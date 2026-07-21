യാഷിന്റെയും താര സുതാരിയയുടെയും പ്രണയാര്ദ്ര നിമിഷങ്ങള്; ടോക്സിക്കിലെ 'മധുമോഹിനി' ഗാനം പുറത്ത്
ടോക്സിക് സിനിമയിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രണയഗാനമാണ് പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. യാഷ്- താര സുതാരിയയുടെ കെമസ്ട്രിയാണ് ഗാനത്തിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 21, 2026 at 1:57 PM IST
'തബാഹി' എന്ന ഗാനത്തിന്റെ വമ്പന് വിജയത്തിന് ശേഷം 'ടോക്സിക്: എ ഫെയറി ടെയിൽ ഫോർ ഗ്രോൺ-അപ്സ്' വീണ്ടും സംഗീതപ്രേമികളുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കുന്നു. ചിത്രത്തിലെ രണ്ടാം ഗാനമായ 'മധുമോഹിനി' എന്ന ഗാനമാണ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര്.
ഗാനം പുറത്തിറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ റോക്കിംഗ് സ്റ്റാർ യാഷും താര സുതാരിയയും തമ്മിലുള്ള ഹൃദയസ്പർശിയായ പ്രണയനിമിഷങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചയായി മാറുകയാണ്. മോൺസ്റ്റർ മൈൻഡ് ക്രിയേഷൻസ്, കെവിഎൻ പ്രൊഡക്ഷൻസ്, സീ മ്യൂസിക് കമ്പനി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഗാനം പുറത്തിറക്കിയത്.
'തബാഹി' ആവേശവും തീവ്രമായ പ്രണയവുമാണ് ആഘോഷിച്ചതെങ്കിൽ, 'മധുമോഹിനി' പ്രണയത്തിന്റെ ശാന്തവും വൈകാരികവുമായ മുഖമാണ് തുറന്നുകാട്ടുന്നത്. റായയുടെയും റെബേക്കയുടെയും ബന്ധം ആർദ്രതയും പറയാത്ത വികാരങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും നിറഞ്ഞ പുതിയ തലത്തിലൂടെയാണ് ഗാനം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. യാഷും താര സുതാരിയയും തമ്മിലുള്ള സ്വാഭാവിക കെമിസ്ട്രിയും മനോഹരമായ ദൃശ്യാവിഷ്കാരവുമാണ് ഗാനത്തിന്റെ പ്രധാന ആകര്ഷണം.
തനിഷ്ക് ബാഗ്ചി, അർസ്ലാൻ നിസാമി, ഫഹീം അബ്ദുള്ള എന്നിവർ ചേർന്ന് ഒരുക്കിയ സംഗീതത്തിന് അഞ്ച് ഭാഷകളിലും ആത്മാവേകിയിരിക്കുന്നത് സിദ്ധാർത്ഥ് ബസ്രൂർ ആണ്. ഹിന്ദിയിൽ 'മധോഷ്', കന്നഡയിൽ 'മനമോഹന', തെലുഗുവില് 'മാനസാഗദെ', തമിഴിൽ 'തഡുമാരുദ്ധെയ്', മലയാളത്തിൽ 'മധുമോഹിനി' എന്നിങ്ങനെയാണ് ഗാനം പുറത്തിറക്കിയത്.
വിവിധ ഭാഷകളിലെ വരികൾ പ്രമോദ് മറവാന്തെ, അർസ്ലാൻ നിസാമി, സയ്യിദ് മുറാദ് ഗിലാനി, രാമജോഗയ്യ ശാസ്ത്രി, വിഘ്നേഷ് ശിവൻ, രാജീവ് ഗോവിന്ദൻ എന്നിവർ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.
റായയുടെയും റെബേക്കയുടെയും വൈകാരിക യാത്രയെ സംഗീതത്തിലൂടെ മനോഹരമായി പകര്ത്താന് ശ്രമിച്ചുവെന്നും പ്രേക്ഷകര് ആ ഗാനം ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നുമാണ് സംഗീത സംവിധായകന് ഗാനത്തെ കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചത്.
മധുമോഹിനി ഹൃദയവേദനയെക്കുറിച്ചുള്ള ഗാനമല്ല, മറിച്ച് രണ്ട് വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ പറയാതെ അവശേഷിക്കുന്ന വികാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സംഗീതാനുഭവമാണെന്നാണെന്നാണ് പിന്നണി ഗായകന് സിദ്ധാര്ഥ് ബസ്രൂര് പറഞ്ഞത്.
ഗീതു മോഹൻദാസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ടോക്സിക്: എ ഫെയറി ടെയിൽ ഫോർ ഗ്രോൺ-അപ്സ്' യാഷും സംവിധായികയും ചേർന്നാണ് രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. നയൻതാര, കിയാര അദ്വാനി, താര സുതാരിയ, രുക്മിണി വസന്ത്, ഹുമ ഖുറേഷി എന്നിവരടങ്ങുന്ന വമ്പൻ താരനിര ചിത്രത്തിലുണ്ട്.
കന്നഡയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ചിത്രീകരിച്ച ചിത്രം ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുഗു, മലയാളം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഭാഷകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യും. 2026 ഓഗസ്റ്റ് 26-ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഓരോ അപ്ഡേറ്റും ആരാധകർ ആവേശത്തോടെയാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. 'മധുമോഹിനി' പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ ചിത്രത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ വീണ്ടും ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്.