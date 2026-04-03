പിള്ളേര് പൊളിച്ചടുക്കി! ആദ്യദിവസം ബോക്സ് ഓഫിസില് റെക്കോര്ഡിട്ട് വാഴ 2; മലയാള സിനിമ ചരിത്രത്തില് ഇത് ആദ്യം
മലയാള സിനിമ ചരിത്രത്തില് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും പുതുമുഖങ്ങള് മാത്രം അണിനിരക്കുന്ന ഒരു ചിത്രത്തില് ആദ്യദിവസത്തില് തന്നെ അഞ്ചുകോടിക്ക് മുകളില് വരുമാനം ലഭിക്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 3, 2026 at 3:26 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 3:32 PM IST
വിപിന് ദാസിന്റെ തിരക്കഥയില് ഒരുങ്ങിയ കോമഡി- ഡ്രാമ ചിത്രം വാഴ 2 ബയോപിക് ഓഫ് എ ബില്യണ് ബ്രോ എന്ന ചിത്രം ആദ്യദിനം മുതല് മികച്ച പ്രതികരണവുമായി തിയേറ്ററുകളില് മുന്നേറുന്നു. നവാഗതനായ സവിന് എസ് എ സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം ഇന്നലെ ( ഏപ്രില് 2) മുതലാണ് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്.
സൗഹൃദത്തിനും വിനോദത്തിനും അപ്പുറം വിദ്യാര്ഥികള് നേരിടുന്ന മാനസിക സംഘര്ഷങ്ങള് പോലെയുള്ള ഗൗരവമേറിയ വിഷയങ്ങളും ചിത്രം ചര്ച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പുതുമുഖങ്ങള്ക്ക് പ്രാധാന്യം നല്കി ഒരുക്കിയ ഈ ചിത്രത്തിന് റിലീസ് ദിനം മുതല് മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. സൂപ്പര് താരങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ചിത്രത്തിന് ആദ്യ ദിനത്തില് അഞ്ചുകോടിക്ക് മുകളിലാണ് ലഭിച്ചത്. മലയാള സിനിമ ചരിത്രത്തില് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും പുതുമുഖങ്ങള് മാത്രം അണിനിരക്കുന്ന ഒരു ചിത്രത്തില് ആദ്യദിവസത്തില് തന്നെ അഞ്ചുകോടിക്ക് മുകളില് വരുമാനം ലഭിക്കുന്നത്. ഓണ്ലൈന് ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് ആപ്പായ ബുക്ക് മൈഷോയിലും ട്രെന്ഡിങ്ങിലാണ് ഈ സിനിമ.
ആദ്യദിനത്തില് 44.75 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. മലയാളത്തിലെ മാത്രം കലക്ഷനാണിത്. ഒന്നാം ദിവസം, വാഴ 2: ബയോപിക് ഓഫ് എ ബില്യൺ ബ്രോസ് 1,173 ഷോകളിലായി ₹ 4.75 കോടി കളക്ഷൻ നേടി . ഇതോടെ ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം കളക്ഷൻ ₹5.51 കോടിയും ഇന്ത്യയിലെ ഇതുവരെയുള്ള മൊത്തം കളക്ഷൻ ₹4.75 കോടിയുമായി . വിദേശത്ത്, ചിത്രം മൊത്തം ₹4.50 കോടി ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ നേടി, ഇത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മൊത്തം കളക്ഷൻ ₹10.01 കോടി രൂപയാണ് കൊയ്തെടുത്തത്.
മൊത്തത്തില് ഇന്നലെ 53.28 ശതമാനം തിയേറ്റര് ഒക്യുപ്പന്സിയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. രാവിലെ 36.58 ശതമാനവും ഉച്ചയ്ക്ക് 44.33 ശതമാനവും വൈകുന്നേരം 51.67 ശതമാനവും രാത്രി 73.08 ശതമാനവുമായിരുന്നു ആദ്യദിവസത്തെ തിയേറ്റര് ഒക്യുപ്പന്സി.
ആദ്യ ദിവസത്തെ ബോക്സ് ഓഫിസ് കലക്ഷന്
|ദിവസം
|എ.പി.ടി.ജി.
|തമിഴ്നാട്
|കർണാടക
|കേരളം
|ഇന്ത്യയുടെ മറ്റിടങ്ങള്
|ആകെ
|ദിവസം 1(ഒന്നാം വ്യാഴാഴ്ച)
|0.05 കോടി
|0.07 കോടി
|0.33 കോടി
|5.00 കോടി
|0.06 കോടി
|5.51 കോടി
|ആകെ
|0.05 കോടി
|0.07 കോടി
|0.33 കോടി
|5.00 കോടി
|0.06 കോടി
|5.51 കോടി
ഹാഷിർ, അലൻ ബിൻ സിറാജ്, അജിൻ ജോയ്, വിനായക്, അമീൻ തുടങ്ങിയ യുവതാരങ്ങള് അണിനിരന്ന ഈ ചിത്രത്തില് സുധീഷ്, വിജയ് ബാബു, അജു വർഗീസ്, അരുൺ, അൽഫോൻസ് പുത്രൻ, വിനോദ് കെടാമംഗലം തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരും വേഷമിടുന്നുണ്ട്.
