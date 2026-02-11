ETV Bharat / entertainment

'സുന്ദരിക്കോഴിക്ക് എന്തുപറ്റിയെന്ന ആശങ്കയായിരുന്നു എനിക്ക്'; മമ്മൂട്ടിയുടെ മിനിക്കഥ ഏറ്റെടുത്ത് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ

മമ്മൂട്ടിയുടെ സുഹൃത്തും നടനുമായ വി കെ ശ്രീരാമനാണ് ഈ മിനി കഥ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പങ്കുവച്ചത്.

V K SREERAMAN MAMMOOTTY MAMMOOTTY LATEST NEWS MALAYALAM LATEST CINEMA NEWS
Mammootty (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 11, 2026 at 11:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ടന്‍ മമ്മൂട്ടി എഴുതിയ മിനിക്കഥയാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. താരത്തിന്‍റെ പ്രിയ സുഹൃത്തും നടനുമായ വി കെ ശ്രീരാമനാണ് ഈ മിനി കഥ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പങ്കുവച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മമ്മൂട്ടി തന്‍റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ വാട്‌സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പില്‍ കുറിച്ചതാണ് ഈ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ശ്രീരാമന്‍ പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

നടേ കുറിച്ച കഥ (ശരിക്കും ഉണ്ടായ കെട്ടുകഥ) എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ മിനിക്കഥയെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മമ്മൂട്ടിയുടെ മിനിക്കഥയുടെ പൂര്‍ണ രൂപം

വനത്തിലെ ആദിവാസി ഊരിലാണ് ഷൂട്ടിങ്. അഭിനയിക്കാനായി പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച മൂന്നു പിടക്കോഴികളെയും ഒരു പൂവൻ കോഴിയേയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഷൂട്ടിങ് ഇടവേളയിൽ സുന്ദരിയായ ഒരു പിടക്കോഴിയും പൂവൻ കോഴിയും പരസ്‌പരം കലഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില ചേഷ്ട്ടകൾ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചതാണ്.

അങ്ങനെ ഇന്നലത്തെ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു. ഇന്നു രാവിലെ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ, ഇന്നലത്തെ പിടക്കോഴിയെ കാണാനില്ലെന്നുള്ള വാർത്തയാണ് എന്നെ എതിരേറ്റത്. ചിത്രത്തിന്‍റെ നിർമ്മാതാവെന്ന നിലക്ക് കോഴിയെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം എനിക്കാണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് മേൽപ്പറഞ്ഞ കോഴിയെ കണ്ടു പിടിക്കണമെന്ന് നിർമാണ കാര്യാദർശിയോട് ഞാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു.

സുന്ദരിയായ ഈ കോഴിക്കുട്ടിയെ പൂവൻകോഴി പീഡിപ്പിച്ചു കാണുമോ എന്നായിരുന്നു എന്‍റെ ഭയം. എന്നാൽ തികച്ചും നിസ്സംഗനായി തീറ്റ കൊത്തിത്തിന്നുന്ന പൂവൻ കോഴിയെയാണ് ഞാൻ അവിടെ കണ്ടത്. സുന്ദരിക്കോഴിക്കു എന്തുപറ്റിയെന്ന ആശങ്കയായിരുന്നു എനിക്ക്! അവളുടെ തൂവ്വലുകളുടെ ചന്തവും കോഴിനടയും, കൊക്കുമെല്ലാം എന്‍റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോയി.

ഷൂട്ടിങ്ങിനു കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കറുത്തപട്ടിയെ എനിക്ക് സംശയമുണ്ടായിരുന്നു. അവനെങ്ങാനും ഇരുട്ടിന്‍റെ മറവിൽ തട്ടിയതായിരിക്കുമോ? അങ്ങനെ പലതും ചിന്തിച്ച് കുറേ നേരം ഞാനങ്ങനെയിരുന്നു.

ഒരു മണിക്കൂറിനു ശേഷം നിർമാണ കാര്യദർശ്ശി വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. എന്‍റെ സുന്ദരിക്കോഴി സുന്ദരനും മല്ലനുമായ ഒരു കാട്ടുകോഴിയുമായി ഒളിച്ചോടിയത്രെ. ഞാൻ പൂവങ്കോഴിയെ നോക്കി. അവന്‍റെ നിസ്സംഗ്ഗതയുടെ അർത്ഥം നഷ്ട്ട ബോധമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. 'ഷോട്ട് റെഡി' സഹസംവിധായകൻ വന്ന് വിളിച്ചു . പൂവൻ കോഴിയുടെ വിരഹ ദുഃഖവും പേറി ഞാൻ ഷോട്ടിലേക്ക്.

നടേ കുറിച്ച കഥ (ശരിക്കും ഉണ്ടായ കെട്ടുകഥ) ഇന്നലെ മമ്മൂട്ടി തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പിൽ കുറിച്ചതാണ്.അതിവിടെ പങ്കുവെക്കുന്നു, വികെ ശ്രീരാമൻ ഫേസ് ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു.

മമ്മൂട്ടിയുടെ ഈ മിനിക്കഥയെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ. നിരവധി കമന്‍റുകളും ലൈക്കുമാണ് പോസറ്റിന് താഴെ വരുന്നത്. "അങ്ങന മമ്മൂക്ക അതിലും കൈവച്ചു", "ഈ എഴുത്തു കൊള്ളാല്ലോ കൊച്ചുകുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെയുള്ളവർക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന രചന മമ്മൂക്കാ എഴുത്തു തുടരുക", "എഴുതി തെളിയാനുണ്ട്", എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു കമന്‍റുകള്‍. എന്തായാലും മമ്മൂട്ടിയുടെ ഈ മിനിക്കഥ വളരെ രസകരമായ രീതിയിലാണ് ആരാധകര്‍ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

Also Read:ഹൃദയത്തില്‍ തൊടുന്ന വരികള്‍; മണ്‍വിളക്കൂതിയിട്ടും ഇന്നും മലയാളികളുടെ ഉള്ളില്‍ ജീവിക്കുന്ന ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി

TAGGED:

V K SREERAMAN
MAMMOOTTY
MAMMOOTTY LATEST NEWS
MALAYALAM LATEST CINEMA NEWS
MAMMOOTTY MINI STORY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.