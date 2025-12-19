ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ലോകത്ത് രണ്ടെണ്ണമുള്ള ക്യാമറയില്;മാ വന്ദേ ആരംഭിച്ചു, മോദിയായി ഉണ്ണി മുകുന്ദന്
ലോകത്തില് തന്നെ ആരി ക്യാമറ രണ്ടെണ്ണമേ ഉള്ളൂ. ഈ ക്യമറയ്ക്ക് മുന്നിലെത്തിയതിൽ അഭിമാനമെന്ന് ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ
Published : December 19, 2025 at 7:48 PM IST
സിനിമാ പ്രേമികള് ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയും കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഉണ്ണി മുകുന്ദന് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന മാ വന്ദേ. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ജീവിതം പറയുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു.
ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകന് ക്രാന്തി കുമാര് സി എച്ച്, നിര്മാതാക്കള്, പ്രധാന താരങ്ങള് എന്നിവര് പൂജ ചടങ്ങില് പങ്കെടുത്തു. ഇക്കാര്യം ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ തന്നെയാണ് സമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയിച്ചത്.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയായാണ് ഉണ്ണി മുകുന്ദന് ചിത്രത്തിലെത്തുന്നത്. അമ്മ- മകന് എന്ന ശക്തമായ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചും ചിത്രത്തിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗമെന്നത് തന്നെ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അമ്മ ഹീരാബെന്റെ ആത്മീയ ത്യാഗത്തിന്റെയും മാതൃത്വ ശക്തിയേയും ആസ്പദമാക്കിയാണ്. ഒരു അമ്മ എന്ന ആശയം ഈ സിനിമയിലൂടെ പ്രധാന സന്ദേശമായി രാജ്യത്തിന് മുന്നിലേക്ക് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കപ്പെടണമെന്നും നേരത്തെ തന്നെ അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് അറിയിച്ചിരുന്നു.
ആരി 265 ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചാണ് ‘മാ വന്ദേ’ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ഏക ആരി 265 ക്യാമറയാണിത്. ലോകത്തില് തന്നെ ഈ ആരി ക്യാമറ രണ്ടെണ്ണമേ ഉള്ളൂ എന്നതാണ് സവിശേഷത. ഈ ക്യമറയ്ക്ക് മുന്നിലെത്തിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ സോഷ്യല് മീഡിയയില് കുറിച്ചു.
ഉണ്ണി മുകുന്ദന്റെ കുറിപ്പിന്റെ പൂര്ണ രൂപം
"എന്റെ യാത്രയിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായും ആകാംക്ഷ നിറഞ്ഞതുമായ ഒരു പ്രോജക്ടായ മാ വന്ദേയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു. ഇതുവരെ നിരവധി ശക്തമായ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചതിന് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടേ.
മാ വന്ദേയിലൂടെ, അധികാരത്തെയും ശാരീരിക ക്ഷമതയ്ക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു മനുഷ്യന്റെ വൈകാരികവും മാനസികവുമായ ശക്തി സത്യസന്ധമായി പര്യവേഷണം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത്. സ്വപ്ന സംഘത്തോടൊപ്പം, ഈ ഉദ്യമം പൂര്ത്തിയാക്കും. ഇന്ത്യയിലെ ഏക ക്യാമറ മോഡലായ ആരി 265 ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചിത്രീകരണം നടത്താനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതില് ഞാന് ഭാഗ്യവാനാണ്",- ഉണ്ണി മുകുന്ദന് കുറിച്ചു.
രവീണ ടണ്ടൻ, ജാക്കി ഷ്റോഫ്, ശരത് കുമാർ തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കെ.കെ. സെന്തിൽ കുമാറാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നത്. രവി ബസ്രൂരാണ് സംഗീതം.
മലയാളം, തമിഴ്, തെലുഗു, ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ ഭാഷകളില് ഒരേ സമയം ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യും. ആധുനിക സാങ്കിത വിദ്യകളും വി എഫ് എക്സും ഉപയോഗിച്ചാണ് നിര്മിക്കുന്നത്. വമ്പന് താരനിരയും ചിത്രത്തില് അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം സാങ്കേതിക മികവും ചിത്രത്തെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകരുടെ പ്രതീക്ഷ.
