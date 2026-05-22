ഹോളിവുഡ് ചിത്രത്തില് ഉണ്ണി മുകുന്ദന്; ലോകം ആരാധിച്ചിരുന്ന ഹീ മാന്റെ ശബ്ദമായി നടന്
മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സിന്റെ മലയാളം പതിപ്പിലാണ് ഉണ്ണി മുകുന്ദന് നായകനായി എത്തുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 22, 2026 at 4:14 PM IST
ഹോളിവുഡ് സ്റ്റുഡിയോയുമായി കൈകോര്ത്ത് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ താരം ഉണ്ണി മുകുന്ദന്. സോണി പിക്ചേഴ്സ്- എംജിഎം ലൈവ്- ആക്ഷൻ ഫാന്റസി ചിത്രം മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സിന്റെ മലയാളം പതിപ്പിൽ നായക കഥാപാത്രമായ ഹീ മാന് ശബ്ദം നല്കുന്നത് ഉണ്ണി മുകുന്ദനാണ്.
എംജിഎം, സോണി പിക്ചേഴ്സ് പോലെ ഹോളിവുഡ് സ്റ്റുഡിയോകളുമായി സഹകരിക്കുന്ന ആദ്യ മലയാള നടനായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ താരം.
തൊണ്ണൂറുകളിൽ വളർന്ന ഏതൊരു കുട്ടിയെയും പോലെ തനിക്കും ഹീ-മാൻ വെറുമൊരു കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രമായിരുന്നില്ല, അജയ്യമായ കരുത്തിന്റെയും നീതിബോധത്തിന്റെയും പ്രതീകമായിരുന്നുവെന്നും ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ കുറിച്ചു. കോമിക്സുകളിലൂടെയും ടെലിവിഷന് സ്ക്രീനികളിലൂടെയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സിനിമാ ആരാധകരുള്ള ഇതിഹാസ കഥാപാത്രത്തിന് ശബ്ദം നല്കാന് കഴിഞ്ഞത് തന്റെ ജീവിതം പൂര്ണമാക്കിയ നിമിഷമാണെന്ന് താരം സോഷ്യല് മീഡിയയില് കുറിച്ചു.
ശബ്ദം നല്കുന്ന സമയത്ത് ചിത്രത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങള് കണ്ടപ്പോള് താന് തികച്ചും വികാരാധീനനായെന്നും ഒരു നടനാണെന്ന കാര്യം മറന്ന് ഹീമാന്റെ മാന്ത്രിക പ്രപഞ്ചത്തില് അലിഞ്ഞു ചേര്ന്ന ആ പഴയ കൊച്ചു കുട്ടിയായി മാറിയെന്നും താരം വെളിപ്പെടുത്തി.
കുട്ടിക്കാലത്ത് ആരാധനയോടെ ആവര്ത്തിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്ന എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ശക്തി കൂടി വാ എന്ന പ്രശസ്തമായ വരികള് ഡബ്ബിങ് തിയേറ്ററില് ഉച്ചരിച്ച നിമിഷം വാക്കുകള്ക്ക് അപ്പുറമുള്ള അനുഭൂതിയായിരുന്നുവെന്നും ഉണ്ണി മുകുന്ദന് പങ്കുവച്ച കുറിപ്പില് പറയുന്നു.
ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ വാക്കുകള്
"തൊണ്ണൂറുകളിൽ വളർന്ന ഏതൊരു കുട്ടിയെയും പോലെ, എനിക്കും ഹീ-മാൻ വെറുമൊരു കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രമായിരുന്നില്ല; മറിച്ച്, അജയ്യമായ കരുത്തിന്റെയും അചഞ്ചലമായ ധീരതയുടെയും നീതിബോധത്തിന്റെയും യഥാർത്ഥ പൗരുഷത്തിന്റെയും പ്രതീകമായിരുന്നു അവൻ. സിനിമയെന്ന മായാലോകത്തിലേക്ക് എന്നെ ആദ്യമായി ആകർഷിച്ചത് കുട്ടിക്കാലത്ത് കണ്ട ഇത്തരം അമാനുഷിക നായകന്മാരായിരുന്നു. കാലം കടന്നുപോയപ്പോൾ അവർ വെറും 'കഥാപാത്രങ്ങൾ' അല്ലാതായി മാറി. എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തിന്റെ, ഭാവനയുടെ, ആത്മാവിന്റെ തന്നെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമായി അവർ രൂപപ്പെടുകയായിരുന്നു. ആക്ഷൻ ഫിഗറുകളും കളക്റ്റബിൾസും ശേഖരിക്കുന്നത് ഇന്നും എനിക്കൊരു ഭ്രാന്താണ്. അവ എന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ആ പഴയ കൊച്ചുകുട്ടിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നു. വഞ്ചനകളില്ലാത്ത, കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായ ഒരു പഴയ ലോകത്തേക്ക് അവ എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു. നന്മ എപ്പോഴും തിന്മയെ തോൽപ്പിച്ചിരുന്ന, ഒരൊറ്റ മാസ് ഡയലോഗ് കേട്ടാൽ നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂടുമായിരുന്ന ആ നിഷ്കളങ്കമായ ലോകം...
വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം, അന്ന് ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനിന് മുന്നിലിരുന്ന് സ്വപ്നം നെയ്ത ആ കൊച്ചു പയ്യൻ ഇന്ന് 38 വയസ്സുള്ള ഒരു പുരുഷനായി വളർന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു ഡബ്ബിംഗ് സ്റ്റുഡിയോയുടെ മൈക്കിന് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, അന്ന് താൻ ആരാധിച്ച അതേ നായകന് അവൻ സ്വന്തം ശബ്ദം നൽകുന്നു! ഇത് എഴുതുമ്പോൾ പോലും എനിക്കൊരു സ്വപ്നം പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്കായി ഹീ-മാന്റെ ഔദ്യോഗിക ശബ്ദമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം അനുഗ്രഹീതനാണ്; വൈകാരികമായി ഏറെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാൻ. ഡബ്ബിങ് വേളയിൽ ചിത്രത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. സത്യം പറയാമല്ലോ, എന്റെ കണ്ണുനിറയുകയായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിൽക്കുന്ന അഭിനേതാവാണെന്ന കാര്യം പോലും പലപ്പോഴും മറന്നുപോയി. വിടർന്ന കണ്ണുകളോടെ, വികാരഭരിതനായി, ഹീ-മാന്റെ ആ മാന്ത്രിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അലിഞ്ഞുചേർന്ന ആ പഴയ കൊച്ചുകുട്ടിയായി ഞാൻ വീണ്ടും മാറി. ഒടുവിൽ, കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരുപാട് തവണ കേൾക്കുകയും ആവർത്തിച്ചു പറയുകയും ചെയ്ത ആ വിഖ്യാതമായ വരികൾ ഉച്ചരിക്കേണ്ട നിമിഷം വന്നപ്പോൾ... എനിക്കുള്ളിൽ എന്തോ ഒന്ന് മാറിമറിയുന്നതായി ഞാൻ അറിഞ്ഞു.
“എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ശക്തി കൂടി വാ.”
ഇത് യാഥാർഥ്യമാക്കിയതിനും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തലമുറകൾക്ക് പ്രചോദനമായ കഥാപാത്രത്തെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതിനും സോണി പിക്ചേഴ്സിന് നന്ദി. ശേഖർ ജി, ഉദയ് ബ്രോ, രുദ്രയിലെ ഗായത്രി എന്നിവർക്കും നന്ദി"ഉണ്ണി മുകുന്ദന് കുറിച്ചു.
ഹീ മാന് മലയാളം ട്രയിലറിന് ആരാധകര് നല്കിയ സ്നേഹത്തിനും പിന്തുണയ്ക്കും നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു താരം. ജൂണ് 5 ചിത്രം കാണാമെന്നും ഉണ്ണി അറിയിച്ചു.