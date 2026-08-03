വസ്ത്രധാരണം ഉൾപ്പെടെ നിസാര കാര്യങ്ങളെച്ചൊല്ലി നിരന്തര തര്ക്കം; ഭര്ത്താവിനെതിരെ ഗാര്ഹിക പീഡന പരാതിയുമായി നടി
മോഡലിംഗിലൂടെയും സംഗീത വീഡിയോകളിലൂടെയും കരിയർ ആരംഭിച്ച നടിയാണ് അദിതി ശര്മ. പിന്നീട് സിനിമകളിലും സാന്നിധ്യമറിയിച്ചു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 3, 2026 at 5:19 PM IST
മുംബൈ: ഭർത്താവിനും ഭർതൃവീട്ടുകാർക്കുമെതിരെ ഗുരുതര ഗാർഹിക പീഡന പരാതിയുമായി ടെലിവിഷന് നടി അദിതി ശര്മ. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പീഡിനം, അധിക്ഷേപം, സ്വര്ണാഭരണള് തട്ടിയെടുക്കല് എന്നീ ആരോപണങ്ങള് ഉന്നയിച്ചാണ് നടി പൊലീസില് പരാതി നല്കിയത്.
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുംബൈ ഗോരേഗാവ് പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തു. ജൂലൈ 31 നാണ് കേസില് എഫ്.ഐ.ആർ. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. നടി അദിതി ശർമയുടെ ഭർത്താവും നടനുമായ അഭിനീത് വിദ്യാനന്ദ് കൗശിക്, ഭർതൃമാതാവ് ഉർമിള കൗശിക്, ഭർതൃസഹോദരി കീർത്തി കൗശിക് എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് ഗുരുതര ആരോപണങ്ങള് ഉന്നയിച്ച് പരാതി നല്കിയിരിക്കുന്നത്. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത പ്രകാരമുള്ള വിവിധ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
തന്റെ വിവാഹാസമയത്ത് സമ്മാനമായി ലഭിച്ച സ്വർണ്ണമാലകൾ, മോതിരങ്ങൾ, ഡയമണ്ട് മോതിരം, താലി, വളകൾ എന്നിവ ഭർതൃമാതാവ് കൈവശപ്പെടുത്തിയെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു. പലതവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും അവ തിരികെ നൽകിയില്ലെന്നും അദിതി ആരോപിച്ചു.
2021 ജൂണിൽ ഒരു ഓൺലൈൻ ആക്ടിംഗ് കോഴ്സിനിടെയാണ് ഇരുവരും പരിചയപ്പെടുന്നത്. പിന്നീട് ആ സൗഹൃദം പ്രണയമായി വളരുകയും. 2024 സെപ്റ്റംബറിൽ മുംബൈയിലെ ഗോരേഗാവ് വെസ്റ്റിൽ ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് താമസം ആരംഭിച്ചു. ഇരു കുടുംബങ്ങളുടെയും സമ്മതത്തോടെ 2024 നവംബർ 12-ന് വിവാഹിതരായതായും നടിയുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്.
വിവാഹത്തിന് പിന്നാലെ ഭർത്താവിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടായതായി അദിതി ആരോപിക്കുന്നു. വസ്ത്രധാരണം ഉൾപ്പെടെ നിസാര കാര്യങ്ങളെച്ചൊല്ലി നിരന്തരം തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങിയെന്നും വീട്ടുചെലവുകൾ പങ്കിടുമെന്ന ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഭർത്താവ് തന്നെക്കൊണ്ട് പണം ചെലവഴിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നും പരാതിയിലുണ്ട്.
2025 ജനുവരി 1-ന് കാപ്പിയെച്ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കം വലിയ വഴക്കിലേക്ക് നീങ്ങിയതായും അതിന് ശേഷം ബന്ധം കൂടുതൽ വഷളായതായും നടി ആരോപിക്കുന്നു. ഭർത്താവ് തന്റെ സ്വഭാവത്തെ സംശയിക്കുകയും വിവാഹേതര ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തതായി അദിതി പരാതിയിൽ പറയുന്നു. മൊബൈൽ ഫോൺ നിരന്തരം പരിശോധിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പിന്നീട് തനിക്കൊപ്പം താമസിക്കാതെ മറ്റൊരു മുറിയിൽ ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു. കൂടാതെ മാതാപിതാക്കളുമായി സംസാരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞതായും നിരന്തരം മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചതായും പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ദാമ്പത്യജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമായപ്പോൾ ഭർത്താവ് അമ്മയെയും സഹോദരിയെയും വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തിയെന്നും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് പകരം അവർ തന്നെ മാനസികമായി അധിക്ഷേപിച്ചുവെന്നുമാണ് പരാതിയിലുള്ളത്.
ഗോരേഗാവ് പോലീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഇൻസ്പെക്ടർ അമിത മറാഠെയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ കേസിൽ ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതേസമയം, അദിതി ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളോട് അഭിനീത് കൗശിക്കോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളോ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ അദിതിക്ക് സഹനടനായ സമർഥ് ഗുപ്തയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അഭിനീത് പൊതുവെ ആരോപിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ, അദിതി വിവാഹമോചനത്തിനായി 25 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടതായും അവരുടെ വിവാഹം ഒരു നാടകമായിരുന്നുവെന്ന് നടി പറഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ആരോപണങ്ങൾക്കും നിയമപരമായ അന്തിമ സ്ഥിരീകരണമോ കോടതി കണ്ടെത്തലോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
ഹിന്ദി ടെലിവിഷൻ രംഗത്തെ ശ്രദ്ധേയമായ താരമാണ് അദിതി ശര്മ. 'കലീരേൻ', 'യെ ജാദു ഹേ ജിൻ കാ!', 'റബ്ബ് സേ ഹേ ദുവ' തുടങ്ങിയ പരമ്പരകളിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ നടിയാണ് അദിതി ശര്മ.. മോഡലിംഗിലൂടെയും സംഗീത വീഡിയോകളിലൂടെയും കരിയർ ആരംഭിച്ച അവർ പിന്നീട് സിനിമകളിലും ഡിജിറ്റൽ പ്രോജക്ടുകളിലും സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചു. 'ലേഡീസ് വേഴ്സസ് റിക്കി ബഹൽ' എന്ന ഹിന്ദി ചിത്രത്തിലും പിന്നീട് പഞ്ചാബി ചിത്രമായ 'ആംഗ്രെജ്'ലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.