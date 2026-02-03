ETV Bharat / entertainment

ഈണങ്ങളുടെ രാജകുമാരന് വിട; സ്‌ഫടികത്തിലെ ആ സംഗീതം പിറന്ന കഥ പറഞ്ഞ് എസ് പി വെങ്കിടേഷ്

സ്‌ഫടികം' സിനിമയുടെ റീ-മാസ്റ്ററിങ് ജോലികൾക്കായി കേരളത്തിലെത്തിയ എസ് പി വെങ്കിടേഷ് ഇ ടിവി ഭാരതിന് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തില്‍ പങ്കുവെച്ച ഓര്‍മകള്‍

THE MUSICAL LEGACY OF S P VENKATESH
എസ് പി വെങ്കിടേഷ് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 3, 2026 at 2:36 PM IST

Updated : February 3, 2026 at 2:46 PM IST

മലയാള സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിൻ്റെ ഗതി മാറ്റിയ സംഗീത സംവിധായകനായിരുന്നു എസ് പി വെങ്കിടേഷ്. സ്ഫടികം' സിനിമയുടെ റീ-മാസ്റ്ററിങ് ജോലികൾക്കായി കേരളത്തിലെത്തിയ അദ്ദേഹം ഇ ടിവി ഭാരതിന് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തില്‍ തൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തായ തമ്പി കണ്ണന്താനത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് സംവിധായകൻ ഭദ്രനെ കണ്ടുമുട്ടിയതും, സ്ഫടികത്തിൽ അവസരം അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതുമായ ഓര്‍മകള്‍ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. സ്പടികത്തിൻ്റെ മ്യൂസിക് മേഖല റീ മാസ്റ്റർ ചെയ്യാനും കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ വരുത്താനമായിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ എത്തിയത്. മോഹൻലാലിനെ സൂപ്പർതാര പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തിയ തമ്പി കണ്ണന്താനത്തിൻ്റെ 'രാജാവിന്റെ മകൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാളത്തിൽ സ്വതന്ത്ര സംഗീത സംവിധായകനായി അരങ്ങേറിയ അദ്ദേഹം, തൻ്റെ കരിയറിലെ ഓരോ ഹിറ്റിന് പിന്നിലും കൃത്യമായ അധ്വാനമുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ അവസരം

തമ്പി കണ്ണന്താനത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ വച്ച് സംവിധായകൻ ഭദ്രനെ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ സ്‌ഫടികം എന്ന ചിത്രത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു വാങ്ങുകയായിരുന്നു എന്ന് എസ്‌പിവി വ്യക്തമാക്കി. സ്‌ഫടികം എന്ന സിനിമയുടെ സംഗീതം എന്നും മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ മായാത്ത ഓർമകളായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരേയൊരു കാരണം സംവിധായകൻ ഭദ്രനാണെന്നാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം തുറന്നുപറഞ്ഞത്.

ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾക്കുള്ള പശ്ചാത്തല സംഗീതം ആണെങ്കിലും ഇമോഷണൽ രംഗങ്ങൾക്കുള്ള പശ്ചാത്തല സംഗീതം ആണെങ്കിലും സംവിധായകന് ഒരുപാട് നിർദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ചെറിയൊരു സംശയം ചോദിച്ചാൽ പോലും ഭദ്രൻ ഏകദേശം അര മണിക്കൂർ എടുത്ത് സിനിമയുടെ കഥ പൂർണമായി വിശദീകരിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഭയമായിരുന്നു എന്ന് എസ് പി വെങ്കിടേഷ് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത്തരത്തിലുള്ള നരേഷൻ ആ സിനിമയുടെ സംഗീതസംവിധാനം നിർവഹിക്കാൻ ഗുണകരമായി എന്നും എസ് പി വെങ്കിടേഷ് പറയുകയുണ്ടായി.

അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ എസ്‌പിബി

രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററും കണ്ണൂർ രാജനും ഒക്കെയാണ് തന്നിലെ സംഗീത സംവിധായകനെ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തത്. അവരുടെയൊക്കെ സഹായിയായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു താൻ ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ സജീവമായതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഗായകരിൽ തന്നെ ഏറെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തി എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യമാണെന്ന് അന്ന് ഇ ടി വി ഭാരത അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിൽ എസ്‌ പി വെങ്കിടേഷ് പറഞ്ഞു. അർദ്ധരാത്രിയിൽ ശരീരം ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്ന എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നായിരുന്നു എസ് പി വെങ്കിടേഷ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഒരുപക്ഷേ എല്ലാ ഭാഷകളിലും ആയി തൻ്റെ സംഗീതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാടിയിട്ടുള്ള ഗായകൻ എസ് പി ബി ആയിരുന്നു. എൻ്റെ സംഗീത സംവിധാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മലയാളം പാട്ടുകൾ പാടാൻ വളരെയധികം ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്നും എസ് പി വെങ്കിടേഷ് പറഞ്ഞു.

