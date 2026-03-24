ചാഞ്ഞിരിക്കാൻ തോളില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് എന്നെ നടത്തിച്ചത്; ബാലതാരത്തില് നിർമാതാവ് വരെയുള്ള യാത്രയുമായി ഉമ നായര്
സി ഫൈവിലൂടെ പുറത്തിറങ്ങിയ 'കാസർഗോഡ് എംബസി' എന്ന വെബ് സീരീസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കരിയർ യാത്രയുമായി ഉമ നായര് ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 24, 2026 at 3:20 PM IST
അക്കി വിനായക്
കഴിഞ്ഞ 33 വർഷമായി മലയാളം ടെലിവിഷൻ-സിനിമ രംഗത്തെ സജീവ സാന്നിധ്യമാണ് ഉമ നായർ. ബാലതാരമായി ദൂരദർശനിലൂടെ അഭിനയരംഗത്തേക്ക് ചുവടുവെച്ച ഉമ, ഇന്ന് 88-ലധികം സീരിയലുകളിലും മുപ്പതോളം സിനിമകളിലും തൻ്റെ മുദ്ര പതിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നായികയായും പ്രതിനായികയായും സ്വഭാവനടിയായും പ്രേക്ഷകരെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ഉമ, ഇപ്പോൾ അഭിനയത്തിന് പുറമെ ചലച്ചിത്ര നിർമാണ മേഖലയിലേക്കും ചുവടുവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സി ഫൈവിലൂടെ പുറത്തിറങ്ങിയ 'കാസർഗോഡ് എംബസി' എന്ന വെബ് സീരീസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കരിയർ യാത്രയുമായി ഉമ ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം ചേരുന്നു.
33 വർഷത്തെ സുദീർഘമായ അഭിനയ ജീവിതം. ബാലതാരത്തിൽനിന്ന് ഇന്ന് ഒരു നിർമാതാവ് എന്ന നിലയിലേക്കുള്ള ഈ വളർച്ചയെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു?
33 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ദൂരദർശനിലെ 45 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു ടെലിഫിലിമിലൂടെയാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നീട് ഒരു തമിഴ് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു. ഒരേസമയം മൂന്ന് സീരിയലുകളിൽ വരെ പ്രധാന വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഭിനയം എപ്പോഴും എൻ്റെ പാഷനാണ്. ഇടവേളകളിൽ സിനിമകൾ ചെയ്തു. എന്നാൽ നിർമാണം എന്നത് മനസ്സിൽ ഏറെ നാളായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു മോഹമായിരുന്നു. സംവിധാനത്തോട് ഇപ്പോൾ താല്പര്യമില്ല, പക്ഷേ നിർമാണ മേഖലയിൽ സജീവമാകണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്വപ്നമാണ് ഇപ്പോൾ 'കാസർഗോഡ് എംബസി'യിലൂടെ യാഥാർഥ്യമായത്.
ഒരേസമയം ഹിറ്റ് സീരിയലിലെ അഭിനയവും ഒരു വെബ് സീരീസിൻ്റെ നിർമാണവും.. ഈ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നോ?
ഏറെനാളായി മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യത്തെയും വളരെ ലളിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും. ടെലിവിഷൻ മേഖലയിൽ വളരെ തിരക്കുപിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇവൻ മാനേജ്മെൻ്റ്, ഫുഡ് തുടങ്ങിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിസിനസുകൾ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു. നിലവിൽ സൂര്യ ടിവിയിലെ 'പെയ്തൊഴിയാതെ' എന്ന സീരിയലിലാണ് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത്. ദൃശ്യമാധ്യമ മേഖല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പാഷനാണ്. അതിൽ ഇപ്പോൾ അഭിനയം മാത്രമാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. നിർമാണ പ്രക്രിയ അടക്കമുള്ള ഇതര മേഖലകളിലും പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ചലച്ചിത്ര നിർമാതാവ് ആകണം എന്നുള്ളത് ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരല്പം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടു മതി ഒരു നിർമാതാവിൻ്റെ കുപ്പായം അണിയുന്നത് എന്ന് കരുതിയിരുന്നു. പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സമയം, സാഹചര്യം എന്നിവയൊക്കെ ഒത്തുവരുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ.
