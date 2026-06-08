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ടോക്‌സിക് സെറ്റില്‍ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഗീതു; സംവിധായികയ്ക്ക് കിടിലന്‍ പിറന്നാള്‍ സമ്മാനം; ബിടിഎസ് ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടു

യഷ്- ഗീതുമോഹന്‍ദാസ് ചിത്രം ടോക്‌സിക്കിന്‍റെ ബി ടി എസ് ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ട് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍. രംഗങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുത്ത് ആരാധകര്‍.

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GEETU MOHANDAS (Photo: KVN PRODUCTIONS INSTAGRAM)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 8, 2026 at 4:18 PM IST

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രാധകര്‍ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയും ഉറ്റുനോക്കുന്ന സിനിമയാണ് ഗീതു മോഹന്‍ദാസ്- യഷ് കൂട്ടുക്കെട്ടില്‍ പിറക്കുന്ന ടോക്‌സിക് എ ഫെയറി ടെയ്ല്‍ ഫോര്‍ ഗ്രോണ്‍ അപ്‌സ്. ചിത്രത്തിന്‍റേതായി പുറത്തു വരുന്ന ഓരോ അപ്‌ഡേറ്റും വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ആരാധകര്‍ ഏറ്റെടുക്കാറുള്ളത്.

ഇപ്പോഴിതാ സംവിധായിക ഗീതു മോഹന്‍ദാസിന്‍റെ ജന്മദിനത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പങ്കുവച്ച ബി ടി എസ് വീഡിയോ ആണ് സിനിമാപ്രേമികളുടെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. സിനിമയുടെ നിര്‍മാതാക്കളായ കെവിഎന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍സ് ആണ് ഈ പ്രത്യേക വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഷോട്ടുകൾ കൃത്യമായി നിർദേശിച്ചും, വമ്പന്‍ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചും, അഭിനേതാക്കളുടെ പ്രകടനങ്ങൾക്ക് മാർഗനിർദേശം നൽകിയും വലിയ ഒരു ചിത്രീകരണ സംഘത്തെ വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും കൃത്യതയോടെയും നയിക്കുന്ന ഗീതുവിന്‍റെ വീഡിയോയാണ് നിര്‍മാതാക്കള്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

"വ്യത്യസ്‌തമായ അനുഭവം സമ്മാനിച്ച ഓരോ ഷോട്ടിനും പിന്നിൽ, ഡയലോഗുകൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച ഓരോ നിശബ്ദതയ്ക്കും പിന്നിൽ അവരുണ്ടായിരുന്നു! ജന്മദിനാശംസകൾ", എന്ന സന്ദേശത്തോടൊപ്പമാണ് ഈ വീഡിയോ ആരാധകര്‍ക്കായി പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ 'ടോക്‌സിക്' യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിൽ സംവിധായിക എന്ന നിലയിൽ ഗീതുവിന്‍റെ ഈ പ്രയത്‌നത്തെ ആഘോഷിക്കുകയാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍.

ചിത്രത്തില്‍ നായകനായി എത്തുന്നത് യഷ് ആണ്. നയൻതാര, കിയാര അഡ്വാനി, ഹുമ ഖുറേഷി, രുക്മിണി വസന്ത്, താര സുതാരിയ എന്നിങ്ങനെ വലിയ താരനിരയാണ് അണിനിരക്കുന്നത്.

കെ.വി.എൻ പ്രൊഡക്‌ഷൻസും മോൺസ്റ്റർ മൈൻഡ് ക്രിയേഷൻസും ചേർന്ന് നിർമിക്കുന്ന സിനിമയുടെ ബജറ്റ് 600 കോടിയാണെന്നാണ് വിവരം. ഈ ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഗീതു മോഹന്‍ദാസും യഷും ചേര്‍ന്നാണ്.

അടുത്തിടെ നടന്ന സിനിമാകോൺ 2026 വേദിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ചിത്രത്തിന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്. ആഗോള വിതരണക്കാർക്കും അന്താരാഷ്ട്ര സിനിമാ മേഖലയിലെ പ്രമുഖർക്കും ഇടയിൽ മികച്ച അഭിപ്രായം നേടിയെടുക്കാനായത് ചിത്രത്തിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര റിലീസ് സാധ്യതകൾ വർധിപ്പിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ഇതോടെ മുൻ നിശ്ചയിച്ച ചിത്രത്തിന്‍റെ റിലീസ് തീയതി നിർമാതാക്കൾ മാറ്റുകയായിരുന്നു. കന്നഡയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം, ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, മലയാളം ഭാഷകളിലും ഡബ്ബ് ചെയ്ത് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തും.

ഗീതു മോഹന്‍ദാസിന്‍റെ ഭര്‍ത്താവും ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവും സംവിധായകനുമായ രാജീവ് രവിയാണ് ചിത്രത്തിന് ഛായാഗ്രഹണം നിര്‍വഹിക്കുന്നത്. സംഗീത സംവിധാനം രവി ബസ്രൂർ, എഡിറ്റിങ് ഉജ്വൽ കുൽക്കർണി, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ ടി.പി. അബിദ്. ഹോളിവുഡ് ആക്‌ഷൻ ഡയറക്ടർ ജെജെ പെറിയോടൊപ്പം ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാക്കളായ അൻപറിവും കേച ഖംഫാക്ഡീയും ചേർന്നാണ് ആക്‌ഷന്‍ കൊറിയോഗ്രഫി നിർവഹിക്കുന്നത്.

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