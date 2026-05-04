ആഘോഷം പൊടിപൂരം;വിജയ്യുടെ അരികിലേക്ക് ഓടിയെത്തി തൃഷ! വിസിലടിച്ച് ജനനായകന്റെ കുടുംബം
ടിവികെയുടെ വിജയത്തില് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ആഘോഷം ആരംഭിച്ചു. വിജയ്ക്ക് വിസിലടിച്ച് കുടുംബം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 4, 2026 at 2:57 PM IST
തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണല് പുരോഗമിക്കുമ്പോള് അട്ടിമറി വിജയവുമായി നടന് വിജയ്യുടെ പാര്ട്ടിയായ തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ). സംസ്ഥാനത്തെ 234 മണ്ഡലങ്ങളില് വോട്ടെണ്ണല് പുരോഗമിക്കുമ്പോള് 110 സീറ്റുകളിലാണ് ടിവികെ മുന്നേറുന്നത്.
ഇപ്പോഴിതാ വിജയ്യെ കാണാനും സന്തോഷം പങ്കിടാനുമായി വിജയ്ക്കരികിലേക്ക് ഓടിയെത്തിയിരിക്കുകയാണ് പ്രിയസുഹൃത്തും നടിയുമായ തൃഷ. ചെന്നൈയിലെ നീലാങ്കരിയിലെ വസതിയിലേക്കാണ് തൃഷ ഈ നിമിഷത്തില് എത്തിയത്. ഇരുവരെ കുറിച്ചുള്ള ഗോസിപ്പുകള്ക്ക് വീണ്ടും ചൂടുപിടിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് തൃഷ വിജയ്യെ നേരിട്ട് കാണാന് വീട്ടിലെത്തിയത്.
തൃഷയുടെ പിറന്നാള് ദിനമായ ഇന്ന് (മെയ് 4) പുലര്ച്ചെ തിരുപ്പതി സന്ദര്ശം നടത്തിയത് വലിയ വാര്ത്തയായിരുന്നു. തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞടുപ്പ് ഫലം പുറത്തു വരുന്ന ദിവസം തന്നെ തൃഷ തിരുപ്പതി ദര്ശനം നടത്തിയത് വിജയ്യുടെ രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടിയുടെ വിജയവുമായാണ് പലരും ബന്ധപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ തമിഴക വെട്രിയ കഴകത്തിന്റെ വിജയത്തിനായി പ്രാര്ഥിക്കാനാണ് തൃഷ വെങ്കിടേശ്വര സ്വാമിയുടെ മുന്നിലെത്തിയതെന്നാണ് ചിലര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.
നടനും ടിവികെ നേതാവുമായ വിജയ്യുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിന് പിന്നാലെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഏറെ ചര്ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട പേരാണ് തൃഷയുടേത്. നടി രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ഇല്ലെങ്കിലും വിജയ്യുമായുള്ള സൗഹൃദം എതിര്പാര്ട്ടികള് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണായുധമാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു. ഇതോടൊപ്പം വലിയ സൈബര് ആക്രമണങ്ങളും താരം നേരിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ലോകേഷ് കനകരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത ലിയോ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം വിജയ്യും തൃഷയും പ്രണയത്തിലാണെന്ന തരത്തില് വലിയ വാര്ത്തകള് പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഒരേ നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഒരു വിവാഹ വിരുന്നിന് ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് എത്തിയത് ഈ അഭ്യൂഹങ്ങള്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയിരുന്നു. വിജയ്യുടെ വിവാഹ മോചനവാര്ത്തകള്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് പൊതുപരിപാടിയില് എത്തിയത്.
#WATCH | Tamil Nadu Elections 2026 | Family of TVK chief and actor Vijay blow whistles and celebrate at their residence, as the party continues its lead in the state. It is currently leading on 104 of the total 234 seats in the state.— ANI (@ANI) May 4, 2026
അതേസമയം വിജയ്യുടെ ഭാര്യ സംഗീത നല്കിയ വിവാഹമോചന ഹര്ജിയില് ഒരു നടിയെ കുറിച്ച് പരാമര്ശിച്ചിരുന്നു. അത് തൃഷയെ കുറിച്ചെന്നായിരുന്നു പ്രചാരണം. ഇതോടെ ഇത് എതിര്പാര്ട്ടികള് പ്രചാരണായുധമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു.
അതേസമയം അട്ടിമറി വിജയവുമായി മുന്നേറുന്ന ടിവികെ സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ സര്ക്കാര് രൂപീകരിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ടിവികെ പ്രവര്ത്തകര് ആഘോഷം ആരംഭിച്ചു. മധുര പലഹാരങ്ങള് വിതരണം ചെയ്തും വിജയ്യുടെ സിനിമകളിലെ പാട്ടുകള്ക്ക് നൃത്തം ചെയ്തുമാണ് അണികള് വിജയം ആഘോഷിക്കുന്നത്.
''തമിഴ്നാട്ടില് വലിയൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരുമെന്ന്'', വിജയ്യുടെ അച്ഛന് എസ് എ ചന്ദ്രശേഖര് പറഞ്ഞു. നടന് ടൈഗര് ഷെറോഫും വിജയ്ക്ക് ആശംസകള് നേർന്നു. ആളുകള് നിങ്ങളില് അര്പ്പിച്ച വിശ്വാസം കാണുമ്പോള് അതിശകരമാണെമന്ന് കുറിച്ചു.
എം.ജി.ആറിനും ജയലളിതയ്ക്കും ശേഷം തമിഴ് മക്കൾക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിവന്ന തമിഴകത്തിൻ്റെ സ്വന്തം 'ദളപതി' വിജയ്, ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ സമവാക്യങ്ങൾ തിരുത്തിക്കുറിക്കുകയാണ്. വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ, ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വന്മതിലുകളെ വിറപ്പിച്ചു കൊണ്ട് തമിഴക വെട്രി കഴകം (TVK) വൻ മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തുന്നത്.