'കാസർഗോഡ് എംബസി' എന്ന പ്രോജക്ടിലേക്ക് താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് എത്തിയത്?
ഒരു നിർമാതാവ് ആകുമ്പോൾ വളരെ സമയമെടുത്ത് എല്ലാം കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്ത് എനിക്ക് പൂർണ സംതൃപ്തി ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്രോജക്ട് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. സി ഫൈവിനെ പോലൊരു ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം വെബ് സീരീസ് ക്ഷണിക്കുന്നെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്രോജക്ട് സമർപ്പിച്ചു. പക്ഷേ ആ പ്രോജക്ട് ചാനൽ അപ്രൂവ് ചെയ്തില്ല. സഹപ്രവർത്തകൻ കൂടിയായ നിതിൻ സമർപ്പിച്ച പ്രോജക്ട് ആയിരുന്നു കാസർഗോഡ് എംബസി. ചാനലിന് ആ പ്രോജക്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയാണ് നിതിൻ്റെ പ്രോജക്ടുമായി സഹകരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമൊരുങ്ങുന്നത്. പിന്നീട് എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ടു നീങ്ങി. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പ്രോജക്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. എനിക്ക് കൂടി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കഥ, അതിൽ നമ്മുടേതായ ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തി, കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്തു സമയമെടുത്ത് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം.
സൂര്യ ടിവിയില് പ്രൈം ടൈമിൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന സീരിയലില് ആണ് അഭിനയിക്കുന്നത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വേഷമാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാമാസവും പതിനഞ്ചാം തീയതി മുതൽ മുപ്പത് വരെ സീരിയലിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് ഷെഡ്യൂൾ ആണ്. ആലപ്പുയിലാണ് ഷൂട്ടിങ് നടക്കുന്നത്. മൊബൈൽ കവറേജ് വളരെ കുറവുള്ള മേഖലയിലാണ് ലൊക്കേഷൻ. ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനവും പരിമിതമാണ്. ഇങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് കാസർഗോഡ് എംബസി എന്ന വെബ് സീരീസിൻ്റെ നിർമാണ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തത്.
എൻ്റെ അഭാവത്തിലും കാര്യങ്ങൾ വളരെ നന്നായി മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്കൊപ്പം ചിലർ തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സീരീസിൻ്റെ ക്രിയേറ്റിവ് ഡയറക്ടറായ അനൂപ് പ്രകാശ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറായ നന്ദു പൊതുവാൾ എന്നിവരുടെ സഹകരണം പ്രത്യേകം ഓര്ക്കുന്നു. അവരുടെയൊക്കെ ആത്മാർഥമായ സഹകരണംകൊണ്ടു മാത്രമാണ് വെബ് സീരീസ് വളരെ മനോഹരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചത്. കാരണം വെബ് സീരീസിൻ്റെ സംവിധായകനെയും തിരക്കഥാകൃത്തിനെയും പേഴ്സണലായി എനിക്ക് പരിചയമില്ല.
കാസർഗോഡ് എംബസിയുടെ കാസ്റ്റിങ്ങിൽ വലിയ താരനിര തന്നെയുണ്ടല്ലോ? ഒരു നിർമാതാവ് എന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സാധ്യമായത്?
നേരത്തേ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഒരു സിനിമയോ വെബ് സീരീസോ നിർമിക്കുമ്പോൾ പൂർണമായും എനിക്ക് സംതൃപ്തി നൽകുന്ന രീതിയിൽ ആകണം കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോകേണ്ടത് എന്ന ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് സംവിധായകനെയും തിരക്കഥാകൃത്തിനെയും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതുമുതൽ കാസ്റ്റിങ്ങിൽ അടക്കം പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനിൽ അടക്കം എൻ്റേതായ ഒരു മേൽനോട്ടം ഉണ്ടാകണം. പക്ഷേ കാസർഗോഡ് എംബസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഥ, തിരക്കഥ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള കൈകടത്തലുകൾ നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം ഇതിന്റെ കഥയും തിരക്കഥയും സംവിധായകനും ഒക്കെ എന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നതാണ്. ഞാൻ തേടി പോയതല്ല. ആ ഒരു കാര്യം ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാം എന്റേതായ ഒരു അഭിരുചി ഈ പ്രോഡക്ടിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വെബ് സീരീസിലെ കാസ്റ്റിങ്ങില് എല്ലാംതന്നെ ഉമാ നായർ എന്ന അഭിനേത്രിയുടെ 33 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസും ബന്ധങ്ങളും പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്.
