തമിഴിലെ 'ബാലചന്ദ്രമേനോൻ', തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളുടെ പാഠപുസ്തകം; ഭാഗ്യരാജിനെ അനുസ്മരിച്ച് ഉദയകൃഷ്ണ
ഭാഗ്യരാജിൻ്റെ വിയോഗ വേളയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട കലാകാരനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമകൾ ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് പങ്കുവെക്കുകയാണ് പ്രശസ്ത തിരക്കഥാകൃത്ത് ഉദയകൃഷ്ണ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 27, 2026 at 2:39 PM IST
അക്കി വിനായക്
നടൻ ആര്, സംവിധായകൻ ആര്, നിർമാതാവ് ആര് എന്ന് നോക്കാതെ തമിഴ്- മലയാളം സിനിമാ പ്രേക്ഷകരെ ഒരുപോലെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് ആകർഷിച്ച അതുല്യ പ്രതിഭയായിരുന്നു കെ ഭാഗ്യരാജ്. കഥ, തിരക്കഥ, സംഭാഷണം, നിർമാണം, സംവിധാനം എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം നായക വേഷവും കൈകാര്യം ചെയ്ത് തമിഴ് സിനിമയിൽ സ്വന്തമായി ഒരു ബ്രാൻഡ് സൃഷ്ടിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ സിനിമാ ലോകം ഒന്നടങ്കം നടുക്കത്തിലാണ്. മലയാളത്തിൽ ബാലചന്ദ്രമേനോൻ എന്നപോലെ തമിഴ് സിനിമയുടെ സർവകലാ വല്ലഭനായിരുന്നു ഭാഗ്യരാജ്.
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗ വേളയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട കലാകാരനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമകൾ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവെക്കുകയാണ് പ്രശസ്ത തിരക്കഥാകൃത്ത് ഉദയകൃഷ്ണ. ഭാഗ്യരാജ് അഭിനയിച്ച ഏക മുഴുനീള മലയാള ചിത്രമായ 'മിസ്റ്റർ മരുമകൻ' എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയത് ഉദയകൃഷ്ണ- സിബി കെ തോമസ് കൂട്ടുകെട്ടായിരുന്നു.
തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളുടെ പാഠപുസ്തകം
"മലയാളത്തിൽ എന്നല്ല, ഇന്ത്യയിലെ ഏത് ഭാഷാ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള തിരക്കഥാകൃത്തുക്കൾക്കും ഭാഗ്യരാജ് എന്ന കലാകാരൻ ഒരു പാഠപുസ്തകമാണ്" - ഉദയകൃഷ്ണ ഓർക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരവധി സിനിമകൾ മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്ക് റീമേക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയോ, ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് പുതിയ സിനിമകൾ പിറക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഒരിക്കൽ തന്റെ സിനിമകളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് മറ്റ് ഭാഷകളിൽ (മലയാളത്തിലടക്കം) പല ചിത്രങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, "ഞാൻ ഇതൊന്നും കാര്യമാക്കാറില്ല, കാരണം സിനിമ എപ്പോഴും ഒന്നിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും" എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി. സിനിമയെക്കുറിച്ചും തിരക്കഥയെക്കുറിച്ചും അത്രമാത്രം കൃത്യമായ ധാരണയുള്ള എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഗുരുവിന് പിന്നാലെ പ്രിയ ശിഷ്യനും
മലയാള സിനിമയിൽ വളരെ കുറച്ച് സിനിമകളിൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരുപക്ഷേ മിസ്റ്റർ മരുമകൻ എന്ന ചിത്രം മാത്രം. എന്നാൽ അദ്ദേഹം മലയാളിയായ അഭിനയിച്ച പാലക്കാട്ട് മാധവൻ എന്ന സിനിമയും കഥാപാത്രവും കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിൽ എന്നതുപോലെ ഹിറ്റായിരുന്നു. ഹായ് അമ്മുക്കുട്ടി എനിക്കും കുറച്ച് മലയാളം അറിയാം... ഒരു കാലഘട്ടം വരെ ചെന്നൈയിലോ മധുരയിലോ ഒക്കെ മലയാളി പെൺകുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർ പറഞ്ഞുനടന്ന ഹിറ്റ് ഡയലോഗ്... ഭാരതിരാജ സംവിധാനം ചെയ്ത സിഗപ്പൂറോജാക്കൾ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ഡയലോഗുകൾ എഴുതി കൊണ്ടാണ് ഭാഗ്യരാജിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക സിനിമ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത്. അതിനുമുമ്പ് നിരവധി ഭാരതീരാജ സിനിമകളിൽ സഹ സംവിധായകനായി പ്രവർത്തിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുവിൻ്റെ വിയോഗത്തിന് ശേഷം ദിവസങ്ങൾ കഴിയുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനും യാത്രയാകുന്നു. ഭാഗ്യരാജിൻ്റെ ഒരു കൈയോസൈ എന്ന ആദ്യ സംവിധാന സംരംഭം തമിഴ്നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലും വലിയ ചലനം സൃഷ്ടിച്ച സിനിമയായിരുന്നു.