കോമഡി ഡ്രാമ ഫോർമുലയിലൂടെയാണ് കഥ പറയുന്നതെങ്കിലും ഹ്യൂമറിൽ തുടങ്ങി ഇമോഷണൽ ഡ്രാമയിലൂടെ കടന്നാണ് ചിത്രം അവസാനിക്കുന്നത്. ആദ്യ ഭാഗത്തില് നിറയെ ചിരി പടര്ത്തിക്കൊണ്ടാണ് മുന്നേറുന്നതെങ്കില് രണ്ടാം പകുതിയില് ജീവിതത്തിന്റെ റിയാലിറ്റിയാണ് വരച്ചു കാണിച്ചത്. അധ്യാപകർ വിദ്യാർത്ഥികളിലുണ്ടാക്കുന്ന മാനസിക പീഡനം, വിദ്യാർത്ഥികൾ മയക്കുമരുന്നിലേക്കെത്തിപ്പെടാനുള്ള കാരണങ്ങൾ, സിബ്ലിങ് ലൗ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ചിത്രം മനോഹരമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്.
തമാശയും ഇമോഷന്സുമെല്ലാം കോര്ത്തിണക്കി മികച്ചൊരു എന്റര്ടെയ്നര് തന്നെയാണ് വാഴ 2 പ്രേക്ഷകര്ക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്. ആദ്യ ഭാഗമായ ബയോപിക്ക് ഓഫ് എ ബില്യന് ബോയ്സ് നല്കിയ എല്ലാ ഹൈപ്പും പവറും നിലനിർത്താൻ വാഴ 2 വിനും കഴിയുന്നുണ്ട്.
ആദ്യ ഭാഗത്തിന്റെ സൂചനകള് പോലും നല്കാതെ അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളായ അസീസ് നെടുമങ്ങാടിനേയും കോട്ടയം നസീറിനേയുമൊക്കെ പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളില് ഷോട്ടുകളിലൂടെ അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സിനിമ അവസാനിക്കുമ്പോള് നിറഞ്ഞ കൈയ്യടിയോടെ മികച്ച പ്രതികരണത്തോടെയാണ് പ്രേക്ഷകര് തിയേറ്റര് വിടുന്നത്.
ഹിറ്റ് സംവിധായകൻ വിപിന് ദാസ് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും ഒരുക്കിയത്. ചിത്രത്തിന്റെ സാങ്കേതിക വശങ്ങളും മികച്ച നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ നിമിഷവും പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ സംവിധായകൻ സവിനും തിരക്കഥകൃത്ത് വിപിൻ ദാസും വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
WBTS പ്രൊഡക്ഷൻസ്, ഇമാജിൻ സിനിമാസ്, സിഗ്നേച്ചർ സ്റ്റുഡിയോസ്, ഐക്കൺ സ്റ്റുഡിയോസ്, ഷൈൻ സ്ക്രീൻസ് എന്നീ ബാനറുകളിലായി വിപിൻ ദാസ്, ഹാരിസ് ദേശം, സാഹു ഗാരപാട്ടി, പി.ബി. അനീഷ്, ആദർശ് നാരായൺ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. മലയാളി മങ്കിസ്, രജത് പ്രകാശ് (ഹാറ്റ്സ്മിത്ത് ), പാർവതീഷ് പ്രദീപ്, റമീസ് ആർസി, മുത്തു, ആർക്കഡോ, ജസിർ മുഹമ്മദ്, അശ്വിൻ ആര്യൻ & ഇലക്ട്രോണിക് കില്ലി എന്നിവരാണ് സംഗീതം ചെയ്യുന്നത്. അതോടൊപ്പം അങ്കിത് മേനോനാണ് മ്യൂസിക് സൂപ്പർവിഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഛായാഗ്രഹണം- അഖിൽ ലൈലാസുരൻ, എഡിറ്റർ - കണ്ണൻ മോഹൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - കനിഷ്ക ഗോപി ഷെട്ടി, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - റിന്നി ദിവാകർ, കല - ബാബു പിള്ള, മേക്കപ്പ് - സുധി സുരേന്ദ്രൻ, കോസ്റ്റ്യൂംസ് - അശ്വതി ജയകുമാർ, സ്റ്റിൽസ് - ബിജിത്ത് ധർമ്മടം, പരസ്യകല - യെല്ലോ ടൂത്ത്സ്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ - രജിവൻ അബ്ദുൾ ബഷീർ, സൗണ്ട് ഡിസൈനർ - അരുൺ എസ്. മണി, ആക്ഷൻ - കലൈ കിംഗ്സൺ, വിക്കി നന്ദഗോപാൽ, ഡിഐ - ജോയ്നർ തോമസ്, ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ - സർക്കാസനം, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ - വിഷ്ണു സുജാതൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് - അനീഷ് നന്തിപുലം, പ്രൊമോഷൻ കൺസൾട്ടന്റ് - വിപിൻ കുമാർ, പി.ആർ.ഒ - എസ്. ദിനേശ്, ഡിസ്ട്രിബൂഷൻ- ഐക്കൺ സിനിമാസ്.
Read More:
1.'വിപിൻ ദാസ് എന്തൊരു നല്ല മനുഷ്യൻ ആണ്'; വാഴ 2 തിയേറ്റര് തൂക്കിയോ? ഇതാ പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം
Read More:
2. ഒരൊറ്റ ചിത്രം!ഏഴ് ആക്ഷന് കൊറിയോഗ്രാഫേഴ്സ്, വമ്പന് ആക്ഷന് രംഗങ്ങള്; ഷാജി കൈലാസിന്റെ 'വരവി'ല് തീപ്പാറുമെന്നുറപ്പ്
Read More:
3.'പേട്രിയറ്റ്' പുതിയ റിലീസ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു; ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുക മേയ് ഒന്നിന്