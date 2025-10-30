അനന്തഭദ്രത്തിന് 20 വർഷം: ശിവക്കാവും ദിഗംബരനും കുഞ്ഞൂട്ടനും ഇന്നും മലയാളികൾക്ക് ആവേശം

മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രേക്ഷകരെ പൂർണമായി സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തിയ കാലോചിതമായ ഹൊറർ ത്രില്ലർ സിനിമകൾ ചുരുക്കം മാത്രമേ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ നീല വെളിച്ചം എന്ന നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കി പ്രശസ്ത ഛായാഗ്രാഹകനായ വിൻസെൻ്റ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഭാർഗവീനിലയം ആണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമൊത്ത ഹൊറർ ത്രില്ലർ. പിന്നീട് സംഭവിച്ച ഹൊറർ സിനിമകൾ ഒക്കെ തന്നെയും ഒരു പ്രത്യേക ഫോർമുലയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.
ഒരു കഥാപാത്രം മരിക്കുന്നു. യക്ഷിയായോ പ്രേതമായോ എത്തുന്ന കഥാപാത്രം പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നു. ഒടുവിൽ ഒരു സന്യാസി വര്യൻ എത്തി ആ യക്ഷിയെ തളയ്ക്കുന്നു. ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരുന്ന ഇത്തരം ഹൊറർ സിനിമകളിൽനിന്ന് മലയാള സിനിമയെ രക്ഷിച്ചത് സന്തോഷ് ശിവൻ ആയിരുന്നു. സുനിൽ പരമേശ്വരൻ്റെ അനന്തഭദ്രം എന്ന നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കി പൃഥ്വിരാജ്, കാവ്യാമാധവൻ എന്നിവരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി 2005ൽ അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്ത അനന്തഭദ്രം മലയാള സിനിമാചരിത്രത്തിലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തതയുള്ള ഒരു ഹൊറർ ത്രില്ലർ സിനിമയാണ്.
അനന്തഭദ്രത്തില് കാവ്യ മാധവനും പൃഥ്വിരാജും (ETV Bharat)
പൃഥ്വിരാജ്, കലാഭവൻ മണി തുടങ്ങിയവരുടെ അതിഗംഭീര പ്രകടനം കൊണ്ട് ചിത്രം സമ്പന്നമായിരുന്നുവെങ്കിലും മനോജ് കെ ജയൻ അവതരിപ്പിച്ച ദിഗംബരനെ വെല്ലാൻ ഇവരുടെ ആരുടേയും കഥാപാത്രങ്ങൾക്കോ പ്രകടനങ്ങൾക്കോ സാധിച്ചില്ല. ഒരു സിനിമയിലെ നായകനെയും നായികയെയും മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങളെയും മറന്ന് വില്ലനെ മലയാളി ആഘോഷിച്ച സിനിമ കൂടിയാണ് അനന്തഭദ്രം. ഈ സിനിമയുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനോജ് കെ ജയൻ്റെ മുഖവും ദിഗംബരൻ്റെ കഥാപാത്രവുമാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഓർമ വരിക. ശിവകാവും ദിഗംബരനും കുഞ്ഞൂട്ടനും മലയാളിയെ പുളകം കൊള്ളിച്ചിട്ട് വർഷം 20 തികയുകയാണ്.
അനന്തഭദ്രത്തില് മനോജ് കെ ജയന് (ETV Bharat)
2005 നവംബർ മാസത്തിലായിരുന്നു ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയത്. അതേസമയം മമ്മൂട്ടിയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയചിത്രമായ രാജമാണിക്യവും തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയിരുന്നു. ഇൻഡസ്ട്രി ഹിറ്റായ രാജമാണിക്യം അനന്തഭദ്രത്തിൻ്റെ ശോഭ കെടുത്തിയെന്ന് നിർമാതാവ് മണിയൻപിള്ള രാജു തന്നെ ഒരിക്കൽ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശരാശരി വിജയം നേടിയ ചിത്രം പിന്നീട് ക്ലാസിക് പദവിയിലേക്ക് ഉയർന്നു. ദിഗംബരനോളം ഫാൻ ബേസ് ഉള്ള മറ്റൊരു മലയാള സിനിമ നെഗറ്റീവ് കഥാപാത്രം മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംശയമാണ്. നിഗൂഢ മന്ത്രങ്ങളുടെ തോഴൻ. ദുർമന്ത്രവാദി. മലയാള സിനിമ കണ്ട ഏറ്റവും ശക്തമായ കഥാപാത്രം.
