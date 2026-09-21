കരിയറിലെ 50ാമത്തെ സിനിമ; ഉണ്ണി മുകുന്ദന് സംവിധായകനാകുന്നു! ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത് പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസ്
ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടി 'മേപ്പടിയാന്' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ നിര്മാണ രംഗത്ത് ശക്തമായ സാന്നിധ്യമറിയിച്ച ഉണ്ണി മുകുന്ദന് ഫിലിംസും പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസും ചേര്ന്നാണ് സിനിമ നിര്മിക്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 21, 2026 at 3:23 PM IST
നടന് ഉണ്ണി മുകുന്ദന് സംവിധായകനാകുന്നു. ഹൈ വോള്ട്ടേജ് ആക്ഷന് പശ്ചാത്തലത്തില് ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത് പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസ്, ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ഫിലിംസ് എന്നീ ബാനറുകളിൽ കുമാർ മംഗത് പഥക്, അഭിഷേക് പഥക്, ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ്.
ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ രചിക്കുന്നതും ഉണ്ണി മുകുന്ദന് തന്നെയാണ്. തന്റെ കരിയറിലെ അന്പതാം ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ഉണ്ണി സംവിധായകനായുള്ള അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നത്.
'ഓംകാര', 'സ്പെഷ്യൽ 26', 'പ്യാർ കാ പഞ്ച്നാമ', 'റെയ്ഡ്', 'ശെയ്ത്താൻ', 'ദൃശ്യം' ഫ്രാഞ്ചൈസി തുടങ്ങി നിരവധി സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ മുൻനിര നിർമാണ കമ്പനികളിലൊന്നാണ് പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസ്. 50 ലധികം പുരസ്കാരങ്ങള് സ്വന്തമാക്കിയ പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസ് അഭിഷേക് പഥക് സംവിധാനം ചെയ്ത ദൃശ്യം 2 വലിയ വിജയമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ചിത്രമായ ദൃശ്യം 3 ദി കണ്ക്ലൂഷന് ഒക്ടോബര് 2 ന് റിലീസിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്.
ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടി 'മേപ്പടിയാന്' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ നിര്മാണ രംഗത്ത് ശക്തമായ സാന്നിധ്യമറിയിച്ച ഉണ്ണി മുകുന്ദന് ഫിലിംസും പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസും കൈകോര്ക്കുന്നത് ഇന്ത്യന് സിനിമാ രംഗത്ത് തന്നെ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് നല്കുന്നത്. മാര്ക്കോ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ഉണ്ണി മുകുന്ദന്റെ പാന് ഇന്ത്യന് തലത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത.
"ഉണ്ണി മുകുന്ദനുമായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർമാണ കമ്പനിയുമായും സഹകരിക്കുന്നതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. ശക്തനായ ഒരു പാൻ-ഇന്ത്യൻ താരമാണ് ഉണ്ണി. തന്റെ 50-ാമത് ചിത്രത്തിൽ രചയിതാവായും സംവിധായകനായും അദ്ദേഹം അരങ്ങേറുന്നത് ഈ കൂട്ടുകെട്ടിന് മാറ്റുകൂട്ടുന്നു. ഈ സിനിമയുടെ പ്രമേയത്തിലും ഉണ്ണിയുടെ ക്രിയേറ്റീവ് എനർജിയിലും ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ട്," സിനിമയെക്കുറിച്ച് പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസ് ചെയർമാൻ കുമാർ മംഗത് പഥക് പറഞ്ഞു.
"മേപ്പടിയാൻ' മുതൽ 'മാർക്കോ' വരെ, വ്യത്യസ്തമായ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാകുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് ഉണ്ണിയുടേത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥാപാത്രങ്ങളോടുള്ള ആത്മാർത്ഥത ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വാഭാവികമായൊരു ക്രിയേറ്റീവ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉണ്ണിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തുവരുന്ന 50-ാം ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്.", പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അഭിഷേക് പഥക് വ്യക്തമാക്കി.
"എന്റെ 50-ാമത് ചിത്രം എനിക്ക് വളരെ സവിശേഷമായ ഒന്നാണ്. രചയിതാവിന്റെയും സംവിധായകന്റെയും കുപ്പായമണിയുന്നത് അതിന് കൂടുതൽ അർത്ഥം നൽകുന്നു. സ്വന്തം ശൈലിയിൽ കഥകൾ പറയണമെന്നത് എന്റെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. കുമാർ മംഗത് പഥക്, അഭിഷേക് പഥക് എന്നിവരുടേയും പനോരമ സ്റ്റുഡിയോസിന്റെയും വലിയ പരിചയസമ്പത്തും അനുഭവസമ്പത്തും ഈ സിനിമയ്ക്ക് വലിയ കരുത്ത് പകരും. ഭാഷാതിർത്തികൾക്കപ്പുറം ഈ ചിത്രം പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു," ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് ഉണ്ണി മുകുന്ദന്റെ വാക്കുകള്.
സിനിമയുടെ പേര്, താരങ്ങള്, ചിത്രീകരണ തിയതി എന്നിവയൊക്കെ അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് ഉടന് പുറത്തുവിടും. പിആർഒ: ആതിര ദിൽജിത്ത്.