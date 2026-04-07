'സിനിമ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു! സമ്പന്നനുമായി രഹസ്യ വിവാഹം, ഇരട്ടകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മ'; ഒടുവില്‍ തൃഷയുടെ പ്രതികരണം

നടനും ടിവികെ അധ്യക്ഷനുമായ വിജയ്‌യ്ക്കൊപ്പം അടുത്തിടെ ചെന്നൈയില്‍ നടന്ന ഒരു വിവാഹത്തില്‍ തൃഷ പങ്കെടുത്തത് വലിയ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു. വിജയ്‌യുടെ വിവാഹ മോചനവാര്‍ത്തകള്‍ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് പൊതുപരിപാടിയില്‍ എത്തുന്നത്.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 7, 2026 at 3:24 PM IST

സെലിബ്രികളെ കുറിച്ച് കിംവദന്തികള്‍ പ്രചരിക്കുന്നത് പുതിയ കാര്യമല്ല. എന്നാല്‍ ഇത്തരം ഊഹാപോഹങ്ങളോട് ചിലഘട്ടങ്ങളില്‍ താരങ്ങള്‍ പ്രതികരിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട്. അത്തരമൊരു രസകരമായ പ്രതികരണമാണ് തെന്നിന്ത്യന്‍ താരം തൃഷ കൃഷ്‌ണന്‍ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.

സിനിമ ഉപേക്ഷിച്ച് വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ പോകുന്നുവെന്ന വ്യാജ വാര്‍ത്തയിലാണ് തമാശ നിറഞ്ഞ പ്രതികരണവുമായി തൃഷ എത്തിയത്. താനായി ഇനി എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കാനുണ്ടോയെന്നും ഇന്നത്തെ കെട്ടുകഥകളുടെ ക്വാട്ട കഴിഞ്ഞോയെന്നും താരം ചോദിച്ചു.

തൃഷയുടെ പ്രതികരണം

‘‘ഞാൻ സിനിമ വിട്ടെന്നും, വലിയ സമ്പന്നനായ ഒരു ബിസിനസുകാരനെ വിവാഹം കഴിച്ചെന്നും, രണ്ടു വയസ് ഇന്നലെ തികഞ്ഞ, നാല് ഇരട്ടക്കുട്ടികളെ വളർത്തുകയാണെന്നും കേൾക്കുന്നു! ഇനി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ടോ, അതോ ഇന്നത്തെ സാങ്കൽപ്പിക കഥകളുടെ ക്വാട്ട നമ്മൾ തികച്ചോ?’’, തൃഷയുടെ വാക്കുകൾ.

തൃഷ അഭിനയം ഉപേക്ഷിച്ചെന്നും സമ്പന്നനുമായുള്ള രഹസ്യ വിവാഹത്തിൽ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു വാർത്ത പരന്നത്.

അതേസമയം ഈ ഗോസിപ്പ് പ്രചരിക്കുന്നതിനിടെ നടനും നിര്‍മാതാവുമായ ചിത്ര ലക്ഷ്‌മണന്‍റെ പ്രതികരണവും ഏറെ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു. തൃഷ അഭിനയം നിര്‍ത്തുന്നു എന്നത് സത്യമാണ്. താരത്തെ സമീപിച്ചപ്പോള്‍ തൃഷ സിനിമകള്‍ നിരസിച്ചതായി ചില നിര്‍മാതാക്കള്‍ തന്നോട് പറഞ്ഞുവെന്നാണ് ചിത്ര ലക്ഷ്‌മണ്‍ പറഞ്ഞത്.

തൃഷ സിനിമ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിക്കാന്‍ തുടങ്ങയിട്ട് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി. വാര്‍ത്ത പ്രചരിച്ചതോടെ ആരാധകര്‍ക്ക് ആശങ്കയായിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് തൃഷ രസകരമായ മറുപടിയുമായി എത്തിയത്.

നടിയുടെ പ്രതികരണം ഞൊടിയിടയിലാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ തരംഗമായി മാറിയത്. പോസ്റ്റിന് താഴെ നിരവധി പേരാണ് ലൈക്കും കമന്‍റുമായി എത്തുന്നത്. തൃഷയുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തേയും നര്‍മബോധത്തേയും ആരാധകര്‍ അഭിനന്ദിച്ചു. ഇത്തരം കിംവദന്തികളെ മനോഹരമായ കൈകാര്യം ചെയ്‌തതിനാണ് പലരും അഭിനന്ദനവുമായി എത്തുന്നത്.

നടനും ടിവികെ അധ്യക്ഷനുമായ വിജയ്‌യ്ക്കൊപ്പം അടുത്തിടെ ചെന്നൈയില്‍ നടന്ന ഒരു വിവാഹത്തില്‍ തൃഷ പങ്കെടുത്തത് വലിയ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു. വിജയ്‌യുടെ വിവാഹ മോചനവാര്‍ത്തകള്‍ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് പൊതുപരിപാടിയില്‍ എത്തുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇരുതാരങ്ങളും അന്ന് പ്രതികരണമൊന്നും നടത്തിയിരുന്നില്ല. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് തൃഷ അതി സമ്പന്നനെ വിവാഹം കഴിച്ചുവെന്ന വാര്‍ത്ത പ്രചരിച്ചത്.

മണിരത്നത്തിന്‍റെ തഗ് ലൈഫിലാണ് തൃഷ ഒടുവില്‍ വേഷമിട്ട ചിത്രം. ഒട്ടേറെ പ്രൊജക്‌ടുകള്‍ അണിയറയില്‍ തൃഷയുടേതായി ഒരുങ്ങുന്നുമുണ്ട്. സൂര്യ നായകനാകുന്ന കറുപ്പ് ആണ് നടിയുടേതായി റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന പുതിയ ചിത്രം. വിശ്വംഭര എന്ന സിനിമയിലൂടെ തെലുഗുവിലേക്ക് തിരിച്ചു വരവ് നടത്തുന്ന ചിത്രത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ആരാധകര്‍.