45 ൽ അധികം മാന്ത്രിക നോവലുകൾ രചിച്ച്, മലയാള ഫാൻ്റസി സാഹിത്യ ശാഖയെ പരിപോഷിപ്പിച്ച സുനിൽ പരമേശ്വരനെ പോലൊരു എഴുത്തുകാരൻ കേരളത്തിൽ വേറെയില്ല. ഭാർഗവീനിലയത്തിനുശേഷം മലയാള സിനിമയിൽ സംഭവിച്ച ക്ലാസിക് ഫാൻ്റസി ഹൊറർ ചിത്രം കൂടിയായിരുന്നു സുനിൽ പരമേശ്വരൻ്റെ രചനയിൽ പിറന്ന അനന്തഭദ്രം. ചിത്രത്തിൻ്റെ ഇരുപതാം വർഷ ആഘോഷവേളയിൽ തിരക്കഥാകൃത്ത് സുനിൽ പരമേശ്വരൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സിനിമയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു.
സുനില് പരമേശ്വരന് (ETV Bharat)
അനന്തഭദ്രവും ദിഗംബരനും ജനിക്കുന്നു
ഒരു യക്ഷിയെ ആവാഹിക്കുന്ന മന്ത്രവാദി. ദുർമന്ത്രങ്ങൾ സ്വായത്തമാകുന്നതോടെ അയാൾ ഒരു ദുർ മന്ത്രവാദിയാകുന്നു. ഒടുവിൽ ദുർമന്ത്രവാദത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് അയാൾ സ്വയം അവസാനിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പൂജാരി വന്ന് അയാളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നു. മലയാള സിനിമ / സാഹിത്യ ശാഖയിൽ അനന്തഭദ്രത്തിന് മുൻപ് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദുർമന്ത്രവാദി കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഫോർമുല ഇപ്രകാരമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊരു തന്ത്ര മാന്ത്രികത അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നിടത്താണ് അനന്തഭദ്രവും ദിഗംബരനും ജനിക്കുന്നതെന്ന് സുനിൽ പരമേശ്വരൻ പറയുന്നു .
അനന്തഭദ്രത്തില് കലാഭവന് മണി (ETV Bharat)
തന്ത്ര മാന്ത്രിക വിദ്യകൾ സ്വായത്തമാക്കിയ ദിഗംബരൻ ആഴമുള്ള പ്രണയം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ലോകത്തിൽ അയാളെപ്പോലെ പ്രണയിക്കാൻ മറ്റൊരാൾക്കാകില്ല. അനന്തഭദ്രം എന്ന സിനിമ ഒന്നുകൂടി കണ്ടു നോക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നോവൽ വായിക്കുക. ദുർ മന്ത്രവാദത്തിന് അടിമപ്പെട്ടെങ്കിലും ദിഗംബരൻ ഒരാളെ മനഃപൂർവം നശിപ്പിക്കാനോ ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഒരാളെ കൊല്ലാനോ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല . അയാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ബാല്യമുണ്ട്. അഗാധമായി പ്രണയിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി തന്നെ തിരിച്ചു സ്നേഹിക്കുന്നില്ല. സ്നേഹത്തിൻ്റെ അതിരില്ലാത്ത തലങ്ങളിൽ മുഴുകി അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചപ്പോൾ അവൾക്ക് മൃത്യു സംഭവിക്കുന്നു.
അവൾക്ക് സ്വന്തം ജീവിതം പകർന്നു നൽകി പുനർജനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു മാന്ത്രികൻ്റെ കഥയാണ് ദിഗംബരൻ്റേത്. ആരെയും നശിപ്പിക്കണമെന്ന് അയാൾക്ക് ആഗ്രഹം ഇല്ല. അയാൾക്ക് പ്രതികൂലമായി ആരൊക്കെ വരുന്നുവോ അവർക്ക് നേരെയാണ് ദിഗംബരൻ്റെ തന്ത്ര മാന്ത്രിക തൃക്കണ്ണ് തുറന്നിട്ടുള്ളത്. ദിഗബരൻ്റെ ജീവിതം ഒരു പ്രണയകഥയാണ്. അനന്തഭദ്രം സിനിമ കാണുകയോ നോവൽ വായിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ദിഗംബരൻ്റെ പ്രണയമാണ് അനന്തഭദ്രം എന്ന സിനിമയുടെ വിജയം.
