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ആരാധകർക്ക് ആവേശം പകരുന്ന പ്രഖ്യാപനം, ടോക്‌സിക് ട്രെയിലര്‍ എത്തുന്നു; മാസ് ലുക്കില്‍ യഷ്, കൗണ്ട്ഡൗൺ തുടങ്ങി

നാല് വർഷത്തിലേറെ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം യഷ് ബിഗ് സ്‌ക്രീനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് ടോക്‌സിക്.

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Toxic (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 1, 2026 at 1:33 PM IST

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കെജിഎഫ് ഫ്രാഞ്ചൈസിക്ക് ശേഷം യഷിന്‍റെ തിരിച്ചുവരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ആരാധകർക്ക് ആവേശം പകരുന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി 'ടോക്ക്‌സിക്' ടീം. ഗീതു മോഹന്‍ദാസിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ പിറക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ റിലീസിനായി കാത്തിരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകള്‍ ഏറെയായെങ്കിലും ഇപ്പോഴിതാ ട്രെയിലര്‍ റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍.

ഏറെ നാളായി പ്രചരിച്ചിരുന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വിരാമമിട്ട് ചിത്രത്തിന്‍റ ട്രെയിലർ ഓഗസ്റ്റ് 8-ന് പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് യാഷ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രഖ്യാപനത്തിനൊപ്പം പങ്കുവെച്ച പുതിയ പോസ്റ്ററും നിമിഷങ്ങൾക്കകം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി മാറുകയാണ്.

കൗണ്ട്ഡൗണ്‍ ആരംഭിച്ചു, ടോക്‌സിക് ട്രെയിലര്‍ 2026 ഓഗസ്റ്റ് 8 ന് എത്തുമെന്നാണ് പുത്തന്‍ പോസ്റ്ററിനൊപ്പം യഷ് ആരാധകരെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മഴ നനഞ്ഞ ആളൊഴിഞ്ഞ തെരുവിൽ കൈയിൽ തോക്കേന്തി നിൽക്കുന്ന യഷിന്‍റെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പോസ്റ്റർ ചിത്രത്തിന്‍റെ മാസ് സ്വഭാവം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്. സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കും തീവ്രമായ ഭാവവും ആരാധകരിൽ പ്രതീക്ഷ ഇരട്ടിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ടോക്‌സിക്' ടീസർ സിനിമാപ്രേമികളുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ജൂലൈയിൽ പുറത്തിറക്കിയ 'ലേഡീസ് ആന്‍ഡ് ലേഡീസ്' ഗ്ലിംപ്സിലൂടെ ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന വനിതാ കഥാപാത്രങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി. നയൻതാര, കിയാര അദ്വാനി, ഹുമ ഖുറേഷി, രുക്മിണി വസന്ത്, താര സുതാരിയ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നത്.

ടീസറും ഗ്ലിംപ്സും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൻ ചർച്ചയായെങ്കിലും, പ്രതികരണങ്ങൾ സമ്മിശ്രമായിരുന്നു. യഷിന്‍റെ ആരാധകർ ചിത്രത്തിന്‍റെ സ്കെയിലും ദൃശ്യഭംഗിയും പ്രശംസിച്ചപ്പോൾ, ചിലർ ട്രെയിലറിലെയും ടീസറിലെയും ചില രംഗങ്ങൾ 'ടോക്സിക് മാസ്കുലിനിറ്റി' മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നുവെന്ന വിമർശനവും ഉയർത്തി.

ട്രെയിലർ റിലീസിനായി ഓഗസ്റ്റ് 8 തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് പ്രത്യേക കാരണമുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. യഷിന്‍റെ ജന്മദിനം ജനുവരി 8 ആയതിനാൽ, അദ്ദേഹത്തിന് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട '8' എന്ന സംഖ്യയുടെ ഭാഗ്യവിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ തീയതി തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്നാണ് സൂചന.

മുൻപ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന മാർച്ച് 19, ജൂൺ 4 റിലീസ് തീയതികൾ മാറ്റിയതിന് ശേഷം, ചിത്രം ഓഗസ്റ്റ് 26, 2026-ന് ലോകമെമ്പാടും തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം 5,500-ലധികം സ്ക്രീനുകളിൽ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. യഷിന്‍റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ റിലീസുകളിൽ ഒന്നായിരിക്കും ഇത്.

ദേശീയ പുരസ്കാര ജേതാവായ ഗീതു മോഹൻദാസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ടോക്സിക്' കന്നഡയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഒരേസമയം ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുഗു, മലയാളം ഭാഷകളിലേക്ക് ഡബ് ചെയ്‌ത് ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലെത്തും.

ചിത്രത്തിന്‍റെ കഥ ഗീതു മോഹൻദാസിന്‍റേതാണ്. തിരക്കഥയിൽ യഷും സംവിധായികയ്ക്കൊപ്പം പങ്കാളിയായിട്ടുണ്ട്. കെ വി എന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍സ്, മോണ്‍സ്റ്റര്‍ മൈന്‍ഡ് ക്രിയേഷന്‍സ് എന്നീ ബാനറുകളിൽ വെങ്കട്ട് കെ. നാരായണയും യഷും ചേർന്നാണ് നിർമ്മാണം.

'കെ ജി എഫ് ചാപ്‌റ്റര്‍ 2'പുറത്തിറങ്ങി നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് യഷ് നായകനായി വലിയ സ്ക്രീനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ 'ടോക്‌സിക്' ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായി മാറുകയാണ്.

അതേസമയം, 2026 യഷ് ആരാധകർക്ക് ഇരട്ടിമധുരമാകും. 'ടോക്സിക്'യ്ക്ക് പിന്നാലെ 'രാമായണ' എന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രത്തിലും യഷ് പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട്.

ഇപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് 8-ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ട്രെയിലറിലേക്കാണ് സിനിമാലോകത്തിന്‍റെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധ. ട്രെയിലർ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് ഒത്തുയർന്നാൽ, റിലീസിന് മുമ്പേ തന്നെ 'ടോക്സിക്' ബോക്സ് ഓഫീസിൽ പുതിയ ചരിത്രം കുറിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ.

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