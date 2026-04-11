വളര്ച്ച അതിവേഗം! വാഴ 2 ആഗോളതലത്തില് വമ്പന് കുതിപ്പ്; ഒന്പതാം ദിനവും ഞെട്ടിക്കുന്ന കലക്ഷന്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 11, 2026 at 11:02 AM IST
തിയേറ്ററില് വമ്പന് വിജയം നേടികൊണ്ട് 2026ലെ മികച്ച മലയാള സിനിമകളിലൊന്നായി വാഴ 2 ബയോപിക് ഓഫ് എ ബില്യണ് ബ്രോസ് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യദിനം മുതല് മികച്ച പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണം ലഭിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്.
തികച്ചും സോഷ്യല് മീഡിയയില് റീല്സുകളിലൂടെ മാത്രം കണ്ടുപരിചയമുള്ള താരങ്ങളെ വച്ച് വിപിന് ദാസിന്റെ തിരക്കഥയില് നവാഗതനായ സവിന് സാ ഒരുക്കിയ ഈ ചിത്രം ആദ്യദിനം 10.5 കോടി രൂപയാണ് ലോകമെമ്പാടുനിന്നുമായി നേടിയത്.
മലയാള സിനിമാ ചരിത്രത്തില് ഇത് ആദ്യമായിരിക്കും ഒരു സിനിമ സൂപ്പര് താരങ്ങളില്ലാതെ ആദ്യദിനത്തില് തന്നെ ഇത്രയും തുക വാരിക്കൂട്ടുന്നത്. പലരുടെയും ജീവിതത്തോട് ചേര്ന്ന് നില്ക്കുന്ന സിനിമയാണിതെന്നാണ് പ്രേക്ഷകര് ഒന്നടങ്കം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. അത്രയും മികച്ച അഭിപ്രായത്തോടെയും നിറഞ്ഞ കയ്യടിയോടെയുമാണ് ഓരോ പ്രേക്ഷകനും തിയേറ്റര് വിടുന്നത്.
ചിത്രം റിലീസായി രണ്ടാം വാരത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോഴും ബോക്സ് ഓഫിസില് തളരാതെ മുന്നോട്ട് അതിവേഗം കുതിക്കുകയാണ്. വെറും ഒന്പത് ദിവസം പിന്നിടുമ്പോള് വാഴ 2: ബയോപിക് ഓഫ് എ ബില്യണ് ബ്രോസിന്റെ ആഗോളതല ബോക്സ് ഓഫിസ് കലക്ഷന് 125.15 കോടി രൂപയാണ്. വിദേശത്ത് നിന്ന് മാത്രം ചിത്രം വാരിക്കൂട്ടിയത് 55.15 കോടി രൂപയും ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം ഗ്രോസ് കലക്ഷന് 70.78 കോടി രൂപയുമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ നെറ്റ് കലക്ഷന് 61.15 കോടി രൂപ ഇതിനോടകം തന്നെ പിന്നിടുകയും ചെയ്തു. ഈ വാരാന്ത്യത്തിലെ കണക്കു കൂടി പുറത്തു വരുമ്പോള് കലക്ഷന് വലിയതോതില് തന്നെ ഉയരുമെന്നാണ് ട്രാക്കര്മാര് വിലയിരുത്തുന്നത്.
സൗഹൃദത്തിനും വിനോദത്തിനും അപ്പുറം വിദ്യാര്ഥികള് നേരിടുന്ന മാനസിക സംഘര്ഷങ്ങളും കൂടെപ്പിറപ്പുകളുടെ കെട്ടുറുപ്പുമൊക്കെ ഗൗരവത്തോടെ ചിത്രം എടുത്തുകാട്ടുന്നുണ്ട്. എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകരേയും ഒരേപോലെ ആകര്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഹാഷിര്, അലന് ബിന് സിറാജ്, വിനായക്, അജിന് ജോയ്, ദേവരാജ് എന്നിവരുടെ തകര്പ്പന് പ്രകടനമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ആകര്ഷണം. ഇവര്ക്കൊപ്പം ബിജു കുട്ടന്, സുധീഷ്, വിജയ് ബാബു, അജു വര്ഗീസ്, അല്ഫോണ്സ് പുത്രന് എന്നിവരും പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
WBTS പ്രൊഡക്ഷൻസ്, ഇമാജിൻ സിനിമാസ്, സിഗ്നേച്ചർ സ്റ്റുഡിയോസ്, ഐക്കൺ സ്റ്റുഡിയോസ്, ഷൈൻ സ്ക്രീൻസ് എന്നീ ബാനറുകളിലായി വിപിൻ ദാസ്, ഹാരിസ് ദേശം, സാഹു ഗാരപാട്ടി, പി.ബി. അനീഷ്, ആദർശ് നാരായൺ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. മലയാളി മങ്കിസ്, രജത് പ്രകാശ് (ഹാറ്റ്സ്മിത്ത് ), പാർവതീഷ് പ്രദീപ്, റമീസ് ആർസി, മുത്തു, ആർക്കഡോ, ജസിർ മുഹമ്മദ്, അശ്വിൻ ആര്യൻ & ഇലക്ട്രോണിക് കില്ലി എന്നിവരാണ് സംഗീതം ചെയ്യുന്നത്. അതോടൊപ്പം അങ്കിത് മേനോനാണ് മ്യൂസിക് സൂപ്പർവിഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഛായാഗ്രഹണം- അഖിൽ ലൈലാസുരൻ, എഡിറ്റർ - കണ്ണൻ മോഹൻ,
എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - കനിഷ്ക ഗോപി ഷെട്ടി, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - റിന്നി ദിവാകർ, കല - ബാബു പിള്ള, മേക്കപ്പ് - സുധി സുരേന്ദ്രൻ, കോസ്റ്റ്യൂംസ് - അശ്വതി ജയകുമാർ, സ്റ്റിൽസ് - ബിജിത്ത് ധർമ്മടം, പരസ്യകല - യെല്ലോ ടൂത്ത്സ്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - രജിവൻ അബ്ദുൾ ബഷീർ, സൗണ്ട് ഡിസൈനർ - അരുൺ എസ്. മണി, ആക്ഷൻ - കലൈ കിംഗ്സൺ, വിക്കി നന്ദഗോപാൽ, ഡിഐ - ജോയ്നർ തോമസ്, ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ - സർക്കാസനം, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ - വിഷ്ണു സുജാതൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് - അനീഷ് നന്തിപുലം, പ്രൊമോഷൻ കൺസൾട്ടന്റ് - വിപിൻ കുമാർ, പി.ആർ.ഒ - എസ്. ദിനേശ്, ഡിസ്ട്രിബൂഷൻ- ഐക്കൺ സിനിമാസ്.