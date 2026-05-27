ETV Bharat / entertainment

'കാട്ടാളനില്‍ ഉണ്ണി മുകുന്ദന്‍ ഇല്ല, ഒരു സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്‌സലിന്‍റെയും ഭാഗവുമല്ല'; വിശദീകരണവുമായി യു എം എഫ്

നവാഗതനായ പോള്‍ ജോര്‍ജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കാട്ടാളനില്‍ ഉണ്ണിമുകുന്ദന്‍ ഇല്ല വിശദീകരണവുമായി താരം.

KATTALAN MOVIE UNNI MUKUNDAN CUBES ENTERTAINMENT MALAYALAM MOVIE RELEASE
MARCO, KATTALAN (Photo: Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 27, 2026 at 3:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്‍റണി വര്‍ഗീസ് നായകനാകുന്ന കാട്ടാളന്‍ എന്ന ചിത്രത്തില്‍ ഉണ്ണി മുകുന്ദനും വേഷമിടുന്നുണ്ടെന്ന വാര്‍ത്ത പ്രചരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏറെ നാളായി. ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന ഊഹാപോഹങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടിയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഉണ്ണി.

കാട്ടാളൻ എന്ന ചിത്രത്തിൽ താൻ അഭിനയിക്കുന്നില്ലെന്നും ഈ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സുമായോ തനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചു. ഒപ്പം ചിത്രത്തിന് വിജയാശംസകള്‍ നേരുകയും ചെയ്‌തു. മെയ് 28 നാണ് നവാഗതനായ പോള്‍ ജോര്‍ജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കാട്ടാളന്‍ ആഗോളതലത്തില്‍ റിലീസിനെത്തുന്നത്.

ഉണ്ണി മുകുന്ദന്‍ ഫിലിംസ് പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റ്

“യഥാർത്ഥ കഥപറച്ചിലിന്‍റെയും സിനിമ നിർമാണത്തിന്‍റെയും ഓരോ മുന്നേറ്റത്തെയും ആഘോഷിക്കുന്നതിലാണ് ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ഫിലിംസ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ക്യൂബ്‌സ് എന്‍റര്‍ടെയ്‌ന്‍മെന്‍റിന്‍റെ അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ സംരംഭത്തിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു", ഉണ്ണി മുകുന്ദന്‍ കുറിച്ചു.

"അവരുടെ ആദ്യ സംരംഭമായ 'മാർക്കോ'യുടെ ഭാഗമാകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. ഞങ്ങൾ സഹനിർമ്മാണം നടത്തിയ ആ ചിത്രത്തേക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ അഭിമാനത്തോടെ ഓർക്കുന്നു. മുഴുവൻ ടീമിനും എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. വരും നാളുകളിൽ ഇനിയും നിരവധി നാഴികക്കല്ലുകൾ താണ്ടാൻ അവർക്ക് സാധിക്കട്ടെയെന്ന് ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു. സുമനസുകളോട്, നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിനും പിന്തുണയ്ക്കും ഉണ്ണി മുകുന്ദനും ഞങ്ങളും ആഴത്തിൽ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ക്യൂബ്‌സിന്‍റെ ഈ പ്രൊജക്‌ടിലോ ഏതെങ്കിലും സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്‌സിലോ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ഭാഗമല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ സ്നേഹപൂർവ്വം വ്യക്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ പ്രോജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളെ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണമെന്ന് ആരാധകരോടും പൊതുജനങ്ങളോടും ഞങ്ങൾ വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

വിനോദവും പ്രചോദനവും നൽകുന്ന, ആളുകളെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന കഥകൾ പറയാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. നിങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ സ്നേഹത്തിനും വിശ്വാസത്തിനും പ്രോത്സാഹനത്തിനും എല്ലാവർക്കും നന്ദി. അത് ഞങ്ങൾക്ക് വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണ്", ഉണ്ണി മുകുന്ദന്‍ ഫിലിംസ് വ്യക്തമാക്കി.

മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വയലൻസ് നിറഞ്ഞ സിനിമയെന്ന വിശേഷണവുമായെത്തിയ 'മാർക്കോ' എന്ന സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം ക്യൂബ്‌സ് എന്‍റര്‍ടെയ്ന്‍മെന്‍റ്സിന്‍റെ ബാനറില്‍ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം ഈദ് റിലീസായാണ് ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത്.

ഇന്ത്യന്‍ സംഗീതത്തിൻ്റെ മാസ്മര പ്രതിഭയായ രവി ബ്രസൂർ, ലോക പ്രശസ്‌ത ആക്ഷൻ കോറിയോഗ്രാഫർ കെച്ച കെമ്പടിക്ക എന്നിവരും സിനിമയുടെ ഭാഗമാണ്. മലയാളത്തിനു പുറമേ മറ്റു ഭാഷകളിലും ചിത്രം മൊഴിമാറ്റി എത്തുന്നുണ്ട്.

കബീർദുഹാൻ സിംഗ്, തുഷാര വിജയൻ, ജഗദീഷ്, ആൻസൺ പോൾ, സിദ്ദിഖ്, റാജ്കിരൺദാസ് . ഷോൺ ജോ,വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ വലി 1യ ആസ്വാദകവൃന്ദത്തിന്റെ ഉടമകളായ ഹനാൻ ഷാ.റാപ്പർജിനി. .,കിൽ താരം പാർത്ഥ്തിവാരി, ഷിബിൻ എസ്. രാഘവ് .( ലോക ഫെയിം , ഹിപ്സ്റ്റർ പ്രണവ് രാജ്. കോൾമീവെനം. തുടങ്ങിയ പ്രതിഭകളും ഈ ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

Read More:

1. സ്റ്റൈലായി ബിജു മേനോന്‍; വീണ്ടുമൊരു കുടുംബ ചിത്രം! അവറാച്ചൻ ആൻഡ് സൺസിന്‍റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് എത്തി

2.'ഞങ്ങളുടെ മൈക്കള്‍ ജാക്‌സി'; ബീറ്റ് ഇറ്റിന് എനര്‍ജെറ്റിക് പെര്‍ഫോമന്‍സുമായി റിമി ടോമി

3.ഒരിഞ്ച് പിന്നോട്ടില്ല! ആഗോളതലത്തില്‍ ജോര്‍ജു കുട്ടി തരംഗം; ദൃശ്യം 3 ആറാം ദിനത്തിലും ഗംഭീര പ്രകടനം

TAGGED:

KATTALAN MOVIE
UNNI MUKUNDAN
CUBES ENTERTAINMENT
MALAYALAM MOVIE RELEASE
UNNI IS NOT PART OF KATTALAN

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.