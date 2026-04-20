'വാഴ 2ലെ അരിഷ്‌ട ഉപയോഗത്തിനെതിരായ സന്ദേശം'; പിന്തുണച്ചും വിമര്‍ശിച്ചും വിദഗ്‌ധര്‍

ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഫലത്തെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ച് തെറ്റായ സന്ദേശം ആളുകളിലേയ്‌ക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ തെളിവുകളുമായി അബി ഫിലിപ്‌സ് അഗസ്റ്റിൻ രംഗത്തെത്തി.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 20, 2026 at 6:02 PM IST

എസ് എസ് മനോജ്

തിരുവനന്തപുരം: മലയാളത്തിലെ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ചിത്രമായ വാഴ 2 ബയോപിക് ഓഫ് എ ബില്യൺ ബ്രോസ് എന്ന ചിത്രത്തില്‍ അരിഷ്ട ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച വിഷയത്തില്‍ പിന്തുണയും വിമർശനവുമായി നിരവധിപേർ രംഗത്ത്. സ്ഥിരമായി അരിഷ്‌ടം കഴിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം അസുഖബാധിതനാകുകയും പിന്നീട് അയാൾ മരിക്കുന്നതുമാണ് വിവാദത്തിനു കാരണം. ചിത്രത്തിലെ ഈ ഭാഗത്തിനെതിരെ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എഎംഎഐ) യും പരാതികളുമായി രംഗത്തു വന്നിരുന്നു.

ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രശസ്‌ത ഹെപ്പറ്റോളജിസ്റ്റ് അബി ഫിലിപ്‌സ് അഗസ്റ്റിൻ ചിത്രത്തെയും അതിൻ്റെ ആഖ്യാനത്തെയും പരസ്യമായി പിന്തുണച്ചത് കൂടുതൽ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയത്. @TheLiverDr എന്നറിയപ്പെടുന്ന എക്‌സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ 10 മുതൽ 15% വരെ മദ്യവും ഹെപ്പറ്റോടോക്സിക് വസ്‌തുക്കളും അടങ്ങിയിരിക്കാവുന്ന 'അരിഷ്‌ടം' ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില ആയുർവേദ ഫോർമുലേഷനുകൾ ഗുരുതരമായ കരൾ രോഗത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന പഠനങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

പരമ്പരാഗത അവകാശവാദങ്ങളെക്കാൾ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾക്കാണ് മുൻഗണന നൽകേണ്ടതെന്ന് ഹെപ്പറ്റോളജിസ്റ്റ് വാദിച്ചു. സാധ്യമായ അപകടസാധ്യതകളെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുജന അവബോധം അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ സിനിമയിലെ അരിഷ്ടത്തിനെതിരായ സന്ദേശം ആയുർവേദ പ്രാക്ടീഷണർമാരിൽ നിന്ന് രൂക്ഷമായ വിമർശത്തിന് കാരണമായിരുന്നു.

ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയും മറ്റ് ഫോറങ്ങളും ഇന്ത്യൻ പരമ്പരാഗത സമ്പ്രദായത്തെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ച് തെറ്റായ സന്ദേശം ആളുകളിലേയ്‌ക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് അവർ ആരോപിച്ചു. തുടർന്ന് തിരക്കഥാകൃത്ത് വിപിൻ, ഹാരിസ് ദേശോം, സാഹു ഗരപതി, പി ബി അനീഷ്, ആദർശ് നാരായൺ, ഐക്കൺ സ്റ്റുഡിയോസ് എന്നിവരുടെ ചലച്ചിത്ര സംഘത്തിന് നിയമ നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിത്രത്തിൻ്റെ അണിയറപ്രവർത്തകർ വിവാദത്തിൽ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം നടത്തിയിട്ടില്ല.

സവിന്‍ എസ് എ സംവിധാനം ചെയ്‌ത് വിപിൻ ദാസ് തിരക്കഥയെഴുതിയ വാഴ 2- 2024 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ വാഴ ബയോപിക് ഓഫ് എ ബില്യൺ ബോയ്‌സിൻ്റെ തുടർ ഭാഗമാണ്. ചിത്രം ഇതിനകം ലോകമെമ്പാടും 200 കോടി രൂപ കളക്ഷൻ നേടി. ലോകാ ചാപ്റ്റർ 1: ചന്ദ്ര (2025 ൽ 304 കോടി രൂപ), എമ്പുരാൻ (2025 ൽ 268 കോടി രൂപ), മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്‌സ് (2024 ൽ 243 കോടി രൂപ), തുടരും (2025 ൽ 235 കോടി രൂപ) എന്നിവയുടെ റെക്കോർഡുകൾ തകർക്കുമെന്നാണ് സിനിമാ ആസ്വാദകരുടെ പ്രതീക്ഷ. 2026-ൽ 200 കോടി ക്ലബ്ബിൽ ഇടം നേടിയ ആദ്യ ചിത്രവും കൂടിയാണ് വാഴ 2.

