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വിജയ്‌യുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം മുൻനിരയിൽ സീറ്റ്; തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാരിന്‍റെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിൽ അതിഥിയായി തൃഷ

വിജയ്‌യുടെ മാതാപിതാക്കളായ എസ്. എ. ചന്ദ്രശേഖറിനും ശോഭ ചന്ദ്രശേഖറിനുമൊപ്പമാണ് നടി പരേഡ് കണ്ടത്. തൃഷയ്ക്കൊപ്പം അമ്മ ഉമ കൃഷ്ണനും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

TRISHA KRISHNAN TAMIL NADU CM VIJAY TRISHA KRISHNAN AND VIJAY
Trisha Krishnan attends flag hoisting ceremony by Tamil Nadu CM (Photo: PTI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 15, 2026 at 3:22 PM IST

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തമിഴ്‌നാട് സർക്കാരിന്‍റെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷ ചടങ്ങിൽ അതിഥിയായി നടി തൃഷ കൃഷ്‌ണന്‍. ചെന്നൈയിലെ സെന്‍റ് ജോർജ് കോട്ടയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ജോസഫ് വിജയ് ദേശീയപതാക ഉയർത്തിയപ്പോൾ മുൻനിരയിൽ ഇരുന്ന് ചടങ്ങുകൾ വീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു തൃഷ.

വിജയ്‌യുടെ മാതാപിതാക്കളായ എസ്. എ. ചന്ദ്രശേഖറിനും ശോഭ ചന്ദ്രശേഖറിനുമൊപ്പമാണ് നടി പരേഡ് കണ്ടത്. തൃഷയ്ക്കൊപ്പം അമ്മ ഉമ കൃഷ്ണനും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള സാരിയും മുടിയിൽ മുല്ലപ്പൂക്കളും അണിഞ്ഞാണ് തൃഷ ചടങ്ങിനെത്തിയത്. മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് എത്തുന്നതും കാത്തിരിക്കുന്ന തൃഷയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. വിജയ് പരേഡ് വേദിയിലെത്തിയപ്പോൾ ഗാലറിയിലേക്ക് നോക്കി കുടുംബാംഗങ്ങളെയും തൃഷയെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഇതിന് തൃഷയും വിജയിയുടെ മാതാപിതാക്കളും തിരിച്ചഭിവാദ്യം നൽകുന്നതും ശ്രദ്ധേയമായി.

TRISHA KRISHNAN TAMIL NADU CM VIJAY TRISHA KRISHNAN AND VIJAY
Trisha Krishnan attends flag hoisting ceremony by Tamil Nadu CM (Photo: PTI)

ചടങ്ങിനിടെ മന്ത്രിമാരോടും മറ്റ് അതിഥികളോടും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയും അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന തൃഷയുടെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങിൽ വിജയ്‌യുടെ കുടുംബത്തിനൊപ്പമുള്ള തൃഷയുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ പ്രധാന ചർച്ച.

വിജയ്‌യുമായുള്ള തൃഷയുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടയിലാണ് പുതിയ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ലോകേഷ് കനകരാജ് സംവിധാനം ചെയ്‌ത ലിയോയിൽ ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് വിജയ്‌യും തൃഷയും പ്രണയത്തിലാണെന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യാപകമായത്. എന്നാൽ, ഇരുവരും ഇതേക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

വിജയ്‌യും തൃഷയും ഒരുമിച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഓരോ അവസരവും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിടെ വിജയിയുടെ ജന നായകൻ കാണാനെത്തിയ തൃഷയുടെ ദൃശ്യങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.

TRISHA KRISHNAN TAMIL NADU CM VIJAY TRISHA KRISHNAN AND VIJAY
Trisha Krishnan attends flag hoisting ceremony by Tamil Nadu CM (Photo: PTI)

വിജയ് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌ത ചടങ്ങിലും തൃഷ അമ്മ ഉമ കൃഷ്ണനൊപ്പമാണ് എത്തിയത്. സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ശേഷം വിജയ് നടത്തിയ വൈകാരിക പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന തൃഷയുടെ ദൃശ്യങ്ങളും അന്ന് തരംഗമായിരുന്നു. വിജയ്‌യുടെ പ്രസംഗത്തിനിടെ തൃഷ വികാരഭരിതയായി പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു.

ഇപ്പോഴിതാ, സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷ ചടങ്ങിലും വിജയിയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം തൃഷ മുൻനിരയിൽ ഇരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ ഇരുവരെയും ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ വീണ്ടും സജീവമായിരിക്കുകയാണ്.

TRISHA KRISHNAN TAMIL NADU CM VIJAY TRISHA KRISHNAN AND VIJAY
Trisha Krishnan attends flag hoisting ceremony by Tamil Nadu CM (Photo: PTI)

അതേസമയം, ചെന്നൈയിലെ സെന്‍റ് ജോർജ് കോട്ടയിൽ നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷ ചടങ്ങിൽ വിജയ് ദേശീയപതാക ഉയർത്തുകയും പരേഡിനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു. തുടർന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്‌തു. തമിഴ്നാടിനെ അഴിമതിമുക്ത സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുന്നതിനായി തന്റെ സർക്കാർ മിഷൻ മോഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്ന് വിജയ് പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇതിനായി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ജനങ്ങളുടെയും സഹകരണം അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

TRISHA KRISHNAN TAMIL NADU CM VIJAY TRISHA KRISHNAN AND VIJAY
Trisha Krishnan attends flag hoisting ceremony by Tamil Nadu CM (Photo: PTI)

വിജയ്‌യുടെ ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകളിൽ തൃഷയുടെ സാന്നിധ്യം ആരാധകർ ഏറെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് കാണുന്നത്. എന്നാൽ, ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമൊന്നുമില്ല. പുതിയ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ തൃഷയും വിജയിയും വീണ്ടും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ചർച്ചാവിഷയമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

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TAGGED:

TRISHA KRISHNAN
TAMIL NADU CM
VIJAY
TRISHA KRISHNAN AND VIJAY
TRISHA ATTENDS FLAG HOISTING

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