം കഴിയുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രോസ്‌ കളക്ഷൻ 97.27 കോടി രൂപയാണ്. ഏപ്രില്‍ 2 ന് തിയേറ്ററുകലില്‍ എത്തിയ ചിത്രം തുടക്കം മുതല്‍ തന്നെ മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതികരണവും നിരൂപക പ്രശംസയും നേടിയിരുന്നു.

രണ്ടാം വാരത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോള്‍ തന്നെ ആഗോള തലത്തില്‍ 115.63 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം വാരിക്കൂട്ടിയത്. മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തില്‍ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാകും താരപ്പൊലിമ ഇല്ലാതെ എത്തിയ ഒരു സിനിമ ഇത്രപെട്ടെന്ന് 100 കോടി കടക്കുന്നത്. എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകരെയും പിടിച്ചിരുത്തുന്ന ഈ ചിത്രം കോമഡി, ഇമോഷണല്‍ രംഗങ്ങള്‍ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ്. കൂടെപ്പിറപ്പുകളോടുള്ള വൈകാരിക അടുപ്പവും സുഹൃത്ത്‌ ബന്ധത്തിന്‍റെ നൈർമല്യവും അച്ഛൻ-മകൻ സ്‌നേഹവും പറഞ്ഞുവയ്‌ക്കുകയാണ് വാഴ 2.

2024ലാണ് ഒന്നാം ഭാഗമായ വാഴ: ബയോപിക് ഓഫ് എ ബില്യണ്‍ ബോയ്‌സ് എന്ന ചിത്രം തീയറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്. വിപിൻ ദാസ് തന്നെയായിരുന്നു തിരക്കഥ. ആനന്ദ് മേനോന്‍റെ സംവിധാനത്തിലൊരുങ്ങിയ ചിത്രം തോല്‍വി എന്ന് മുദ്രകുത്തപ്പെട്ട നാല് ചങ്ങാതിമാരുടെ കഥയാണ് പറഞ്ഞത്. ചിത്രത്തില്‍ വാഴ 2ന്‍റെ സംവിധായകൻ സവിൻ സായും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയിരുന്നു. സിജു സണ്ണി, ജോമോൻ ജ്യോതിർ, വിനായക് ശശികുമാർ തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ചിരിപ്പൂരം തീർത്തപ്പോള്‍ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് പ്രേക്ഷകന്‍റെ കണ്ണ് നിറച്ചു.

വാഴ ആദ്യ പതിപ്പും രണ്ടാം പതിപ്പും വലിയ രീതിയില്‍ സിനിമാ പ്രേമികള്‍ സ്വീകരിച്ച ചിത്രങ്ങളാണ്. ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് മൂന്നാം ഭാഗം ഒരുങ്ങുമ്പോള്‍ ആസ്വാദകരുടെ പ്രതീക്ഷയും വളരെ വലുതാണ്.

