ഒരൊറ്റ ചിത്രം!ഏഴ് ആക്ഷന്‍ കൊറിയോഗ്രാഫേഴ്‌സ്, വമ്പന്‍ ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങള്‍; ഷാജി കൈലാസിന്‍റെ 'വരവി'ല്‍ തീപ്പാറുമെന്നുറപ്പ്

ഷാജി കൈലാസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തില്‍ ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങള്‍ ഒരുക്കാന്‍ എത്തുന്നത് ഏഴ് ആക്ഷന്‍ ഡയറക്ടര്‍മാര്‍.

SHAJI KAILAS MOVIE VARAV MOVIE STUNT CHOREOGRAPHY SHAJI KAILAS FILM ACTION SCENES
ഷാജി കൈലാസ് ചിത്രത്തില്‍ ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങള്‍ ഒരുക്കാന്‍ എത്തുന്നത് ഏഴ് ആക്ഷന്‍ ഡയറക്ടര്‍മാര്‍. (Special Arrangement)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 3, 2026 at 11:47 AM IST

2 Min Read
ക്ഷന്‍ സിനിമകള്‍ എന്നും കൗതുകവും ആവേശവും പകരുന്നതാണ്. നമ്മുടെ മലയാളത്തില്‍ ആക്ഷൻ സിനിമകൾ ഒരുക്കുവാൻ സമർത്ഥരായ നിരവധി സംവിധായകരും ഉണ്ട്. അക്കൂട്ടത്തിൽ പ്രധാനിയാണ് ഷാജി കൈലാസ്. ഷാജി കൈലാസ് പടം എന്ന് കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ അതില്‍ വമ്പന്‍ ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് കണക്കൂകൂട്ടുന്ന ആരാധകരാണ് ഏറെയും.

മലയാളത്തിലെ മുന്‍ നിരതാരങ്ങളെ അണിനിരത്തി നിരവധി മികച്ച ആക്ഷന്‍ ത്രില്ലര്‍ സിനിമകള്‍ ഷാജി കൈലാസിലൂടെ പിറന്നിട്ടുമുണ്ട്. പുതിയ ചിത്രം വരവിലും മികച്ച ആക്ഷന്‍ രംഗങ്ങള്‍ ഒരുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.

ജോജു ജോര്‍ജാണ് ചിത്രത്തില്‍ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമായി എത്തുന്നത്. എ.കെ. സാജൻ്റെ തിരക്കഥയിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്.

പ്ലാൻ്റർ മാർക്കിടയിലെ കിടമത്സരങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ അര ഡസനി ലേറെ ആക്ഷനുകളാണുള്ളത്. 'ആക്ഷന് ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഈ ചിത്രത്തിലെ ഓരോ ആക്ഷനുകളും ഒരുക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ഥരായ കോറിയോ ഗ്രാഫേഴ്മ്പാണ്.

സ്റ്റണ്ട് സെൽവ, ഫീനിക്സ് പ്രഭു, രാജശേഖരൻ, മാഫിയാ ശശി, കലൈ കിംഗ്സ്റ്റൺ, തപസ്സി, ജാക്കി ജാൻസൺ എന്നിങ്ങനെ ഏഴു ആക്ഷൻ കോറിയാ ഗ്രാഫേഴ്സ് ആണ് ഈ ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി ആക്ഷൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഇനിയും രണ്ടു പേർ കൂടി ഈ ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടന്ന് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

വമ്പന്‍ മുതല്‍ മുടക്കില്‍ വലിയ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരക്കുന്നത്.ഓൾഗ പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ ബാനറിൽ നൈസിറെജി ആണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്. കോ - പ്രൊഡ്യൂസർ - ജോമി ജോസഫ്

മുരളി ഗോപി, അർജുൻ അശോകൻ, വിൻസി അലോഷ്യസ്, വാണി വിശ്ശവനാഥ്, ബാബുരാജ്, ബൈജു സന്തോഷ്, ദീപക് പറമ്പോൾ, ബിജു പപ്പൻ, സാനിയ ഇയ്യപ്പൻ, ശ്രീജിത്ത് രവി അഭിമന്യു ഷമ്മി തിലകൻ, കോട്ടയം രമേഷ്, അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, ബോബി കുര്യൻ, അശ്വിൻ കുമാർ, ബാലാജി ശർമ്മ, ചാലി പാലാ, രാധികാ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവരും പ്രധാന താരങ്ങളാണ്.

ഇവർക്കൊപ്പം മുൻനായിക സുകന്യയും സുപ്രധാനമായ വേഷത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നു.

ഛായാഗ്രഹണം - എസ്. ശരവണൻ, എഡിറ്റിംഗ്- ഷമീർ മുഹമ്മദ്, കലാസംവിധാനം, സാബു റാം, മേക്കപ്പ് സജി കാട്ടാക്കട, കോസ്റ്റ്യും ഡിസൈൻ- സമീറ സനിഷ്, സ്റ്റിൽസ് - ഹരി തിരുമല, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ-സ്യമന്തക് പ്രദീപ്, പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജേർസ് - ശിവൻ പൂജപ്പുര, അനിൽ അൻഷാദ്, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്കുട്ടീവ് പ്രതാപൻ കല്ലിയൂർ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - വിനോദ് മംഗലത്ത്. പി ആര്‍ ഒ വാഴൂർ ജോസ്.

