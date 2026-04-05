ETV Bharat / entertainment

തിയേറ്റര്‍ ഹൗസ്ഫുള്‍! മൂന്നു ദിവസം കൊണ്ട് ആദ്യ ഭാഗത്തിന്‍റെ ആഗോള കലക്ഷനരികെ വാഴ 2

വാഴ ബയോപിക് ഓഫ് എ ബില്യണ്‍ ബോയ്സ് എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ ആഗോള കലക്ഷനരികെയാണ് വാഴ 2. മൂന്നു ദിവസം കൊണ്ട് കൊയ്‌തെടുത്തത് ഞെട്ടിക്കുന്ന കലക്ഷന്‍.

VAAZHA 2 BIOPIC OF A BILLION BROS VAAZHA 2 BOX OFFICE COLLECTION VIPIN DAS SAVIN SA DIRECTOR
Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros (Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 5, 2026 at 10:48 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

വാഗതനായ സംവിധായകന്‍, നവാഗതരായ അഭിനേതാക്കള്‍ എന്നിട്ടും തിയേറ്ററുകളില്‍ മികച്ച പ്രതികരണവുമായി മുന്നേറുകയാണ് വാഴ 2: ബയോപിക് ഓഫ് എ ബില്യണ്‍ ബ്രോസ് എന്ന ചിത്രം.

മലയാള സിനിമ ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും താരപ്പൊലിമയില്ലാതെ എത്തിയ ചിത്രം ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ കുതിക്കുന്നത്. തികച്ചും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ റീല്‍സുകളിലൂടെ മാത്രം കണ്ടുപരിചയമുള്ള താരങ്ങളെ വച്ചാണ് പുതുമുഖ സംവിധായകനായ സവിന്‍ എസ് എ ഈ സിനിമയൊരുക്കിയത്.

VAAZHA 2 BIOPIC OF A BILLION BROS VAAZHA 2 BOX OFFICE COLLECTION VIPIN DAS SAVIN SA DIRECTOR
Vipin Das and Savin S A (Movie Poster)

പലരുടെയും ജീവിതത്തോട് ചേര്‍ന്ന് നില്‍ക്കുന്ന സിനിമയാണിതെന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രായഭേദമന്യേ ഈ ചിത്രം കാണാന്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലെ പല തിയേറ്ററുകളും ഹൗസ്ഫുള്ളാണ്. ഏപ്രില്‍ നാലിനാണ് ആഗോളതലത്തില്‍ ഈ ചിത്രം എത്തിയത്. അന്നു മുതല്‍ മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് സിനിമയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല നിറഞ്ഞ കയ്യടിയോടെയുമാണ് ഓരോ പ്രേക്ഷകനും തിയേറ്റര്‍ വിടുന്നത്.

വിപിന്‍ ദാസിന്‍റെ രചനയും നിര്‍മാണവും നിര്‍വഹിച്ച് വാഴ 2 ബയോപിക് ഓഫ് എ ബ്രില്യന്‍ ബ്രോസ് എന്ന ചിത്രം പ്രേക്ഷക പിന്തുണയോടൊപ്പം തന്നെ ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ കത്തിക്കയറുകയാണ്. റിലീസായി രണ്ടാം നാളാകുമ്പോഴേക്കും ചിത്രം 20 കോടിയാണ് പിന്നിട്ടത്. ആദ്യദിനത്തില്‍ തന്നെ ആഗോളതലത്തില്‍ 10 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളില്‍ ചിത്രം നേടി ചരിത്രം കുറിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

VAAZHA 2 BIOPIC OF A BILLION BROS VAAZHA 2 BOX OFFICE COLLECTION VIPIN DAS SAVIN SA DIRECTOR
Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros (Movie Poster)

മൂന്നാം ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍, വാഴ 2: ബയോപിക് ഓഫ് എ ബില്യൺ ബ്രോസ് 1,629 ഷോകളിലായി ₹ 7.00 കോടി കലക്ഷൻ നേടി . ഇതോടെ ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം ഗ്രോസ് കലക്ഷൻ ₹19.72 കോടി രൂപയായും ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം നെറ്റ് കലക്ഷൻ ₹17.00 കോടിയായും ഉയർന്നു . മൂന്നാം ദിവസം വിദേശത്ത് ചിത്രം ₹10.00 കോടി നേടിയതോടെ ഇതുവരെയുള്ള വിദേശ കലക്ഷൻ ₹23.25 കോടിയായി . ഇത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മൊത്തം കലക്ഷൻ ₹42.97 കോടി രൂപയുടെ നേട്ടമാണ് ചിത്രം മൂന്നു ദിവസം കൊണ്ട് നേടിയടുത്തത്. ആദ്യഭാഗത്തിന്‍റെ തുകയേയാണ് മൂന്നുദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ചിത്രം മറികടന്നത്. ഈ വാരാന്ത്യത്തിലും ചിത്രത്തിന്‍റെ വരുമാനം വലിയ രീതിയില്‍ വര്‍ധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

2026 ല്‍ ഇതുവരെ റിലീസ് ചെയ്‌ത സിനിമകളുടെ കേരള കലക്ഷന്‍ പുറത്തു വരുമ്പോള്‍ ഞെട്ടിക്കുന്ന വരുമാനമാണ് ഈ ചിത്രം വാരിക്കൂട്ടിയത്. ഇതോടൊപ്പം കേരളത്തിലെ അന്യഭാഷ സിനിമകളും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്.എട്ട് സിനിമകളുടെ ലിസ്റ്റാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യന്‍ ബോക്‌സ് ഓഫിസ് പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്. 16 ദിവസം കൊണ്ട് 1500 കോടി രൂപയിലധികം സ്വന്തമാക്കിയ ധുരന്ധര്‍ 2 വിനെ പോലും വാഴ 2 കടത്തി വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യദിനത്തില്‍ 3.10 രൂപയാണ് ധുരന്ധര്‍ 2 ആദ്യദിനത്തില്‍ കേരളത്തില്‍ നിന്നും നേടിയത്. എന്നാല്‍ വാഴ 2 ആദ്യദിനത്തില്‍ 5.20 കോടി രൂപയാണ് നേടിയത്. ഇതേസമയം ജയസൂര്യ നായകനായ ആട് 3 യാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്. 5.90 കോടി രൂപയാണ് ആദ്യദിനത്തില്‍ ആട് 3 നേടിയത്.

