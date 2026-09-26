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യഷിന്‍റെ 'ടോക്‌സിക്ക്' മുതല്‍ നയന്‍താരയുടെ 'ഹായ്' വരെ; ഈ ആഴ്‌ച ആഘോഷമാക്കാന്‍ ഒടിടിയില്‍ കൈനിറയെ റിലീസുകള്‍

കുടുംബത്തോടൊപ്പവും സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പമൊക്കെ ഈ വാരാന്ത്യം പൊടിപൊടിക്കാന്‍ ഒട്ടേറെ റിലീസുകളാണ് ഒടിടിയില്‍ എത്തിയിട്ടുള്ളത്.

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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 26, 2026 at 1:34 PM IST

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ആഴ്‌ച ഒട്ടേറെ റിലീസിലുകളാണ് ഒടിടിയില്‍ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. വിവിധ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലായി ഈ വാരാന്ത്യം ആഘോഷമാക്കാന്‍ പാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരം യഷിന്‍റെ 'ടോക്‌സിക്ക്' മുതല്‍ നയന്‍താരയുടെ 'ഹായ്' വരെ പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുടുംബത്തോടൊപ്പവും സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പമൊക്കെ ഒടിടി റിലീസുകള്‍ കണ്ട് ആഘോഷമാക്കാം. ഏതൊക്കെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളില്‍ ഏതൊക്കെ പുത്തന്‍ ചിത്രങ്ങളും വെബ്‌സീരീസുകളുമൊക്കെയാണ് എത്തിയതെന്ന് നോക്കാം.

ടോക്‌സിക്

​ഗീതു മോഹന്‍ദാസിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ ഒരുങ്ങിയ യഷ് നായകനായി എത്തിയ ചിത്രം 'ടോക്‌സിക് എ ഫെയറി ടെയില്‍ ഫോര്‍ ഗ്രോണ്‍ അപ്‌സിന്‍റെ' ഒടിടിയില്‍ എത്തി. ഇതുവരെ കാണാത്ത ലുക്കിലും വ്യത്യസ്‌തമായ കഥാപാത്ര അവതരണത്തിലുമാണ് യഷ് ചിത്രത്തിൽ എത്തുന്നത്.

ഗീതു മോഹൻദാസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ തിരക്കഥ യഷും ഗീതു മോഹൻദാസും ചേർന്നാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഗോപൻ ചിദംബരമാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ മലയാളം പതിപ്പിന്‍റെ സംഭാഷണങ്ങൾ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്.

നയൻതാര, കിയാര അദ്വാനി, താര സുതാരിയ, രുക്മിണി വസന്ത്, ഹുമ ഖുറേഷി, സുദേവ് നായർ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന താരങ്ങൾ. സിനിമയുടെ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് രാജീവ് രവിയാണ്. രവി ബസ്രൂർ, വിശാൽ മിശ്ര, തനിഷ്ക് ബാഗ്ചി എന്നിവരാണ് സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നത്. സെപ്‌റ്റംബര്‍ 24 മുതല്‍ സീ5 ലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഹായ്

നയൻതാരയും കവിനും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രമാണ് ഹായ്. ഓഗസ്റ്റ് 28 ന് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയ ഈ ചിത്രം ഒരുമാസം പിന്നിടുന്നതിന് മുന്‍പാണ് ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത്.

ഭാഗ്യരാജ്, പ്രഭു, രാധിക ശരത്കുമാര്‍ എന്നിവരും പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. വിഷ്‌ണു എടവന്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ സംഗീത സംവിധാനം നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ജെന്‍ മാര്‍ട്ടിനാണ്.സെപ്‌റ്റംബര്‍ 25 മുതല്‍ ചിത്രം ഒടിടിയില്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സീ വൈലീയുടെ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ആസ്വദിക്കാം.

മാംഗോ പച്ച

സൂപ്പർസ്റ്റാർ കിച്ച സുദീപിന്‍റെ അനന്തരവൻ സഞ്ജിത്ത് സഞ്ജീവിന്‍റെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രമാണ് മാംഗോ പച്ച. കന്നഡ റിയലിസ്റ്റി ത്രില്ലര്‍ ചിത്രമാണിത്. ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തിലെ ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സിനിമ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വിവേക സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഈ ചിത്രം 95 മിനിറ്റാണ് ദൈര്‍ഘ്യം.

സഞ്ജിത്ത് സഞ്ജീവ്, കാജൽ കുന്ദർ, മയൂർ പട്ടേൽ, ഉഗ്രം മഞ്ജു എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നത്. ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെ ചിത്രം ആസ്വദിക്കാം. അഞ്ച് ഭാഷകളില്‍ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

ഹബീബീ

മീര കതിരവന്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രമാണ് ഹബീബി. പിരീഡ് ഡ്രാമ വിഭാഗത്തില്‍ ഒരുങ്ങിയ ഈ സിനിമ 1980-കളിൽ തെക്കൻ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തിലെ പരമ്പരാഗത മുസ്ലീം കൈത്തറി നെയ്ത്ത് ഗ്രാമത്തില്‍ നടക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് പറയുന്നത്.

