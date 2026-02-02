ഉദയഭാനുവും സരോജ് കുമാറും വീണ്ടും ബിഗ് സ്ക്രീനില്; ഉദയനാണ് താരം 4K റീ റിലീസ് ട്രെയിലര്
സിനിമയ്ക്കുള്ളിലെ സിനിമയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് ഉദയനാണ് താരം. ചിത്രത്തിന് കഥയും തിരക്കഥയും ഒരുക്കിയത് ശ്രീനിവാസനായിരുന്നു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 2, 2026 at 10:00 AM IST
റോഷൻ ആൻഡ്രൂസ്- മോഹൻലാൽ- ശ്രീനിവാസൻ കൂട്ടുകെട്ടിലിറങ്ങിയ സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രമാണ് ഉദയനാണ് താരം. 21 വര്ഷങ്ങള്ക്കിപ്പുറം ഇന്നും മലയാളികളുടെ മനസില് ഈ ചിത്രം മായാതെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രം റീ റിലിസിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഫെബ്രുവരി ആറിന് ചിത്രം 4K മികവില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
ചിത്രം റീ റീലിസിന് എത്തുന്നുവെന്നതറിഞ്ഞതു മുതല് ഉദയഭാനു(മോഹന്ലാല്)വിനേയും സരോജ് കുമാറി(ശ്രീനിവാസന്)നേയും പച്ചാളം ഭാസി(ജഗതി ശ്രീകുമാര്)യേയുമൊക്കെ വീണ്ടും കാണാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ് ആരാധകര്. ഇപ്പോഴിതാ പ്രേക്ഷകരെ വീണ്ടും ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലര് പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ശ്രീനിവാസനെ ഓര്മ വരുന്നുവെന്നാണ് പ്രേക്ഷകര് ഒന്നടങ്കം പറയുന്നത്.
സിനിമയ്ക്കുള്ളിലെ സിനിമയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് ഉദയനാണ് താരം. മോഹൻലാലും ശ്രീനിവാസനും തകർത്തഭിനയിച്ച ചിത്രത്തിൽ മീനയായിരുന്നു നായിക. മുകേഷ്, സലിംകുമാര്, ഇന്ദ്രൻസ്, ഭാവന എന്നിവരും പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തിയിരുന്നു.
ചിത്രത്തിന് കഥയും തിരക്കഥയും ഒരുക്കിയത് ശ്രീനിവാസനായിരുന്നു. റിലീസ് ചെയ്ത വേളയില് ബോക്സ് ഓഫിസില് വമ്പന് വിജയം നേടിയ ചിത്രമാണ്. മികച്ച പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്ന് ലഭിച്ചത്.
ബോക്സ് ഓഫിസില് മികച്ച വിജയവും ഏറെ പ്രേക്ഷക പ്രശംസയും നേടിയ ചിത്രം വീണ്ടും തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോള് ആരാധകരും ആവേശം വര്ധിക്കുകയാണ്. കാൾട്ടൺ ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ സി.കരുണാകരനാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചത്. ഉദയാനാണ് താരം മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തേയും മികച്ച സിനിമയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെട്ടത്. ഒരേസമയം ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ചിത്രമായിരുന്നു ഇത്.
ദീപക് ദേവിന്റെ സംഗീതത്തില് വിനീത് ശ്രീനിവാസന് പാടിയ കരളേ കരളിന്റെ കരളേ എന്ന ഗാനങ്ങളുള്പ്പെടെ സിനിമയിലെ മറ്റു ഗാനങ്ങളും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പട്ടിരുന്നു.
ഛായാഗ്രാഹണം നിര്വഹിച്ചത് എസ് കുമാറാണ്. ദീപക് ദേവിൻ്റേതാണ് സംഗീതം. ഗാനരചന കൈതപ്രം നിര്വഹിച്ചപ്പോള് പശ്ചാത്തല സംഗീതം ഔസേപ്പച്ചനും നിർവഹിച്ചു. എ. കെ സുനിലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ന്യൂ സൂര്യ ഫിലിംസ് ആണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഡിസ്ത്രിബ്യൂഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. എഡിറ്റർ: രഞ്ജൻ എബ്രഹാം, എക്സിക്യൂട്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ: കരീം അബ്ദുള്ള, ആർട്ട്: രാജീവൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: ആൻ്റോ ജോസഫ്, മേക്കപ്പ്: പാണ്ഡ്യൻ, കോസ്റ്റ്യൂംസ്: സായി, ഓഫീസ് ഇൻചാർജ്: ബിനീഷ് സി കരുൺ, മാർക്കറ്റിങ് ഹെഡ്ഡ്: ബോണി അസനാർ, ക്രിയേറ്റീവ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ: മദൻ മേനോൻ, കളറിസ്റ്റ്: രാജ പാണ്ഡ്യൻ(പ്രസാദ് ലാബ്), ഷാൻ ആഷിഫ് (ഹൈ സ്റ്റുഡിയോസ്), 4k റീ മാസ്റ്ററിങ്: പ്രസാദ് ലാബ്, മിക്സിംഗ്: രാജാകൃഷ്ണൻ, സ്റ്റിൽസ്: മോമി & ജെപി, ഡിസൈൻസ്: പ്രദീഷ് സമ, പി.ആർ.ഒ: പി.ശിവപ്രസാദ് എന്നിവരാണ് മറ്റ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ.
നേരത്തെ മോഹന്ലാലിന്റെ ചിത്രങ്ങളായ സ്ഫടികം, ദേവദൂതന്, മണിച്ചിത്രത്താഴ് റീ റിലീസിന് എത്തിയിരുന്നു. മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ചിത്രങ്ങള്ക്ക് ലഭിച്ചത്.