ഒന്നാം ദിവസത്തേയും രണ്ടാം ദിവസത്തേയും കലക്ഷന്‍

VAAZHA 2 BIOPIC OF A BILLION BROS VAAZHA 2 BOX OFFICE COLLECTION VIPIN DAS SAVIN SA DIRECTOR
Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros (Movie Poster)

ഒന്നാം ദിവസം, വാഴ 2: ബയോപിക് ഓഫ് എ ബില്യൺ ബ്രോസ് 1,173 ഷോകളിലായി ₹ 4.75 കോടി കലക്ഷൻ നേടി . ഇതോടെ ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം കലക്ഷൻ ₹5.51 കോടിയും ഇന്ത്യയിലെ ഇതുവരെയുള്ള മൊത്തം കലക്ഷൻ ₹4.75 കോടിയുമായി . വിദേശത്ത്, ചിത്രം മൊത്തം ₹4.50 കോടി ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ നേടി, ഇത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മൊത്തം കലക്ഷൻ ₹10.01 കോടി രൂപയാണ്.

രണ്ടാം ദിവസം, വാഴ 2: ബയോപിക് ഓഫ് എ ബില്യൺ ബ്രോസ് 1,233 ഷോകളിലായി ₹ 5.25 കോടി കലക്ഷൻ നേടി . ഇതോടെ ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം കലക്ഷൻ ₹11.60 കോടിയായും ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം കലക്ഷൻ ₹10.00 കോടിയായും ഉയർന്നു. രണ്ടാം ദിവസം വിദേശത്ത് ചിത്രം ₹5.50 കോടി നേടിയതോടെ ഇതുവരെയുള്ള മൊത്തം വിദേശ കലക്ഷൻ ₹10.00 കോടിയായി . ഇത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മൊത്തം കലക്ഷൻ ₹21.60 കോടിയായി ഉയര്‍ന്നു.

VAAZHA 2 BIOPIC OF A BILLION BROS VAAZHA 2 BOX OFFICE COLLECTION VIPIN DAS
Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros (Movie Poster)

WBTS പ്രൊഡക്ഷൻസ്, ഇമാജിൻ സിനിമാസ്, സിഗ്നേച്ചർ സ്റ്റുഡിയോസ്, ഐക്കൺ സ്റ്റുഡിയോസ്, ഷൈൻ സ്ക്രീൻസ് എന്നീ ബാനറുകളിലായി വിപിൻ ദാസ്, ഹാരിസ് ദേശം, സാഹു ഗാരപാട്ടി, പി.ബി. അനീഷ്, ആദർശ് നാരായൺ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. മലയാളി മങ്കിസ്, രജത് പ്രകാശ് (ഹാറ്റ്സ്മിത്ത് ), പാർവതീഷ് പ്രദീപ്‌, റമീസ് ആർസി, മുത്തു, ആർക്കഡോ, ജസിർ മുഹമ്മദ്‌, അശ്വിൻ ആര്യൻ & ഇലക്ട്രോണിക് കില്ലി എന്നിവരാണ് സംഗീതം ചെയ്യുന്നത്. അതോടൊപ്പം അങ്കിത് മേനോനാണ് മ്യൂസിക് സൂപ്പർവിഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഛായാഗ്രഹണം- അഖിൽ ലൈലാസുരൻ, എഡിറ്റർ - കണ്ണൻ മോഹൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - കനിഷ്ക ഗോപി ഷെട്ടി,

VAAZHA 2 BIOPIC OF A BILLION BROS VAAZHA 2 BOX OFFICE COLLECTION VIPIN DAS
Vaazha 2: Biopic of a Billion Bros (Movie Poster)

പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - റിന്നി ദിവാകർ, കല - ബാബു പിള്ള, മേക്കപ്പ് - സുധി സുരേന്ദ്രൻ, കോസ്റ്റ്യൂംസ് - അശ്വതി ജയകുമാർ, സ്റ്റിൽസ് - ബിജിത്ത് ധർമ്മടം, പരസ്യകല - യെല്ലോ ടൂത്ത്‌സ്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - രജിവൻ അബ്ദുൾ ബഷീർ, സൗണ്ട് ഡിസൈനർ - അരുൺ എസ്. മണി, ആക്ഷൻ - കലൈ കിംഗ്സൺ, വിക്കി നന്ദഗോപാൽ, ഡിഐ - ജോയ്നർ തോമസ്, ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ - സർക്കാസനം, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ - വിഷ്ണു സുജാതൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് - അനീഷ് നന്തിപുലം, പ്രൊമോഷൻ കൺസൾട്ടന്റ് - വിപിൻ കുമാർ, പി.ആർ.ഒ - എസ്. ദിനേശ്, ഡിസ്ട്രിബൂഷൻ- ഐക്കൺ സിനിമാസ്.

TAGGED:

VAAZHA 2 BIOPIC OF A BILLION BROS
VAAZHA 2 BOX OFFICE COLLECTION
VIPIN DAS
SAVIN SA DIRECTOR
VAAZHA 2 BOX OFFICE COLLECTION DAY3

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.