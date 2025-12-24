ETV Bharat / entertainment

പ്രവാസത്തിന്‍റെ ചൂടില്‍ പെയ്‌തിറങ്ങുന്ന പ്രണയമഴ! മിണ്ടിയും പറഞ്ഞും ട്രെയിലര്‍

ഉണ്ണി മുകുന്ദന്‍- അപര്‍ണ ബാലമുരളി ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് മിണ്ടിയും പറഞ്ഞും.

MINDIYUM PARANJUM MOVIE UNNI MUKUNDAN APARNA BALAMURALI MALAYALAM MOVIE LATEST RELEASE
Mindiyum Paranjum Poster (ETV Bharat)
ലൂക്ക എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം അരുണ്‍ ബോസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മിണ്ടിയും പറഞ്ഞും എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ ട്രെയിലര്‍ പുറത്ത്. അപര്‍ണ ബാലമുരളിയാണ് നായികയായി എത്തുന്നത്. ക്രിസ്‌മസ് റിലീസായി ഡിസംബര്‍ 25 ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും. അലന്‍സ് മീഡിയയുടെ ബാനറില്‍ സംവിധായകന്‍ സലീം അഹമ്മദാണ് ചിത്രം നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഉണ്ണിമുകുന്ദനും അപര്‍ണ ബാലമുരളിയും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ഫീല്‍ ഗുഡ് എന്‍റര്‍ടെയ്‌നറായാണ് ചിത്രം നാളെ തിയേറ്ററുകളിലെത്തുക. സനല്‍- ലീന ദമ്പതികളുടെ വിവാഹത്തിന് മുന്‍പും ശേഷവുമുള്ള പ്രണയത്തിന്‍റെയും ജീവിതത്തിന്‍റെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സിനിമയുടെ കഥ. ചിത്രത്തില്‍ പ്രവാസിയായാണ് ഉണ്ണി മുകുന്ദന്‍ എത്തുന്നത്.

അരുണ്‍ ബോസും മൃദുല്‍ ജോര്‍ജും ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ രചന നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മധു അമ്പാട്ട് ഛായാഗ്രഹണം നിര്‍വഹിക്കുന്ന ചിത്രമെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.

സിനിമയുടെ എഡിറ്റിങ് കിരണ്‍ ദാസ്, കലാസംവിധാനം അനീസ് നാടോടി, വസ്‌ത്രാലങ്കാരം ഗായത്രി കിഷോര്‍, ജാഗ്വാര്‍ സ്റ്റുഡിയോസാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിന്‍റെ മാര്‍ക്കറ്റിങ് ഡിസൈന്‍ പപ്പെറ്റ് മീഡിയയാണ്.

2021 ല്‍ തുടങ്ങിയ ചിത്രം നാലു വര്‍ഷത്തിന് ശേഷമാണ് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത്. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പില്‍ ഉണ്ണി മുകുന്ദന്‍ തന്നെ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

2021 ല്‍ തുടങ്ങിയതാണ്. എത്രയും വേഗം ഈ സിനിമ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാന്‍ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ എല്ലാത്തിനും അതിന്‍റെന്‍റാതായ മധുരമുള്ള സമയമുണ്ട്. ഈ സിനിമയുടെ റിലീസിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ആവര്‍ത്തിച്ചുള്ള സ്നേഹവും ആശങ്കയും ഞങ്ങളെ വലച്ചിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടെൊപ്പം പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പവും ഈ സിനിമ കാണുക, മിണ്ടിയും പറഞ്ഞും ക്രിസ്‌മസ് ആഘോഷിക്കൂവെന്നാണ് ഉണ്ണിമുകുന്ദന്‍ കുറിച്ചത്.

അതേസമയം ഈ വര്‍ഷത്തെ ക്രിസ്‌മസിന് തിയേറ്ററിനെ ഇളക്കിമറിക്കാന്‍ ഒരുപിടി ചിത്രങ്ങളാണ് എത്തുന്നത്. ആക്ഷന്‍ ത്രില്ലര്‍ ചിത്രം മുതല്‍ ഫാമിലി എന്‍റര്‍ടെയ്‌നര്‍ വരെ ഇത്തവണ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നിലെത്തും. കുടുംബത്തിനും കുട്ടികള്‍ക്കുമൊക്കെ ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളുമുണ്ട്.

മലയാളത്തിന് പുറമെ അന്യഭാഷാ ചിത്രങ്ങളും ഇത്തവണത്തെ ക്രിസ്‌മസിന് മാറ്റുരയ്ക്കാന്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. അതു കൊണ്ട് തന്നെ ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ ഇത്തവണ കപ്പ് ആര് അടിക്കുമെന്നാണ് സിനിമാ പ്രേമികള്‍ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

മോഹന്‍ലാല്‍, നിവിന്‍ പോളി, ഷെയ്‌ന്‍ നിഗം, കാര്‍ത്തിക് ആര്യന്‍, കിച്ച സുധീപ്, രാജ് ബി ഷെട്ടി, അനശ്വര രാജന്‍ എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ താരങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇത്തവണ ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ കടുത്ത മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്നത്.

