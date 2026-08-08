തീപാറിക്കാന് യഷ്; ഗീതു മോഹന്ദാസ് ചിത്രം ടോക്സിക്ക് ട്രെയിലര് ഇന്ന് എത്തും; കര്ണാടകയില് വമ്പന് റിലീസിനൊരുങ്ങി ചിത്രം
ഗീതു മോഹന്ദാസിന്റെ സംവിധാനത്തില് ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം ഓണം റിലീസായി ഓഗസ്റ്റ് 26 നാണ് ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 8, 2026 at 4:02 PM IST
യഷ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന 'ടോക്സിക്: എ ഫെയറി ടെയില് ഫോര് ഗ്രോണ് അപ്സി'നായി ആരാധകര് കാത്തിരിക്കാന് തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകളേറെയായി. സിനിമാപ്രേമികള്ക്ക് സന്തോഷം പകരുന്ന ഒരു സുപ്രധാന കാര്യമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഗീതു മോഹന്ദാസിന്റെ സംവിധാനത്തില് ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം ഓണം റിലീസായി ഓഗസ്റ്റ് 26 നാണ് ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപന സമയം മുതല് പുറത്തു വരുന്ന ഓരോ അപ്ഡേറ്റും വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയും ആകാംക്ഷയോടെയുമാണ് ആരാധകര് സ്വീകരിക്കുന്നത്.
സിനിമയുടെ റിലീസിന് കാത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ ട്രയിലറിനും കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് സിനിമയുടെ ട്രെയിലര് പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തും. കന്നഡ, തെലുഗു, മലയാളം, തമിഴ് എന്നീ ഭാഷകളില് ഇന്ന് രാത്രി 7.01 ന് ട്രെയിലർ റിലീസ് ചെയ്യും. സിനിമയുടെ നിര്മാതാക്കളായ കെ വി എന് പ്രൊഡക്ഷന്സാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ആക്ഷന് മോഡില് നില്ക്കുന്ന യഷിന്റെ തകര്പ്പന് പോസ്റ്ററിനൊപ്പമാണ് ട്രെയിലര് റിലീസ് സമയം നിര്മാതാക്കള് അറിയിച്ചത്.
ട്രെയിലർ റിലീസിനായി ഓഗസ്റ്റ് 8 തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് പ്രത്യേക കാരണമുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. യഷിന്റെ ജന്മദിനം ജനുവരി 8 ആയതിനാൽ, അദ്ദേഹത്തിന് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട '8' എന്ന സംഖ്യയുടെ ഭാഗ്യവിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ തീയതി തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്നാണ് സൂചന.
അതേസമയം യഷിന്റെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജനുവരി എട്ടിന് ടോക്സിക്കിന്റെ ഫസ്റ്റ്ലുക്ക് പോസ്റ്റര് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നത്. പോസ്റ്ററിന് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്നും ലഭിച്ചത്. എന്നാല് പിന്നീട് പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തിന്റെ ടീസറിനും ഗാനങ്ങള്ക്കും മികച്ച സ്വീകരണമാണ് സിനിമാപ്രേമികള് നല്കിയത്.
കെ വി എന് പ്രൊഡക്ഷന്സിന്റെയും മോണ്സ്റ്റര് മൈന്ഡ് ക്രിയേഷന്സിന്റെയും കീഴില് വെങ്കട്ട്. കെ നാരായണനും യഷും ചേര്ന്നാണ് ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത്. കന്നഡയിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമായി ചിത്രീകരിച്ച സിനിമ മലയാളം, ഹിന്ദി, തെലുഗു, തമിഴ്, കന്നഡ എന്നീ ഭാഷകളിലും പുറത്തിറക്കും.
യഷിനെ കൂടാതെ വമ്പന് താരനിരയാണ് ചിത്രത്തില് അണിനിരക്കുന്നത്. നയന്താര, ഹുമ ഖുറേഷി, കിയാര അദ്വാനി, താര സുതാരിയ, രുക്മിണി വസന്ത് എന്നിവരും പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്.
കെ ജി എഫ് 2 എന്ന ചിത്രം റിലീസായി നാലുവര്ഷത്തിന് ശേഷം യഷ് ബിഗ് സ്ക്രീനില് എത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് ടോക്സിക്. കെവിഎൻ പ്രൊഡക്ഷൻസും മോൺസ്റ്റർ മൈൻഡ് ക്രിയേഷൻസും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. കർണാടകയിലെ വിതരണവും ഈ രണ്ട് നിർമാണ കമ്പനികൾ തന്നെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്.
അതേസമയം കര്ണാടകയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റിലീസാണ് ചിത്രം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. റെക്കോർഡ് എണ്ണം സ്ക്രീനുകളിലും ഷോകളിലുമായാണ് പ്രദർശനത്തിനെത്തുക. ബെംഗളൂരുവിൽ മാത്രം ആദ്യദിവസം തന്നെ റെക്കോർഡ് എണ്ണം ഷോകൾ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് തിയേറ്റർ പ്രദർശനത്തിൽ പുതിയ അടയാളം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ. ആദ്യ ദിവസം ആദ്യ ഷോകളും പ്രത്യേക പ്രദർശനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി ആദ്യദിവസം തന്നെ സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെയുള്ള പ്രേക്ഷകർക്ക് ചിത്രം കാണാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുന്നുണ്ട്.