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ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോ! ജന നായകന്‍ കാണാനെത്തി തൃഷ കൃഷ്‌ണന്‍; വിജയ്‌യെ മിസ് ചെയ്യുമെന്ന് അമ്മ ഉമ

ജന നായകന്‍റെ വരവ് ആഘോഷമാക്കി ആരാധകര്‍, ആദ്യ ഷോ കാണാനെത്തി തൃഷ കൃഷ്‌ണന്‍.

TRISHA KRISHNAN JANA NAYAGAN ROHINI THEATRE CHENNAI VIJAY LAST FILM
ജന നായകന്‍ കണ്ട് തൃഷ കൃഷ്‌ണന്‍ (Photo: Movie Poster, IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 23, 2026 at 4:39 PM IST

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ലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ദളപതി വിജയ്‌ ചിത്രം ജന നായകന്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്. ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനും പ്രതിസന്ധികള്‍ക്കൊടുവിലുമാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില്‍ ഇന്ന് (ജൂലൈ 23) തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്. വിജയ് തമിഴ് നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായതിന് ശേഷം ആദ്യമായി എത്തുന്ന ചിത്രമെന്ന നിലയിലും നടന്‍റെ കരിയറിലെ അവസാന ചിത്രമെന്ന നിലയിലും ചിത്രത്തെ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ആരാധകര്‍.

കേരളത്തില്‍ രാവിലെ ആറുമണി മുതലാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രദര്‍ശനം ആരംഭിച്ചത്. വിജയ്‌യുടെ ചിത്രത്തെ വരവേല്‍ക്കാനായി ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോയ്ക്കായി നടി തൃഷ കൃഷ്‌ണനും എത്തിയിരുന്നു. ചെന്നൈയിലെ കോയമ്പേട് രോഹിണി തിയേറ്ററിലെത്തിയാണ് തൃഷ ചിത്രം കണ്ടത്. നടി തിയേറ്ററില്‍ എത്തുന്നതിന്‍റെയും സിനിമ കണ്ട് മടങ്ങുന്നതിന്‍റെയും ദൃശ്യങ്ങള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

വെള്ള ടീഷർട്ടും നീല ജീൻസും ധരിച്ച ലളിതമായ വേഷത്തിലായിരുന്നു തൃഷയുടെ വരവ്. ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രദർശനം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയ നടിയെ കാണാൻ ആരാധകർ വലിയ തോതിൽ തടിച്ചുകൂടി. സെൽഫിക്കും അഭിവാദ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ആരാധകർ വളഞ്ഞതോടെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് തൃഷ കാറിലെത്തി മടങ്ങിയത്. ഇതിന്‍റെ നിരവധി വീഡിയോകളും ചിത്രങ്ങളും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

ജന നായകന്‍ കാണാനെത്തി തൃഷ കൃഷ്‌ണന്‍ (PTI)

വിജയ്‌യും തൃഷയും അടുപ്പത്തിലാണെന്ന അഭ്യൂഹം നേരത്തെ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും തൃഷ ജന നായകന്‍ കാണാനെത്തിയത് വീണ്ടും ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധപിടിച്ചു പറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.

ഇതിനിടെ, വിജയ് അഭിനയിക്കുന്ന അവസാന സിനിമയെന്ന നിലയിൽ 'ജന നായകൻ' ഏറെ വികാരഭരിതമായ അനുഭവമായിരുന്നുവെന്ന് തൃഷയുടെ അമ്മ ഉമാ കൃഷ്‌ണന്‍ പ്രതികരിച്ചു. "ചിത്രം വളരെ നന്നായി ആസ്വദിച്ചു. ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇത് വിജയ്‌യുടെ അവസാന സിനിമയാണെന്നത് വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ സിനിമയിൽ മിസ് ചെയ്യും," എന്നാണ് ഉമാ കൃഷ്‌ണ്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്.

എച്ച്. വിനോദ് സംവിധാനം ചെയ്‌ത ജന നായകന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. വിജയ്‌യുടെയും മമിത ബൈജുവിന്‍റെയും പ്രകടനത്തെ കുറിച്ചും അനിരുിദ്ധിന്‍റെ പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിനുമൊക്കെ മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ബോബി ഡിയോളിന്‍റെ വില്ലന്‍ കഥാപാത്രത്തെയും പ്രേക്ഷകര്‍ പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ട്.

കെ.വി.എൻ. പ്രൊഡക്ഷൻസിന്‍റെ ബാനറിൽ വെങ്കട് കെ. നാരായണ നിർമിച്ച ചിത്രമാണ് ജന നായകന്‍. അഡ്വാന്‍സ് ബുക്കിംഗിലൂടെ മികച്ച കലക്ഷനാണ് ചിത്രം റിലീസിന് മുന്‍പേ തന്നെ കൊയ്തെടുത്തത്.

മമിത ബൈജു, പൂജ ഹെഗ്‌ഡെ, പ്രകാശ് രാജ്, ഗൗതം വാസുദേവ് മേനോൻ, നരേൻ, പ്രിയാമണി എന്നിവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

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TAGGED:

TRISHA KRISHNAN
JANA NAYAGAN
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