കബീർ ദുഹാൻ സിങ്ങിനെപ്പോലൊരു വലിയ താരം ഈ സീരീസിൻ്റെ ഭാഗമായതിനെക്കുറിച്ച്?
കബീർ ദുഹാൻ സിങ് ഈ വെബ് സീരീസിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് പകരം മറ്റൊരു അഭിനേതാവിനെയാണ് ആദ്യം കാസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷേ ആ അഭിനേതാവിൻ്റെ മാനേജറിൽ നിന്ന് വളരെ മോശം സമീപനം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണ് കബീർ ദുഹാൻസിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ കഥ കേട്ട് ഇഷ്ടപെട്ടാൽ ഈ വെബ് സീരീസ് ചെയ്യാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു. കഥ കേട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം അഭിനയിക്കാമെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും പിറ്റേദിവസം തന്നെ കേരളത്തിലേക്ക് വിമാനം കയറുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോസ്റ്റ്യൂം ഉള്പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും എൻ്റെ മേൽനോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. മറ്റൊരാളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന രീതി എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. കബീർ ദുഹാൻ സിങ്ങിനെ പോലൊരു അഭിനേതാവ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷനിൽ അഭിനയിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ മാക്സിമം കംഫർട്ടബിൾ ആക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി വേണം അദ്ദേഹം ഈ വെബ് സീരീസിൽ അഭിനയിക്കാനും തിരികെ പോകാനും. ഞാന് മഹാദേവ ഭക്തയാണ്, അതുപോലെയാണ് കബീർ ദുഹാൻ സിങ്ങും. അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ നമ്മൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായി.
ഒന്നോ രണ്ടോ അഭിനേതാക്കൾ മാത്രം സീനിയർ വരികയും ബാക്കിയൊക്കെ പുതുമുഖങ്ങളെ വച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സാധാരണ രീതിയല്ല കാസർഗോഡ് എംബസിയിൽ അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന മുക്കാൽഭാഗം അഭിനേതാക്കളും മലയാളത്തിലെ വളരെ പ്രശസ്തർ തന്നെയാണ്. ഉമ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ അഭിനയിക്കാനായി അഭിനേതാക്കളെ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ ആകില്ല എന്ന് അവർക്കൊക്കെ ഉറപ്പുണ്ട്. മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഒരു മോശം സമീപനം കൊണ്ട് അവർക്കൊന്നും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ല എന്ന ഉറപ്പും സ്വാഭാവികമാണ്.
മുന്നോട്ടു ജീവിക്കാനും പുതിയ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനും എന്നെ പ്രചോദിപ്പിച്ചത് എൻ്റെതന്നെ ഈ വാക്കുകളാണ്. 10 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ പരാജയം സ്വാഭാവികമാണ്. പക്ഷേ എട്ട് എണ്ണത്തിൻ്റെ വിജയം മധുരമുള്ളതാണല്ലോ.
ജീവിതത്തിലെ മറക്കാനാകാത്ത ഒരു പ്രതിസന്ധി?
ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായി. എൻ്റെ കുടുംബം പോലും എനിക്ക് ഒപ്പം ഇല്ല എന്ന അവസ്ഥ. കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കേണ്ട സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് വന്നു. എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ കാണിച്ച് എൻ്റെ കുടുംബമാണെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ട സാഹചര്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ സുഗമമായി പോകുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഒരു സ്ത്രീയെന്നുള്ള രീതിയിൽ സമൂഹത്തിൽനിന്ന് നമുക്ക് ധാരാളം പരിഗണനയും സുരക്ഷയും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ചുനാൾ മുമ്പ് സാഹചര്യം അതായിരുന്നില്ല. നമ്മൾ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ അകപ്പെട്ടാൽ ആ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ചുക്കാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ എത്രത്തോളം ദ്രോഹിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അത്രത്തോളം ദ്രോഹിക്കാനാകും സമൂഹം ശ്രമിക്കുക.
ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ അതിജീവിച്ച് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അതിജീവനം ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പഠിപ്പിക്കും. ഏതൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള ധൈര്യം നമുക്ക് ലഭിക്കും. പലപ്പോഴും സധൈര്യം ചില തുറന്നുപറച്ചലുകൾ നടത്തുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ധിക്കാരിയാണെന്ന് കേൾക്കുന്നവർ മുദ്രകുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നും എനിക്ക് സങ്കടമില്ല . ഞാൻ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം.
സീരിയൽ താരങ്ങളോട് പ്രേക്ഷകർക്ക് പണ്ടുമുതലേ ഒരു പ്രത്യേക അടുപ്പമുണ്ടല്ലോ. അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്?
ഒരുപക്ഷേ സിനിമ അഭിനേതാക്കളെക്കാൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ടെലിവിഷൻ അഭിനേതാക്കൾക്ക് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വലിയ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രേക്ഷകരുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾ എന്ന പരിഗണനയും ലഭിച്ചിരുന്നു. പുറത്തുവച്ച് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ അവർ അടുത്ത് വരികയും നമ്മൾ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സീരിയലിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും. അഭിനയിക്കുന്ന കഥാപാത്രം നല്ലതാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ആകും പ്രതികരണം. നെഗറ്റീവ് വേഷമാണ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നീയാ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല എന്നൊക്കെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കളയും. ഇത്രയും ദുഷ്ട മനസ്സ് പാടില്ല എന്നുവരെ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെയ്തൊഴിയാതെ എന്ന സീരിയലിൽ ഒരു ദുഷ്ട കഥാപാത്രമാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ സാധാരണ പ്രേക്ഷകർ ദേഷ്യത്തിൽ പ്രതികരിക്കുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടുന്നു. പുതിയകാലത്ത് പണ്ടത്തെ പോലെയുള്ള പ്രേക്ഷക പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറില്ല. ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സീരിയൽ ആണെന്നും അഭിനയമാണെന്നും ഒക്കെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. എങ്കിലും പ്രായമായ ചില അമ്മമാരും അമ്മൂമ്മമാരും ഒക്കെ സീരിയലും അതിൻ്റെ കഥയുമൊക്കെ ഉള്ളിൽ എടുത്ത് പ്രതികരിക്കും.
സംസ്ഥാന ടെലിവിഷൻ പുരസ്കാര വേദിയിൽ പോലും സീരിയലുകൾക്കെതിരെ വിമർശനം ഉണ്ടായല്ലോ?
അതേ, കഴിഞ്ഞ സംസ്ഥാന ടെലിവിഷൻ പുരസ്കാര വേദിയിൽ ചില വിമർശനങ്ങൾ കേട്ടു. ആശയം പോര, അഭിനേതാക്കൾ പോര, സീരിയലുകൾ മോശം എന്നൊക്കെ... ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരുലക്ഷം രൂപ ചാനൽ ബഡ്ജറ്റ് അനുവദിക്കുന്ന ഒരു സീരിയലിന് പരമാവധി ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് അഭിനേതാക്കൾക്ക് നൽകാനായി മാറ്റിവയ്ക്കാൻ സാധിക്കുക. ഈ ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വരുന്നവർ വേണം. ഒരാളുടെ ശമ്പളം അല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും പ്രൊഫഷണലുകൾ ഈ തുകയ്ക്ക് വരണമെന്നില്ല. എന്നിട്ടും ഇത്തരം സീരിയലുകൾ കാണാൻ ഇവിടെ പ്രേക്ഷകർ ഉണ്ട്.