അനന്തഭദ്രത്തില്നിന്ന് (ETV Bharat)
ഏറ്റവും മികച്ച ജനപ്രിയ നോവൽ
140 നോവലുകളിൽ നിന്ന് മലയാള മനോരമ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഏറ്റവും മികച്ച ജനപ്രിയ നോവൽ ആയിരുന്നു അനന്തഭദ്രം. 2004ലാണ് അങ്ങനെയൊരു അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നത്. എനിക്കിപ്പോൾ 62 വയസ്സായി. 30 വർഷം മുൻപാണ് ഞാൻ അനന്തഭദ്രം എഴുതുന്നത്. മലയാള മാന്ത്രിക സാഹിത്യലോകം ഏറ്റവും മോശം കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത്. അവിടെ ഒരു സുനിൽ പരമേശ്വരൻ മാത്രം പോരാ... ചിലരൊക്കെ വരുന്നു. വിദേശ സൃഷ്ടികളുടെ വലിയ സ്വാധീനം അവരുടെ കൃതികളിൽ കാണുന്നു. വരുന്നവരാരും ഒരു പുതുമ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. അത് സങ്കടകരമാണെന്ന് സുനിൽ പരമേശ്വരൻ പറയുന്നു.
അനന്തഭദ്രത്തില്നിന്ന് (ETV Bharat)
ദിഗംബരൻ എൻ്റെ ജീവിതം തകർത്തു
"കേൾക്കുന്നവർക്ക് തമാശയായി തോന്നാം. കേൾക്കുന്നവർ പറയുന്നത് അല്ല ജീവിതം. ആ കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വലിയ ബിസിനസുകാരനാണ്. ആ കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം എൻ്റെ കുടുംബം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ബിസിനസ് തകർന്നു. ജീവിതം തന്നെ വഴിമുട്ടി. പിന്നെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നത് ആത്മീയപാതയാണ്." സുനിൽ പരമേശ്വരൻ വെളിപ്പെടുത്തി.
എഴുതാൻ കാരണം ഒരു വാശി
ഞാൻ എഴുതിയ നോവലായ സ്വപ്നം പേജ് നമ്പർ 32 കേരള തിയേറ്റേഴ്സ് നാടകമാക്കി. കേരളത്തിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ 200ൽ അധികം ദിവസമാണ് ആ നാടകം അരങ്ങേറിയത് . ആ നാടകത്തിൻ്റെ ആശയം മോഷ്ടിച്ച് ഒരു സംഘം മാന്ത്രിക കുതിര എന്ന പേരിൽ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. ഞാന് ആ സിനിമയ്ക്കെതിരെ കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. പക്ഷേ വിധി എനിക്ക് എതിരായിരുന്നു. പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത മാത്രമുള്ള ഒരാൾക്ക് സ്വപ്നം പേജ് നമ്പർ 32 പോലൊരു കൃതി എഴുതാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് കോടതി കണ്ടെത്തിയത്. മാത്രമല്ല എനിക്ക് 50,000 രൂപ പിഴയും വിധിച്ചു. ആ വാശി പുറത്ത് സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ആനന്ദഭദ്രം എന്ന നോവൽ.
അനന്തഭദ്രത്തില് പൃഥ്വിരാജ് (ETV Bharat)
വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം അനന്തഭദ്രം സിനിമയായി. ചിത്രം വലിയ വിജയം നേടി. ഒരു ദിവസം തീവണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മുൻപ് എന്നെ ശിക്ഷിച്ച ജഡ്ജിയെ കാണാനിടയായി. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തുചെന്ന് ചോദിച്ചു സാറിന് എൻ്റെ ഓർമയുണ്ടോ എന്ന്. അദ്ദേഹം ഇല്ല എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു. എനിക്ക് എഴുതാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സാർ ഒരിക്കൽ എന്നെ ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖഭാവത്തിന് വലിയ മാറ്റം ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഉണ്ടായില്ല. ഓഹോ എന്ന് മാത്രം ചോദിച്ചു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു സർ അനന്തഭദ്രം എന്ന സിനിമ കണ്ടോ? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കണ്ടു വളരെ മനോഹരമായ സിനിമ. അതിനുള്ള എൻ്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു. ആ സിനിമ എഴുതിയത് ഞാനാണ്. ജഡ്ജി ഞെട്ടി. സിനിമ പുറത്തിറങ്ങി ഇരുപതാം വർഷവും ജനങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും എഴുത്തുകാരൻ പറഞ്ഞു.