'നീ കുറേ കാലം മുന്പേ പറഞ്ഞതാണ്! ഇപ്പോള് സംഭവിച്ചു'; ആട് 3യുടെ നേട്ടത്തില് മിഥുനെ പ്രശംസിച്ച് ഉണ്ണി മുകുന്ദന്
മാര്ച്ച് 19 നാണ് ആട് 3 ആഗോളതലത്തില് റിലീസിനെത്തിയത്. വെറും ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് ചിത്രം 100 കോടി ക്ലബില് കടന്നിരിക്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 25, 2026 at 2:33 PM IST
മിഥുന് മാനുവല് തോമസ് സംവിധാനത്തില് പിറന്ന ആട് 3 റിലീസ് ചെയ്ത് ഏഴാം ദിവസം 100 കോടി ക്ലബില് കയറിയതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് താരങ്ങളും സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവര്ത്തകരും. ജയസൂര്യയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റാണ് ഈ ചിത്രം.
ആദ്യ ദിവസം മുതല് ഗംഭീര പ്രതികരണം ലഭിച്ച് മുന്നേറുന്ന ഈ ചിത്രം വിദേശത്തും മികച്ച കലക്ഷനാണ് വാരിക്കൂട്ടുന്നത്. മാര്ച്ച് 19 നാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്. റിലീസ് ദിനം മുതല് തിയേറ്ററുകള് ഹൗസ്ഫുള്ളാതയതോടെ കേരളത്തിലും വിദേശത്തുമടക്കം അധിക ഷോകള് കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുകയാണുണ്ടായത്.
ഇപ്പോഴിതാ ബോക്സ് ഓഫിസില് 100 കോടി പിന്നിട്ടതിന് പിന്നാലെ മിഥുന് മാനുവല് തോമസിന് അഭിനന്ദനവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നടന് ഉണ്ണി മുകുന്ദന്. മലയാള സിനിമയിലെ എക്കാലത്തേയും പ്രിയപ്പെട്ട കോമഡി ഫ്രാഞ്ചൈസിയായ ആടിന്റെ മൂന്നാം ഭാഗമാണ് 'ആട് 3 പാർട്ട് 1: വൺ ലാസ്റ്റ് റൈഡ്.
ഉണ്ണി മുകുന്ദന്റെ വാക്കുകള്
"മിഥുന്റെ കഠിനാധ്വാനവും താന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസവുമായി ആട് 3 എന്ന വലിയ പരീക്ഷണത്തിന്റെ വിജയമെന്ന് ഉണ്ണിമുകുന്ദന് കുറിച്ചു.
ഇതൊരു വ്യക്തിപരമായ നേട്ടമാണ്. മിഥുന് എന്തു വലിയ വിജയമാണിത്, എനിക്കതില് ഒട്ടും അത്ഭുതമില്ല. നീ കുറേ കാലം മുന്പേ പറഞ്ഞതാണ് ദാ ഇപ്പോള് അത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. നിന്റെ ആത്മവിശ്വാസവും ഈ ഒരു ഭ്രാന്തും ഇതിനെ മറ്റൊരു തലത്തില് എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ടൈം ട്രാവല് സിനിമ, അതും നിലവിലുള്ള ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസിയുമായി ചേര്ത്ത് അവതരിപ്പിച്ച് എല്ലാ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പുകളും നീ തകര്ത്തു. ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ബ്രോ. ഈ സിനിമ ഒരുക്കിയതിന് വലിയൊരു നന്ദി. ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകള്. നിന്റെ അടുത്ത ചിത്രത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു. കാരണം അത് നിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ചതായിരിക്കും എന്ന് എനിക്കുറപ്പാണ് ഉണ്ണി മുകുന്ദന് കുറിച്ചു", ഉണ്ണി മുകുന്ദന് കുറിച്ചു.
രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രമായാണ് ആട് 3 പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തിയത്. ഭൂതവും വര്ത്തമാനവും ഭാവിയുമൊക്കെ ഈ ചിത്രത്തില് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ജയസൂര്യ അവതരിപ്പിച്ച ഷാജി പാപ്പനും പിള്ളേരും 18 ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്കും 2026 ലെ ആധുനിക കേരളത്തിലേക്കും മാറിമറിയുന്ന ടൈം ട്രാവല് പ്രമേയമാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്.
അതേസമയം തിയേറ്ററിലെ തള്ളിക്കയറ്റം മൂലം കേരളത്തിലും വിദേശരാജ്യങ്ങളിലുമൊക്കെ അധിക ഷോകള് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തിരിക്കുയാണ്. പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള വലിയ വമ്പന് തിയേറ്റര് അനുഭവമാണ് ഷാജിപാപ്പനും പിള്ളേരും നല്കുന്നത്. ആദ്യാവസാനം മുതല് പ്രേക്ഷകരെ ഒന്നടങ്കം ചിത്രം ചിരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
ആടിന്റെ ആദ്യ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളേക്കാള് വമ്പന് സ്വീകരണമാണ് മൂന്നാം ഭാഗത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. കോമഡി ഫാന്റസി വിഭാഗത്തില് ഒരുങ്ങിയ ചിത്രമാണ് ആട് 3. ചിത്രത്തിലുടനീളമുള്ള ഹാസ്യം തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകരെ പിടിച്ചിരുത്തുന്നതും.
വമ്പന് മുതല് മുടക്കിലാണ് ആട് 3 പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തിയത്. വിജയ് ബാബുവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസ്, വേണു കുന്നപ്പിള്ളി നേതൃത്വം നൽകുന്ന കാവ്യാ ഫിലിം കമ്പനി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായാണ് ആട് 3 പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
വിനായകൻ, ഇന്ദ്രൻസ്, ധർമജൻ ബോൾഗാട്ടി, വിജയ് ബാബു, നോബി, നിർമ്മൽ പാലാഴി, സൈജു കുറുപ്പ്, ഹരികൃഷ്ണൻ, ഭഗത് മാനുവൽ, സണ്ണി വെയ്ൻ, സുധി കോപ്പ, ബിജു കുട്ടൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന വേഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത്.
എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - വിനയ് ബാബു, ഛായാഗ്രഹണം - അഖിൽ ജോർജ്ജ്, മ്യൂസിക്, ഒറിജിനൽ തീം - ഷാൻ റഹ്മാൻ, പശ്ചാത്തല സംഗീതം, ന്യൂ തീം- ഡോൺ വിൻസെന്റ്, എഡിറ്റർ - ലിജോ പോൾ, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ -ഗോപകുമാർ ജി കെ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- ഷിബു ജി സുശീലൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ- അനീസ് നാടോടി, മേക്കപ്പ്- റോണെക്സ് സേവ്യർ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ- സ്റ്റെഫി സേവ്യർ, ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ- വിഷ്ണു ഭരതൻ, വിഎഫ്എക്സ് ഡയറക്ടർ - ജിഷ്ണു ആർ ദേവ്, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ: കിഷൻ മോഹൻ (സപ്ത റെക്കോർഡ്സ്), വരികൾ: മനു മഞ്ജിത്ത്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ്: പ്രേംനാഥ്, റോബിൻ വർഗീസ്, ഡിഐ: ഹ്യൂസ് ആൻഡ് ടോൺസ് കളർ ഹബ്, കളറിസ്റ്റ്: ഷണ്മുഖപാണ്ഡ്യൻ എം, സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി: വിഷ്ണു എസ്. രാജൻ, ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻസ്: കോളിൻസ് ലിയോഫിൽ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ: എയ്സ്തെറ്റിക് കുഞ്ഞമ്മ, പിആർഒ വാഴൂര് ജോസ്.