യുവ ദമ്പതികളായ താഹിറിന്റെയും നിലോഫറിന്റെയും പ്രണയകഥയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രമേയം. അവരുടെ പ്രണയം കടുത്ത സംഘർഷത്തിന് കാരണമാവുകയും കുടുംബങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ ഭിന്നതയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതോടൊപ്പം, ആധുനികവൽക്കരണവും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള യുവാക്കളുടെ കൂട്ട കുടിയേറ്റവും കാരണം തന്‍റെ പരമ്പരാഗത നെയ്ത്ത് വ്യാപാരം പതുക്കെ തകരുന്നതും ഇത് തിരിച്ചു പിടിക്കാന്‍ നടത്തുന്ന പോരാട്ടവുമൊക്കെ ചിത്രം പറയുന്നു.

തമിഴ്, തെലുഗു, മലയാളം, കന്നഡ, ഹിന്ദി ഭാഷകളിൽ ചിത്രം കാണാനാകും. സോണി ലിവിലാണ് ചിത്രം സ്ട്രീമിങ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അഗതാ

എംഎസ് രാജു സംവിധാനം ചെയ്ത തെലുങ്ക് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ത്രില്ലറാണ് അ​ഗതാ. മിത്തോളജിയും ഫാന്റസിയും മിസ്റ്ററിയും കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് ചിത്രമൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

മഹാദേവിയുടെ കസിന്‍ ദുരൂഹസാഹചര്യത്തില്‍ മരണപ്പെടുകയും മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ ദാരുണമായി മരണങ്ങള്‍ നേരിടുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ വിലക്കപ്പെട്ട കാടിനുള്ളിലെ ഗുഹയിലേക്ക് കാരണം അന്വേഷിച്ച് അവള്‍ എത്തുന്നു. പിന്നീട് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.

കാമാക്ഷി ഭാസ്കർല, ഉല്ക്ക ഗുപ്‌ത, റോഷൻ ബഷീർ, ശ്രാവൺ റെഡ്ഡി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 25 മുതൽ സീ5 ലൂടെ ചിത്രം കാണാനാകും.

ഷാക്ക്:ട്രസ്റ്റ് നോ വണ്‍

നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സ് ത്രില്ലര്‍ പരമ്പരയാണ് ഷാക്ക് ട്രസ്റ്റ് നോ വണ്‍. കുഞ്ഞിനെ നഷ്‌ടപ്പെട്ട ഒരു അമ്മ ഒന്‍പത് വര്‍ഷം അന്വേഷിക്കുന്നു. പുതിയ സൂചനകള്‍ ലഭിക്കുമ്പോള്‍ സ്വന്തം കുടുംബവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുമൊക്കെ മറുച്ചുവച്ച ആ സത്യം ഒടുവില്‍ വെളിപ്പെടുന്നു. ഇതോടെ വലിയ സംശയവും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായ അവള്‍ എല്ലാവരേയും സംശയത്തിന്‍റെ നിഴലില്‍ നിര്‍ത്തുന്നു. ആരെയും വിശ്വസിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് മനസിലാകുന്നു,.

പരിനീതി ചോപ്ര, ജെന്നിഫർ വിംഗെറ്റ്, താഹിർ രാജ് ഭാസിൻ, അനുപ് സോണി, ചൈതന്യ ചൗധരി എന്നിവര്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ സീരീസാണിത്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സി‌ലൂടെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് കാണാം.

ഹുങ്കാർ: ദ റോർ

നിത്യ മെഹ്‌റയും കരൺ ഡി. കപാഡിയയും ചേർന്ന് സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഹിന്ദി ക്രൈം-കോർട്ട്റൂം വെബ് സീരീസാണ് 'ഹുങ്കാർ: ദ റോർ'. ആത്മീയ നേതാവായ ബാപ്‌ജിക്കെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്ന മീനു റാവത്ത് എന്ന പതിനേഴു വയസ്സുകാരിയുടെ കഥയാണ് പറയുന്നത്. ഈ ആരോപണം കടുത്ത പോലീസ് അന്വേഷണത്തിനും കോടതിയിലേക്കും പോരാട്ടത്തിലേക്കും നീങ്ങുന്നു.

കടുത്ത സമ്മര്‍ദ്ദവും സ്വഭാവഹത്യയും ആള്‍ദൈവത്തിന്‍റെ അനുയായികളില്‍ നിന്നും അപകടരമായ ഭീഷണി നേരിട്ടിട്ടും മീനു നിശബ്ദയാകാന്‍ വിസമ്മതിക്കുന്നു.

ദൃഢനിശ്ചയമുള്ള ഒരു വനിതാ പോലീസുകാരിയുടെയും ഒരു പ്രാദേശിക അഭിഭാഷകയുടെയും പിന്തുണയോടെ, സത്യം തുറന്നുകാട്ടാനും ശക്തനായ എതിരാളിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന അഴിമതി വ്യവസ്ഥയെ തകർക്കാനും അവൾ പോരാടുന്നു. ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെ പരമ്പര കാണാം.

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