ഭാഗ്യരാജ് ബ്രാൻഡ്
ഭാഗ്യരാജ് ശൈലി എന്നത് പ്രസിദ്ധമാണ്. കഥ തിരക്കഥ സംഭാഷണം സംവിധാനം നിർമാണം നായകൻ - ഭാഗ്യരാജ്.. നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് ബാലചന്ദ്രമേനോൻ സാർ. അതുപോലെ ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഓരോ ആളുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും സിനിമയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിലും, എഴുത്തും സംവിധാനവും നിർമ്മാണവും നായകസ്ഥാനം അലങ്കരിക്കലും ഒക്കെ ആദ്യമായി തുടങ്ങിവച്ചവരിൽ ഭാഗ്യരാജ് പ്രധാനി തന്നെയായിരുന്നു. പണ്ടൊക്കെ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതൊരു ഭാഗ്യരാജ് ചിത്രം എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. നായകൻ സംവിധായകൻ ഇതൊക്കെ വേറെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഭാഗ്യരാജ് സിനിമയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രാൻഡ് മാത്രം മതി പ്രേക്ഷകർക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ. സംവിധായകൻ, നടൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള രീതികളിൽ അക്കാലത്ത് സ്വന്തമായി ഒരു ബ്രാൻഡ് സൃഷ്ടിച്ച് എടുക്കുക എളുപ്പമല്ല. കാലചക്രമാണ് പിന്നീട് ഭാഗ്യരാജ് എന്ന ബ്രാൻഡിനെ പിന്തള്ളിയത്. അത് പ്രകൃതി നിയമമാണ്. സ്ഥിരതയുള്ള ഒന്നും നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ ഇല്ല.
ഭാഗ്യരാജിനെ അനുകരിച്ച് സിനിമയിലെത്തിയവർ എത്രയോ.. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ സിനിമയിലെത്തിയ പലരും ഭാഗ്യരാജ് എന്ന പ്രതിഭയെ ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ അനുകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു കടന്നു വന്നവരാണ്.
മിസ്റ്റർ മരുമകൻ
തനിക്കും ഭാഗ്യരാജ് സാറിനും വളരെയധികം ആഴത്തിലുള്ള ആത്മബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഉദയ കൃഷ്ണ വെളിപ്പെടുത്തി. ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ച് സംസാരിക്കും. സിനിമകളെക്കുറിച്ച് ചർച്ചചെയ്യും, പഴയ കഥകൾ ചോദിക്കും, ഒരു തിരക്കഥാകൃത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കും.
പാലക്കാട്ട് മാധവൻ എന്ന ഹിറ്റ് സിനിമയും കഥാപാത്രവും ആണ് മിസ്റ്റർ മരുമകൻ എന്ന ചിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രചോദനമായത് എന്ന് ഉദയകൃഷ്ണ പറഞ്ഞു.
ഭാഗ്യരാജ് സാറിനെ മലയാള സിനിമയിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് അതിയായി ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. സമയവും സന്ദർഭവും ഒക്കെ ഒത്തുവന്നത് മിസ്റ്റർ മരുമകൻ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഈ സിനിമയുടെ സംവിധായകനായ സന്ധ്യാ മോഹൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തും കൂടിയാണ്. സിനിമയുടെ ചർച്ചകളും, അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചത് ഒരു മുഴുനീള കഥാപാത്രമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ദിവസം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സഹകരിക്കാൻ സാധിച്ചതും ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം ഇരട്ടിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ പോലൊരു വിഖ്യാത കലാകാരനുമായി ഉണ്ടായ സൗഹൃദം ജീവിതത്തിലെ മഹാഭാഗ്യമായാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്.
