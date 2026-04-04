അമ്പമ്പോ ഇതെന്തൊരു പോക്കാണ്! ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ കത്തിക്കയറി വാഴ 2; രണ്ടാം ദിനവും ഞെട്ടിക്കുന്ന കലക്ഷന്‍

ആദ്യദിവസത്തില്‍ പത്തുകോടിക്ക് മുകളിലാണ് ചിത്രം നേടിയത്. കേരളത്തിലെ ധുരന്ധര്‍2 വിന്‍റെ കലക്ഷനെ പോലും ചിത്രം മറികടന്നു.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 4, 2026 at 5:36 PM IST

ലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 2026 മികച്ച തുടക്കമാണ്. ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ തരംഗം തീര്‍ത്ത് മുന്നേറിയ ചത്താ പച്ച എന്ന ചിത്രം മുതല്‍ മോളിവുഡിന് നല്ലകാലമാണ്. ഇപ്പോഴിതാ മറ്റൊരു സര്‍പ്രൈസ് ഹിറ്റ് കൂടി അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

തികച്ചും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ റീല്‍സുകളിലൂടെ മാത്രം കണ്ടുപരിചയമുള്ള താരങ്ങളെ വച്ചാണ് ഈ സിനിമയൊരുക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാള സിനിമാ ചരിത്രത്തില്‍ ഇത് ആദ്യമായിരിക്കും ഒരു സിനിമ സൂപ്പര്‍ താരങ്ങളില്ലാതെ ആദ്യദിനത്തില്‍ തന്നെ ഇത്രയും തുക വാരിക്കൂട്ടിയത്. പലരുടെയും ജീവിതത്തോട് ചേര്‍ന്ന് നില്‍ക്കുന്ന സിനിമയാണിതെന്നാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ ഒന്നടങ്കം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. അത്രയും മികച്ച അഭിപ്രായത്തോടെയും നിറഞ്ഞ കയ്യടിയോടെയുമാണ് ഓരോ പ്രേക്ഷകനും സിനിമ വിടുന്നത്.

വിപിന്‍ ദാസിന്‍റെ രചനയും നിര്‍മാണവും നിര്‍വഹിച്ച് നവാഗതനായ സവിന്‍ എസ് എ സംവിധാനം ചെയ്‌ത വാഴ 2 ബയോപിക് ഓഫ് എ ബ്രില്യന്‍ ബ്രോസ് എന്ന ചിത്രം പ്രേക്ഷക പിന്തുണയോടൊപ്പം തന്നെ ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ കത്തിക്കയറുകയാണ്. റിലീസായി രണ്ടാം നാളാകുമ്പോഴേക്കും ചിത്രം 20 കോടിയാണ് പിന്നിട്ടത്. ആദ്യദിനത്തില്‍ തന്നെ ആഗോളതലത്തില്‍ 10 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളില്‍ ചിത്രം നേടി ചരിത്രം കുറിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

2026 ല്‍ ഇതുവരെ റിലീസ് ചെയ്‌ത സിനിമകളുടെ കേരള കലക്ഷന്‍ പുറത്തു വരുമ്പോള്‍ ഞെട്ടിക്കുന്ന വരുമാനമാണ് ഈ ചിത്രം വാരിക്കൂട്ടിയത്. ഇതോടൊപ്പം കേരളത്തിലെ അന്യഭാഷ സിനിമകളും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്.

എട്ട് സിനിമകളുടെ ലിസ്റ്റാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യന്‍ ബോക്‌സ് ഓഫിസ് പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്. 16 ദിവസം കൊണ്ട് 1500 കോടി രൂപയിലധികം സ്വന്തമാക്കിയ ധുരന്ധര്‍ 2 വിനെ പോലും വാഴ 2 കടത്തി വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യദിനത്തില്‍ 3.10 രൂപയാണ് ധുരന്ധര്‍ 2 ആദ്യദിനത്തില്‍ കേരളത്തില്‍ നിന്നും നേടിയത്. എന്നാല്‍ വാഴ 2 ആദ്യദിനത്തില്‍ 5.20 കോടി രൂപയാണ് നേടിയത്. ഇതേസമയം ജയസൂര്യ നായകനായ ആട് 3 യാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്. 5.90 കോടി രൂപയാണ് ആദ്യദിനത്തില്‍ ആട് 3 നേടിയത്.

