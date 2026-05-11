'പ്രണയം എപ്പോഴും ശക്തമാണ്'! സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിലെ അതേ സാരിയില്‍ പുതിയ പോസ്റ്റുമായി തൃഷ കൃഷ്‌ണന്‍

വിജയ്‌യുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിലെ അതേ സാരിയില്‍ തൃഷ പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ചൂടുള്ള ചര്‍ച്ചയായിരിക്കുന്നത്.

തൃഷ കൃഷ്‌ണന്‍ (ANI)
Published : May 11, 2026 at 4:20 PM IST

ടനും ടിവികെ അധ്യക്ഷനുമായ സി. ജോസഫ് വിജയ് തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് ഏറെ ആവേശത്തോടെയാണ് ആരാധകര്‍ കണ്ടത്. ഈ ചടങ്ങില്‍ തെന്നിന്ത്യന്‍ താരസുന്ദരിയായ തൃഷയും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷം തൃഷ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ച ഒരു പോസ്റ്റാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ചൂടുള്ള ചര്‍ച്ചയായിരിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ( മെയ് 10) ചെന്നൈ ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റു ഇന്‍ഡോര്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും കലാ- സാംസ്‌കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരും ആരാധകരുമടക്കം പങ്കെടുത്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ വിജയ്‌യുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിനോടൊപ്പം ക്യാമറക്കണ്ണുകള്‍ പതിഞ്ഞത് തൃഷയിലേക്കാണ്.

നീല സാരിയില്‍ സ്വര്‍ണനിറത്തിലുള്ള കസവുള്ള സാരിക്ക് ക്രീം നിറത്തിലുള്ള ബ്ലൗസും ധരിച്ച് ലളിതമായ രീതിയിലും ക്ലാസിക് ലുക്കും നിലനിര്‍ക്കൊണ്ടായിരുന്നു തൃഷയുടെ ലുക്ക്. മുടിയില്‍ മുല്ലപ്പൂക്കള്‍ ചൂടി, ചുവന്ന കല്ലുകള്‍ നിറഞ്ഞ പരമ്പരാഗത ആഭരണങ്ങള്‍ ധരിച്ചുകൊണ്ട് അതിമനോഹരിയായാണ് തൃഷ എത്തിയത്.

ഇപ്പോഴിതാ അതേ സാരിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് നടി. ദ ലവ് ഈ ഓള്‍വേയ്‌സ് ലൗഡര്‍ ( പ്രണയം എല്ലാത്തിനും മുകളിലും ഉയര്‍ന്ന് മുഴങ്ങും) എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് താരം ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചത്. ഇതോടൊപ്പം തന്‍റെ സാരിയുടെ സ്റ്റൈലിസ്റ്റുകള്‍ക്കും മേക്കപ്പ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റിനും നന്ദിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

എന്നാല്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഇത് വലിയ ചര്‍ച്ചയായത് തൃഷ ചിത്രങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം പങ്കുവച്ച അടിക്കുറിപ്പാണ്. സ്നേഹം വിളിച്ചറിയിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന വാചകം ഞൊടിയിടയിലാണ് തരംഗമായി മാറിയത്. പലരും വിജയ്‌യുടെ പേരുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് തൃഷയുടെ പോസ്റ്റിന് കമന്‍റ് ചെയ്യുന്നത്.

ലോകേഷ് കനകരാജ് സംവിധാനം ചെയ്‌ത ലിയോ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം വിജയ്‌യും തൃഷയും പ്രണയത്തിലാണെന്ന തരത്തില്‍ വലിയ വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇരുവരും ഈ അഭ്യൂഹങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളാണ് ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ചൂടുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് തുടക്കമിട്ടിരുന്നു.

തൃഷയുടെ അമ്മ ഉമാ കൃഷ്‌ണനോടൊപ്പമാണ് തൃഷ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ എത്തിയത്. സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ശേഷം വിജയ് നടത്തിയ വൈകാരിക പ്രസംഗം നടത്തിയിരുന്നു. തമിഴ്‌നാടിനെ കുറിച്ചുള്ള തന്‍റെ പദ്ധതികളെയും കാഴ്‌ചപ്പാടുകളെയും കുറിച്ച് വിജയ് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ട് തൃഷ കണ്ണീരോടെ പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ തരംഗമാകുകയും ചെയ്തു.

ചടങ്ങിന് ശേഷം സ്റ്റേഡിയം വിട്ടുപോകുന്നതിനിടയില്‍ ആരാധകരുടെയും മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുടെയും ഇടയിലായിരുന്നു അവര്‍. ജനക്കൂട്ടവും ബഹളത്തിനുമിടയില്‍ ശാന്താമായാണ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടൊപ്പം തൃഷ പോയത്. എന്നാല്‍ വിജയ്‌യുടെ അമ്മ ശോഭ ചന്ദ്രശേഖറിനെ സ്നേഹപൂര്‍വം ആലിംഗനം ചെയ്തതും ഏറെ ശ്രദ്ധനേടിയിരുന്നു.

അതേസമയം നിലവിലുള്ള ബഹളങ്ങള്‍ക്കിടയിലും സോഷ്യല്‍മീഡിയയിലെ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കിടയിലും കൗതുകം പകര്‍ന്നുകൊണ്ട് തൃഷ നേരത്തെ "IYKYK" എന്നെഴുതുന്ന മറ്റൊരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറിയും "ബ്ലാ ബ്ലാ ബ്ലാ" എന്നെഴുതിയ ഒരു ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയും പങ്കുവച്ചിരിന്നു.

തന്‍റെ വ്യക്തിജീവിതത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള നിരന്തരമായ ഗോസിപ്പുകൾക്കും ഊഹാപോഹങ്ങൾക്കുമുള്ള സൂക്ഷ്മമായ പ്രതികരണമായാണ് പല സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോക്താക്കളും ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചത്.

അതേസമയം തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായാണ് വിജയ്‌യുടെ പാര്‍ട്ടിയായ ടിവികെ വിജയിച്ചത്.ഡിഎംകെ, എഐഎഡിഎംകെ സഖ്യങ്ങളുടെ പതിറ്റാണ്ടായ ഭരണത്തിനാണ് മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