ഒരു ഗുരുതുല്യനായുള്ള ബന്ധം
ഭാഗ്യരാജ് ചെയ്ത അന്ത ഏഴു നാൾകൾ എന്ന സിനിമ മുതൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഗുരു തുല്യനായാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അന്നുമുതൽ അദ്ദേഹം അവസാനം സംവിധാനം ചെയ്ത, അഭിനയിച്ച സിനിമകൾ വരെ ആരാധനയോടെ കണ്ടു. അദ്ദേഹം എഴുതുന്ന സ്റ്റൈൽ, ഒരു കഥയെ അപ്പ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതി ഇതൊക്കെ എന്നിലെ തിരക്കഥാകൃത്തിനെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിച്ചു. മലയാള സിനിമയെ ഭാഗ്യരാജ് എക്കാലവും ബഹുമാനപൂർവമാണ് നോക്കി കണ്ടതെന്ന് ഉദയകൃഷ്ണ വെളിപ്പെടുത്തി.
മലയാള സിനിമയെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കിക്കണ്ട പ്രതിഭ
ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മലയാള സിനിമ എന്നാൽ എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ ആയിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ. അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും മലയാള സിനിമ മാറി അവിടെ വളർന്നത് ഭാഗ്യരാജ് സാർ അത്ഭുതത്തോടുകൂടിയാണ് നോക്കി കണ്ടത്. പുതിയ കാലഘട്ടത്തിനു മുൻപ് തന്നെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് പേരും പ്രശസ്തിയും തമിഴ്നാട്ടിലും നേടാൻ സാധിച്ചു. ഇവിടെ വലിയ സിനിമ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ ചെറിയ സിനിമ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്നും ഒരു വസ്തുതയല്ല. തമിഴിലും തെലുങ്കിലും ഒക്കെ ബ്രഹ്മാണ്ഡ സിനിമകൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ദേശീയ പുരസ്കാരം വരുമ്പോൾ എല്ലാവർഷവും മലയാള സിനിമ ഒരുപിടി പുരസ്കാരങ്ങളുമായി വന്നു മടങ്ങും. അത് തന്നിലെ കലാകാരന് വലിയ പ്രചോദനവും അത്ഭുതവും ആയിരുന്നു എന്ന് ഭാഗ്യരാജ് സാർ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തൊണ്ണൂറുകളിൽ തന്നെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വലിയൊരു പ്രേക്ഷക വൃത്തത്തെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഭാഗ്യരാജ് സാർ തന്നെയാണ് എന്നോട് വിശദീകരിച്ചത്. മോഹൻലാൽ മമ്മൂട്ടി സുരേഷ് ഗോപി കാലഘട്ടം അതിന് ഒരുപാട് സഹായിച്ചു. ആദ്യമൊക്കെ അവരുടെ സിനിമകൾ ഡബ്ബ് ചെയ്ത് തമിഴ്നാട്ടിൽ റിലീസ് ചെയ്തെങ്കിൽ പിന്നീട് ഡയറക്ട് റിലീസ് ഉണ്ടായി. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലെയും മലയാള സിനിമയുടെ വളർച്ച ഭാഗ്യരാജ് സർ സൂക്ഷ്മമായി വീക്ഷിച്ചു.
ഭാഗ്യരാജ് സാറിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മലയാളം സംവിധായകനായിരുന്നു ജോഷി സാറും പ്രിയദർശൻ സാറും. സാറിൻ്റെ കോമഡി സിനിമകളും ജോഷി സാറിൻ്റെ ആക്ഷൻ സിനിമകളും ഭാഗ്യരാജ് സാറിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ എക്കാലവും ഉണ്ടായിരുന്നു. മലയാളത്തിൻ്റെ ക്ലാസിക് ഡയറക്ടർ ആയ ഭരതൻ സാറിനോട് അദ്ദേഹത്തിന് ബഹുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല മലയാളത്തിലെ സീനിയർ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഭാഗ്യരാജ് സാറും ആയിട്ട് ഒരു പരസ്പര ബഹുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്- ഉദയകൃഷ്ണ പ്രതികരിച്ചു.
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