ഒന്നാം ദിവസം, വാഴ 2: ബയോപിക് ഓഫ് എ ബില്യൺ ബ്രോസ് 1,173 ഷോകളിലായി ₹ 4.75 കോടി കളക്ഷൻ നേടി . ഇതോടെ ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം കളക്ഷൻ ₹5.51 കോടിയും ഇന്ത്യയിലെ ഇതുവരെയുള്ള മൊത്തം കളക്ഷൻ ₹4.75 കോടിയുമായി . വിദേശത്ത്, ചിത്രം മൊത്തം ₹4.50 കോടി ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ നേടി, ഇത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മൊത്തം കളക്ഷൻ ₹10.01 കോടി രൂപയാണ് കൊയ്തെടുത്തത്.

രണ്ടാം ദിവസം, വാഴ 2: ബയോപിക് ഓഫ് എ ബില്യൺ ബ്രോസ് 1,233 ഷോകളിലായി ₹ 5.25 കോടി കളക്ഷൻ നേടി . ഇതോടെ ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം കളക്ഷൻ ₹11.60 കോടിയായും ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം കളക്ഷൻ ₹10.00 കോടിയായും ഉയർന്നു. രണ്ടാം ദിവസം വിദേശത്ത് ചിത്രം ₹5.50 കോടി നേടിയതോടെ ഇതുവരെയുള്ള മൊത്തം വിദേശ കളക്ഷൻ ₹10.00 കോടിയായി . ഇത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മൊത്തം കളക്ഷൻ ₹21.60 കോടിയായി ഉയര്‍ന്നു.

സൗഹൃദത്തിനും വിനോദത്തിനും അപ്പുറം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ നേരിടുന്ന മാനസിക സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ പോലെയുള്ള ഗൗരവമേറിയ വിഷയങ്ങളും ചിത്രം ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പുതുമുഖങ്ങള്‍ക്ക് പ്രാധാന്യം നല്‍കി ഒരുക്കിയ ചിത്രമാണ് വാഴ 2.

WBTS പ്രൊഡക്ഷൻസ്, ഇമാജിൻ സിനിമാസ്, സിഗ്നേച്ചർ സ്റ്റുഡിയോസ്, ഐക്കൺ സ്റ്റുഡിയോസ്, ഷൈൻ സ്ക്രീൻസ് എന്നീ ബാനറുകളിലായി വിപിൻ ദാസ്, ഹാരിസ് ദേശം, സാഹു ഗാരപാട്ടി, പി.ബി. അനീഷ്, ആദർശ് നാരായൺ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. മലയാളി മങ്കിസ്, രജത് പ്രകാശ് (ഹാറ്റ്സ്മിത്ത് ), പാർവതീഷ് പ്രദീപ്‌, റമീസ് ആർസി, മുത്തു, ആർക്കഡോ, ജസിർ മുഹമ്മദ്‌, അശ്വിൻ ആര്യൻ & ഇലക്ട്രോണിക് കില്ലി എന്നിവരാണ് സംഗീതം ചെയ്യുന്നത്. അതോടൊപ്പം അങ്കിത് മേനോനാണ് മ്യൂസിക് സൂപ്പർവിഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഛായാഗ്രഹണം- അഖിൽ ലൈലാസുരൻ, എഡിറ്റർ - കണ്ണൻ മോഹൻ,

എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - കനിഷ്ക ഗോപി ഷെട്ടി, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - റിന്നി ദിവാകർ, കല - ബാബു പിള്ള, മേക്കപ്പ് - സുധി സുരേന്ദ്രൻ, കോസ്റ്റ്യൂംസ് - അശ്വതി ജയകുമാർ, സ്റ്റിൽസ് - ബിജിത്ത് ധർമ്മടം, പരസ്യകല - യെല്ലോ ടൂത്ത്‌സ്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - രജിവൻ അബ്ദുൾ ബഷീർ, സൗണ്ട് ഡിസൈനർ - അരുൺ എസ്. മണി, ആക്ഷൻ - കലൈ കിംഗ്സൺ, വിക്കി നന്ദഗോപാൽ, ഡിഐ - ജോയ്നർ തോമസ്, ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ - സർക്കാസനം, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ - വിഷ്ണു സുജാതൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് - അനീഷ് നന്തിപുലം, പ്രൊമോഷൻ കൺസൾട്ടന്റ് - വിപിൻ കുമാർ, പി.ആർ.ഒ - എസ്. ദിനേശ്, ഡിസ്ട്രിബൂഷൻ- ഐക്കൺ സിനിമാസ്.

