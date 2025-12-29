തള്ളിക്കയറി ആരാധക കൂട്ടം; തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് നിലത്ത് വീണ് വിജയ്, ഭയന്ന് പിന്മാറി മമിത- വീഡിയോ
ഞായറാഴ്ച (ഡിസംബര് 28) )യാണ് വിജയ് തന്റെ അവസാന ചിത്രമായ ജനനായകന്റെ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് മലേഷ്യയില് നന്ന് ചെന്നൈയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 29, 2025 at 11:29 AM IST
ചെന്നൈ: ആരാധകരുടെ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് നിലത്ത് വീണ് നടനും തമിഴക വെട്രി കഴകം പാർട്ടി അധ്യക്ഷനുമായ വിജയ്. മലേഷ്യയിലെ ജനനായകന് ഓഡിയോ ലോഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തില് എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം.
ഞായറാഴ്ച രാത്രി താരത്തെ കാണാന് വിമാനത്താവളത്തില് തടിച്ചുകൂടിയ ആരാധകരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സുരക്ഷാ സേനയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. വിജയ് എത്തിയതോടെ ഇതിനിടെ കാറിലേക്ക് കയറാന് പോകുകയായിരുന്ന വിജയ് പെട്ടെന്ന് താഴെ വീഴുകയായിരുന്നു.
ഞായറാഴ്ച (ഡിസംബര് 28) ) രാത്രിയാണ് വിജയ് തന്റെ അവസാന ചിത്രമായ ജനനായകന്റെ ഓഡിയോ ലോഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് മലേഷ്യയില് നിന്ന് ചെന്നൈയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്. വിമാനത്താവളത്തില് നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങിയ വിജയ്യെ കാത്ത് ആരാധകരുടെ കൂട്ടം നില്പ്പുണ്ടായിരുണ്ടായിരുന്നു. എക്സിറ്റ് വഴി പുറത്തേറക്കിറങ്ങിയ വിജയ്യുടെ അടുത്തേക്ക് സുരക്ഷാ സേന ഒരുക്കിയ വലയങ്ങളെല്ലാം മറികടന്ന് ആരാധകർ ഓടി അടുത്തേക്ക് എത്തി.
കാറിലേക്ക് താരം കയറാന് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ആരാധകരും പാപ്പരാസികളും വിജയ്യെ വളഞ്ഞു. സെല്ഫിയെടുക്കാനും നടനെ തൊടാനുമുള്ള ശ്രമമുണ്ടായി. ഇതിനിടയില് കാറിലേക്ക് കയറാന് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് വിജയ് നിലത്തേക്ക് വീണത്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാര് താരത്തെ എഴുന്നേല്പ്പിച്ച് കാറില് കയറ്റി വിട്ടു.
വിജയ് പിന്നാലെ എത്തിയ നടി മമിത ബൈജുവിന് നേരെയും ആരാധകരും പാപ്പരാസികളും എത്തിയിരുന്നു, എന്നാല് ഇത് കണ്ട് പിന്മാറിയ മമിത മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെയാണ് പോയത്.
2026 ജനുവരി 9 നാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നത്. മലേഷ്യയില് നടന്ന ഓഡിയോ ലോഞ്ചില് തീപ്പോരി പ്രസംഗമാണ് വിജയ് നടത്തിയത്.
VIDEO | TVK chief Vijay stumbled and fell while trying to get into his car at the Chennai airport.— Press Trust of India (@PTI_News) December 28, 2025
A large crowd of fans gathered to welcome him as he returned from Malaysia.
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/x42Kpd0AsW
ആരാധകർക്കായി സിനിമ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെന്നും ആരാധകർ കാണിച്ച സ്നേഹത്തിന് നന്ദിയും കടപ്പാടും തീർത്തിട്ടേ പോകൂ എന്നും വിജയ് പറഞ്ഞു. അവസാന ചിത്രമെന്ന് പറയുമ്പോള് വേദനയുണ്ട് .തമിഴ് സിനിമ ആരംഭിച്ചിട്ട് എത്രയോ വർഷങ്ങളായി. അത്രയും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തമിഴരുടെ സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ആഘോഷത്തിലും കുടുംബത്തിലും ജീവിതത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും എന്നു വേണ്ട എല്ലാ മേഖലകളിലും കലർന്നു നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് സിനിമ.
അങ്ങനെയുള്ള തമിഴ് സിനിമയിൽ ഞാനും ചെറിയൊരു ഭാഗമായിരുന്നുവെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നുന്നു. അഭിമാനം തോന്നുന്നുവെന്നും വിജയ് പറഞ്ഞു. തനിക്കു വേണ്ടി എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച ആരാധകർക്കായി താൻ സിനിമ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും ഈ വിജയ് വെറുതെ നന്ദി എന്നു പറഞ്ഞുപോകുന്ന ആളല്ല. നന്ദിയും കടപ്പാടും തീർത്തിട്ടേ പോകൂവെന്നും വിജയ് പറഞ്ഞു. നെഞ്ചുക്കുൾ കുടിയിറുക്കും’ എന്ന പാട്ട് പാടിയാണ് വിജയ് പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത്. കാണികളും ആ പാട്ടില് പങ്കുച്ചേര്ന്നു.
സംവിയാകന് എച്ച് വിനോദ്, സംഗീത സംവിധായന് അനിരുദ്ധ്, പൂജ ഹെഗ്ഡെ, മമിത ബൈജു, പ്രിയാമമി, ബോബി ഡിയോള്, പ്രകാശ് രാജ്, ഗാനരചയിതാവ് വിവേക്, ഗായകരായ അനുരാധ ശ്രീറാം,ആൻഡ്രിയ, സൈന്ധവി, വിജയ് യേശുദാസ്, എസ്പിബി ചരൺ, ഹരിചരൺ, ഹരീഷ് രാഘവേന്ദ്ര എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
സംവിധായകരായ നെൽസൺ, ആറ്റ്ലി, ലോകേഷ് കനകരാജ്, നടന്മാരായ നാസർ, സുദീപ്, വിജയ്യുടെ അച്ഛൻ, സംവിധായകൻ എസ്എ ചന്ദ്രശേഖർ, വിജയ്യുടെ അമ്മ ശോഭ ചന്ദ്രശേഖർ എന്നിവരും പ്രത്യേക അതിഥികളായി ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ‘ജനനായക’നിൽ സംഗീതമൊരുക്കിയ അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഓഡിയോ ലോഞ്ച്.
Also Read:'വിജയിക്കാന് ശക്തരായ എതിരാളികള് വേണം'; ജനനായകന് ഓഡിയോ ലോഞ്ചിനിടെ തീപ്പൊരി പ്രസംഗവുമായി വിജയ്