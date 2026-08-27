ETV Bharat / entertainment

യാഷിൻ്റെ 'ടോക്സിക്' ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ചോർന്നു; പ്രതിസന്ധിയിലായി അണിയറപ്രവർത്തകർ

ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഹിന്ദി, തെലുങ്ക് പതിപ്പുകൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചുതുടങ്ങിയത്

TOXIC MOVIE PIRACY YASH TOXIC TELEGRAM LEAK GEETU MOHANDAS TOXIC TAMIL ROCKERS TOXIC LEAK
ഇൻ്റർനെറ്റിൽ സിനിമയുടെ ലിങ്ക് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 27, 2026 at 9:02 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: മലയാളി സംവിധായിക ഗീതു മോഹൻദാസ് ഒരുക്കിയ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം ടോക്സിക്കിൻ്റെ വ്യാജ പതിപ്പുകൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ചോർന്നു. റോക്കിങ് സ്റ്റാർ യാഷ് നായകനായ ചിത്രം തിയറ്ററുകളിൽ എത്തി മണിക്കൂറുകൾക്കകമാണ് പൈറസി വെബ്സൈറ്റുകളിലും ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുകളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.

ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഹിന്ദി, തെലുങ്ക് പതിപ്പുകൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചുതുടങ്ങിയത്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ റിലീസ് ചെയ്ത തിയറ്ററുകളിൽ നിന്നാണ് സിനിമ റെക്കോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്ന് തിയറ്റർ ഉടമകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഐടി വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ അൻപതിനായിരത്തിലധികം ഡൗൺലോഡുകളാണ് പൈറസി വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാത്രം നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിനുപുറമെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെയും പതിപ്പ് അതിവേഗം പ്രചരിക്കുന്നതിനാൽ എത്രപേർ നിയമവിരുദ്ധമായി സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കൃത്യമായി പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്ന സമ്മിശ്ര പ്രതികരണവും വ്യാജ പതിപ്പുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കാണാൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോക്താക്കളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

Toxic Movie Piracy Yash Toxic Telegram Leak Geetu Mohandas Toxic Tamil Rockers Toxic Leak
Yash Starrer Toxic Movie Leaked Online Within Hours of Release (Special Arrangement)

യാഷിൻ്റെ ഇരട്ടവേഷം
കെജിഎഫിന് ശേഷം യാഷ് നായകനാകുന്ന ചിത്രം എന്ന നിലയിൽ ടോക്സിക്കിന് ആരാധകർക്കിടയിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ ഇരട്ട വേഷങ്ങളിലാണ് യാഷ് എത്തുന്നത്. കിയാര അദ്വാനി, നയൻതാര, രുഗ്മിണി വസന്ത് എന്നിവരാണ് മറ്റ് പ്രധാന താരങ്ങൾ. മലയാളി ഛായാഗ്രാഹകൻ രാജീവ് രവിയാണ് കാമറ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ചിത്രത്തിൻ്റെ മലയാളം ഡബ്ബിങ് മോശമാണെന്ന തരത്തിൽ പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് വലിയ വിമർശനം ഉയരുന്നുണ്ട്. കോടിക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കി നിർമിച്ച ചിത്രത്തിൻ്റെ വ്യാജൻ ഇറങ്ങിയത് അണിയറപ്രവർത്തകരെയും കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

വില്ലനായി പൈറസി വെബ്സൈറ്റുകൾ
ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര വ്യവസായത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ് വ്യാജ പതിപ്പുകളുടെ പ്രചാരണം. ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൻ്റെ കടന്നുവരവോടെ ഇതിൽ നേരിയ കുറവ് സംഭവിച്ചെങ്കിലും പൈറസി വെബ്സൈറ്റുകൾക്ക് പൂർണമായി തടയിടാൻ അധികൃതർക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ നിന്ന് നിയമവിരുദ്ധമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ ഇപ്പോഴും സജീവമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം പ്രതിദിനം ഒരു ലക്ഷത്തോളം പേർ ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ സിനിമകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

Toxic Movie Piracy Yash Toxic Telegram Leak Geetu Mohandas Toxic Tamil Rockers Toxic Leak
Yash Starrer Toxic Movie Leaked Online Within Hours of Release (ETV Bharat)

കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നൂറോളം സിനിമ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് ഫലപ്രദമായി പൈറസിയെ തടയാൻ സഹായിച്ചിട്ടില്ല. കുപ്രസിദ്ധ പൈറസി വെബ്സൈറ്റായ തമിഴ് റോക്കേഴ്സാണ് തിയറ്റർ പ്രിൻ്റുകൾ ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ പുറത്തുവിടുന്നത്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള അഡ്മിനുകളാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

തമിഴ് റോക്കേഴ്സിൻ്റെ മറ്റ് പേരുകളിലുള്ള ഉപ വെബ്സൈറ്റുകളും സജീവമാണ്. നിലവിലുള്ള വെബ്സൈറ്റിന് അധികൃതർ തടയിട്ടാൽ തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം തന്നെ മറ്റൊരു ഡൊമൈനിൽ ഇവർ സജീവമാകും. എത്ര വെബ്സൈറ്റുകൾ തടഞ്ഞാലും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ പുതിയവ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് പ്രധാന വെല്ലുവിളി. മലയാളത്തിലെ ഓണം റിലീസായ ഖലീഫ അടക്കമുള്ള പുതിയ ചിത്രങ്ങളും നിലവിൽ പൈറസി വെബ്സൈറ്റുകളിലൂടെ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

Also Read:- ഓണം ഫാഷൻ സങ്കൽപ്പങ്ങൾ തിരുത്തി ഭാവനയുടെ 'കളർഫുൾ' തിരുവോണം ലുക്ക്!

TAGGED:

TOXIC MOVIE PIRACY
YASH TOXIC TELEGRAM LEAK
GEETU MOHANDAS TOXIC
TAMIL ROCKERS TOXIC LEAK
TOXIC MOVIE LEAKED ONLINE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.