മലയാള സിനിമയിൽ നിന്ന് തനിക്ക് ലഭിച്ച സ്വീകാര്യത മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി അദ്ദേഹം ബംഗാളി സിനിമകളിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ മാജിക്

മലയാള സിനിമയിലാണ് താൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗാനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ മാജിക് എന്താണെന്ന് ചോദ്യത്തിന് 'എല്ലാം ഒരു ശ്രമം' എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി. വെസ്റ്റേൺ സംഗീതത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് താങ്കളുടെ ഗാനങ്ങളിൽ പ്രകടമാണല്ലോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് സംവിധായകൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് ഗാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു മറുപടി പറഞ്ഞത്. കരിയറിൽ 700ലധികം സിനിമകളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെയ്തതിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഗാനമേതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാർക്കിടുന്നത് പോലെ ആകും. ഒരിക്കൽ ചെയ്ത പാട്ട് പിന്നീട് കേൾക്കാറില്ല എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടി ചേർത്തു. ഗാന്ധർവം എന്ന ചിത്രം അക്കാലത്ത് സംഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണ ചിത്രം ആയിരുന്നുവെന്ന് എസ്‌ പി വെങ്കിടേഷ് പറയുകയുണ്ടായി.

ഓര്‍മകളുമായി രാജേന്ദ്ര ബാബുഎസ് പി വെങ്കിടേഷിൻ്റെ വിയോഗവേളയിൽ പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനും സംഗീതജ്ഞനുമായ രാജേന്ദ്ര ബാബു അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചില ഓർമകൾ പങ്കുവെച്ചു. കാതോട് കാതോരം അടക്കം ഗാനങ്ങൾ പാടിയ ഗായിക ലതിക ടീച്ചറുടെ സഹോദരൻ കൂടിയാണ് രാജേന്ദ്ര ബാബു. ഡിസി ബുക്സ് പുറത്തിറക്കിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോടമ്പാക്കം കുറിപ്പുകൾ എന്ന പുസ്തകം ഏറെ ആരാധകരെ സൃഷ്ടിച്ച ഒന്നാണ്.പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകൻ കണ്ണൂർ രാജൻ്റെ സഹായിയായി മദ്രാസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലത്താണ് എസ് പി വെങ്കിടേഷിനെ പരിചയപ്പെടുന്നതെന്ന് രാജേന്ദ്ര ബാബു പറഞ്ഞു. അക്കാലത്ത് എസ് പി വി കണ്ണൂർ രാജൻ, ശ്യാം, രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവരുടെ സഹായിയായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. പണ്ട് സംഗീതസംവിധായകരുടെ സഹായിയായി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നോ അതേ സ്വഭാവഗുണം തന്നെയായിരുന്നു കരിയറിൻ്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും അദ്ദേഹം.

അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ മലയാളം സിനിമയായ രാജാവിൻ്റെ മകൻ്റെ റെക്കോർഡിങ് സെഷൻ കാണാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. എൻ്റെ സഹോദരി ലതിക ആ സിനിമയിൽ പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് അപൂർവ നിമിഷത്തിന് സാക്ഷിയാകാൻ സാധിച്ചത്. ജാഡകൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത സംഗീത സംവിധായകൻ.

പണ്ടുകാലത്ത് കോറസ് എന്നൊരു പരിപാടിയുണ്ടായിരുന്നു. സാധാരണ സംഗീത സംവിധായകർ കൺസോളിൽ ഇരുന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാറാണ് പതിവ്. പക്ഷേ ആ സംഘഗായകരോടൊപ്പം ചെന്നു നിന്ന് പാടുന്ന ഒരേയൊരു സംവിധായകനെ മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് എസ് പി വെങ്കിടേഷ്.

മലയാള സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം ശോഭിച്ചത് പോലെ മറ്റൊരു ഭാഷാ സിനിമകളിലും അദ്ദേഹത്തിന് ശോഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ്. ഇടക്കാലത്ത് കന്നടയിലേക്കും ചേക്കേറി. മലയാള സിനിമയ്ക്ക് അദ്ദേഹം പ്രിയങ്കരനാകുന്നതിൽ മറ്റൊരു സുപ്രധാന കാരണം കൂടിയുണ്ട്. അക്കാലത്ത് മ്യൂസിക് കമ്പോസിങ് എന്നത് കോൾ ഷീറ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. മലയാള സിനിമയ്ക്ക് കുറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റും കുറഞ്ഞ സമയവും ആണുള്ളത്. ആ ബഡ്ജറ്റിലും സമയത്തിലും വളരെ ഗുണനിലവാരം ഉള്ള സംഗീതം ഒരുക്കാൻ എസ് പി വെങ്കിടേഷിനു സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ വേഗത്തിൽ സംഗീതസംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്ന മറ്റൊരാൾ അക്കാലത്തില്ല.

രാജാവിൻ്റെ മകൻ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം എസ് പി വെങ്കിടേഷിനു അധികം ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നില്ല. ഒറ്റ ചിത്രത്തോടെ മലയാള സിനിമയുടെ വിഹായസ്സിലേക്ക് അദ്ദേഹം പറന്നു കയറി. അക്കാലത്തെ മികച്ച ടെക്നോളജിക്ക് അനുസരിച്ച് പാട്ടുകൾ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗം വന്നതിനുശേഷം എസ് പി വെങ്കിടേഷ് അതിനെ എത്രത്തോളം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പഴയതിനോളം ഇല്ല എന്നത് തന്നെയാണ്. അന്യഭാഷയിലേക്കുള്ള ചേക്കേറ്റമാണ് മലയാള സിനിമയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇടവേള വരാൻ കാരണമായത്. ഗാനങ്ങളും പശ്ചാത്തല സംഗീതവും ഒരുപോലെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന അക്കാലത്തെ മികച്ച സംഗീത സംവിധായകനായിരുന്നു എസ് പി വി എന്നും രാജേന്ദ്ര ബാബു വ്യക്തമാക്കി.

Last Updated : February 3, 2026 at 2:46 PM IST

