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ക്രൈം ത്രില്ലറുമായി എം പത്മകുമാര്‍; ആകാംക്ഷയും ഉദ്വേഗവും നിറഞ്ഞ 'ഉയിര്‍' ട്രെയിലര്‍ പുറത്ത്

പൂർണ്ണമായും റിയലിസ്‌റ്റിക്ക്, ഇമോഷണൽ ക്രൈം ത്രില്ലർ ഡ്രാമയായിട്ടാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ അവതരണം.

UYIR TRAILER UYIR MOVIE M PADMAKUMAR ROSHAN MATHEW
UYIR (Photo : Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 23, 2026 at 9:56 AM IST

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ജോസഫ് എന്ന ബോക്‌സ് ഓഫിസ് ഹിറ്റിന് ശേഷം എം പത്മകുമാര്‍ ഒരുക്കുന്ന 'ഉയിര്‍' എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ ഒഫീഷ്യല്‍ ട്രെയിലര്‍ പുറത്ത്. ആവേശഭരിതമായ ട്രെയിലറാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്. ജൂണ്‍ 26 ന് ആഗോളതലത്തില്‍ സിനിമ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും.

ജോസഫ്, ശിക്കാര്‍, വര്‍ഗം, വാസ്‌തവം എന്നീ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം എം പത്മകുമാര്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ത്രില്ലര്‍ എന്ന നിലയ്ക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഉയിരിന് വേണ്ടി ആരാധകര്‍ കാത്തിരിക്കുന്നത്.

റോഷന്‍ മാത്യു കേന്ദ്രകഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം അന്‍ഷാദ് എന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ യഥാര്‍ഥ സംഭവങ്ങളെ ആസ്‌പദമാക്കിയാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്.

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ധർമടം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പ്രൊബേഷൻ കാലയളവിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടറുടെ കഥാപാത്രത്തെയാണ് റോഷൻ മാത്യു അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

ഒരു പൊലീസ് സ്റ്റോറിയുടെ നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെയാണ് ട്രെയിലര്‍ ആരംഭിക്കുന്നത്. ധര്‍മടം പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സിനിമ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ദുരൂഹമായ ഒരു മരണവും തുടര്‍ന്നുള്ള അന്വേഷണവുമാണ് സിനിമ പറയുന്നതെന്ന സൂചനയാണ് ട്രെയിലര്‍ നല്‍കുന്നത്. കിണറ്റില്‍ നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം ലഭിക്കുകയും പിന്നീട് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണവുമാണ് ട്രെയിലറില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

പൂർണ്ണമായും റിയലിസ്‌റ്റിക്ക്, ഇമോഷണൽ ക്രൈം ത്രില്ലർ ഡ്രാമയായിട്ടാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ അവതരണം. നിരവധി വഴിത്തിരിവുകളും, ദുരൂഹതകളും ഈ ചിത്രത്തെ ഏറെ ഉദ്വേഗഭരിതമാക്കുന്നമെന്ന സൂചനയാണ് ടീസര്‍ നല്‍കുന്നത്.

വൗ സിനിമാസിന്‍റെ ബാനറിൽ സന്തോഷ് ത്രിവിക്രമൻ നിർമിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് മലയാളികൾക്ക് ഗായകൻ നിഖിൽ കെ. മേനോനും, 'ഇല വീഴാ പൂഞ്ചിറ'യുടെ സഹ തിരക്കഥാകൃത്തും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ ഷാജി മാറാടും ചേർന്നാണ്.

ബൈജു സന്തോഷ്, വിനീത് തട്ടിൽ, ദിവ്യ എം നായർ, സന്തോഷ് ത്രിവിക്രമൻ, ഷാജു ശ്രീധർ, ശ്രീകാന്ത് മുരളി, വിനോദ് സാഗർ, അതുല്യ ചന്ദ്ര, ശ്രുതി മേനോൻ എന്നിവരാണ് മറ്റ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

അജയ് ഡേവിഡ് കാച്ചപ്പിള്ളിയാണ് ഛായാഗ്രഹണം. മണികണ്ഠൻ അയ്യപ്പ സംഗീതവും പശ്ചാത്തല സംഗീതവും നിര്‍വഹിക്കുന്നു, രഞ്ജൻ എബ്രഹാം എഡിറ്റിങ്ങും നിർവഹിക്കുന്നു. ഷിബു ചക്രവർത്തി, സന്തോഷ് വർമ എന്നിവർക്ക് പുറമെ, മഹാകവി സുബ്രഹ്‌മണ്യ ഭാരതിയാരുടെ വംശപരമ്പരയിലെ നാലാം തലമുറക്കാരൻ കൂടിയായ നിരഞ്ജൻ ഭാരതിയും ഉമേഷ് പിലിക്കുഡേലുവുമാണ് ഗാനരചയിതാക്കള്‍.

നേരത്തെ ചിത്രത്തിന്‍റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്കും സെക്കന്‍ഡ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററുമൊക്കെ വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്. റോഷൻ മാത്യു, ബൈജു സന്തോഷ്, രാഷസൻ ഫെയിം വിനോദ് സാഗർ, ശ്രുതി മേനോൻ എന്നിവരെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പോസ്റ്ററാണ് സെക്കന്‍റ് ലുക്കായി പുറത്തുവിട്ടത്.

പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ: സാബുറാം, പ്രൊമോ സോങ്ങ്: ചാൾസ് നസ്രേത്ത്, മേയ്ക്കപ്പ്: പി.വി. ശങ്കർ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ: ആയിഷ ഷഫീർ സെയ്ത്, സ്റ്റണ്ട്‌സ്: തവസി രാജ്, ക്രിയേറ്റീവ് ഹെഡ്: നിഖിൽ കെ. മേനോൻ സൗണ്ട് ഡിസൈൻ: അരുൺ വർമ്മ, വി.എഫ്.എക്‌സ്: ശരത് വിനു, വിഷ്വൽ പ്രൊമോഷൻസ്: സ്നേക്ക്പ്ലാന്റ് എൽ.എൽ.പി, പി.ആർ.ഒ: വാഴൂര്‍ ജോസ്.

കൂർഗ്, കണ്ണൂർ, തലശ്ശേരി ,മുംബൈ , പാലക്കാട് , എറണാകുളം എന്നിവിടങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നത്.

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