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ടോക്‌സിക് ഇംഗ്ലീഷ് റിലീസ് ഉടന്‍; ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ യഷ് തരംഗം! വെറും എട്ടു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ വമ്പന്‍ കലക്ഷനുമായി ചിത്രം

ഒരേസമയം കന്നഡയിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമാണ് സിനിമ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം മലയാളം, ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുഗു എന്നീ ഭാഷാ പതിപ്പും പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു.

TOXIC A FAIRY TALE FOR GROWN UPS GEETU MOHANDAS YASH TOXIC BOX OFFICE COLLECTION
Toxic (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 3, 2026 at 6:06 PM IST

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​ഗീതു മോഹന്‍ദാസിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ ഒരുങ്ങിയ യഷ് നായകനായി എത്തിയ ചിത്രം 'ടോക്‌സിക് എ ഫെയറി ടെയില്‍ ഫോര്‍ ഗ്രോണ്‍ അപ്‌സിന്‍റെ' ഇംഗ്ലീഷ് വേര്‍ഷന്‍ റിലീസിനൊരുങ്ങുന്നു. ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ മികച്ച വിജയവുമായി കുതിപ്പു തുടരുന്ന ഈ ചിത്രം ഇതിനോടകം തന്നെ 300 കോടിയിലധികം കലക്ഷന്‍ നേടിയിട്ടുണ്ട്.

ഇംഗ്ലീഷ് വേര്‍ഷന്‍ എത്തുന്നതോടെ കൂടുതല്‍ കലക്ഷന്‍ നേടുമെന്നാണ് ട്രാക്കര്‍മാരുടെയും സിനിമാസ്വാദകരുടെയും കണക്ക് കൂട്ടല്‍. സെപ്‌റ്റംബര്‍ നാലിന് പുതിയ പതിപ്പ് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും. ഗീതു മോഹന്‍ദാസ് തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിത്രത്തിന്‍റെ നിര്‍മാതാക്കളും നായകനായ യഷുമൊക്കെ പുതിയ പോസ്റ്റര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം ചിത്രത്തിന്‍റെ റണ്‍ ടൈം 2 മണിക്കൂര്‍ 56 മിനിറ്റ് 52 സെക്കന്‍റുമായിരിക്കും.

ആഗോള പ്രേക്ഷകരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് ഒരേസമയം കന്നഡയിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമാണ് സിനിമ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മലയാളം, ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുഗു എന്നീ ഭാഷാ പതിപ്പും പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു.

ചിത്രം ഓഗസ്റ്റ് 26 ന് ഓണം റിലീസായാണ് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്. വെറും എട്ട് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ആഗോളതലത്തില്‍ നിന്ന് 322.45 കോടി രൂപയാണ് നേടിയത്. വിദേശത്ത് നിന്ന് മാത്രം 41.75 കോടി രൂപയും ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രോസ് കലക്ഷന്‍ 280.70 കോടി രൂപയുമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ നെറ്റ് കലക്ഷന്‍ 235.05 കോടി രൂപയാണ്.

ആദ്യദിവസം മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെ 55 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. രണ്ടാം ദിവസം 24.25 കോടി രൂപയും മൂന്നാം ദിവസം 19.75 കോടി രൂപയുമാണ് ചിത്രം നേടിയത്. നാലാം ദിവസത്തില്‍ 16 കോടി രൂപയാണ് ലഭിച്ചത്. അഞ്ചാം ദിവസത്തില്‍ 14.5 കോടി രൂപയും ആറാം ദിവസത്തില്‍ 4.6 കോടി രൂപയുമാണ് ചിത്രത്തിന് നേടാനായത്. ആദ്യ വാരാന്ത്യത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോള്‍, അതായത് ഏഴാം ദിവസം മാത്രം 5.25 കോടി രൂപയും എട്ടാം ദിനത്തില്‍ 3.4 കോടി രൂപയുമാണ് ചിത്രം നേടിയത്. ഇംഗ്ലീഷ് വേര്‍ഷന്‍ പുറത്തിറങ്ങുന്നതോടെ ചിത്രത്തിന്‍റെ ആഗോള കലക്ഷന്‍ വീണ്ടും ഉയരുമെന്ന് തന്നെയാണ് ട്രാക്കര്‍മാരുടെ കണക്കുക്കൂട്ടല്‍. വാരാന്ത്യദിവസങ്ങളില്‍ ചിത്രത്തിന്‍റെ വരുമാനം ഇന്ത്യയിലും വര്‍ധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്.

ഗീതു മോഹന്‍ദാസും യഷും ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വ്യക്തിബന്ധങ്ങളും സംഘര്‍ഷങ്ങളുമാണ് ടോക്‌സിക് സിനിമയുടെ പ്രധാന പ്രമേയങ്ങളായത്. കുറ്റകൃത്യവും ആഗ്രഹവും കുടുംബവും, വിശ്വാസ്യതയും വഞ്ചനയും അധികാരവുമൊക്കെ ഇഴകിചേര്‍ന്നുകൊണ്ടാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വ്യക്തിബന്ധങ്ങളും അധികാരത്തിനുമായുള്ള വലിയ പോരാട്ടമാണ് സിനിമയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

ടിക്കറ്റ്, റായ എന്ന ഇരട്ട വേഷത്തിലാണ് യഷ് ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നത്. 'കെ ജി എഫ് ചാപ്‌റ്റര്‍ 2'പുറത്തിറങ്ങി നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് യഷ് നായകനായി വലിയ സ്ക്രീനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ 'ടോക്‌സിക്' ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു. അതേസമയം, 2026 യഷ് ആരാധകർക്ക് ഇരട്ടിമധുരമാകും. 'ടോക്‌സിക്കിന്' പിന്നാലെ 'രാമായണ' എന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രത്തിലും യഷ് പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട്.

നയൻതാര, കിയാര അദ്വാനി, ഹുമ ഖുറേഷി, താര സുതാരിയ, രുക്മിണി വസന്ത് എന്നിവരടങ്ങുന്ന വലിയ താരനിര തന്നെയാണ് ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരക്കുന്നത്. ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവും ഗീതു മോഹന്‍ദാസിന്‍റെ ഭര്‍ത്താവുമായ രാജീവ് രവിയാണ് ചിത്രത്തിന് ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചത്. രവി ബസ്രൂര്‍ ആണ് സിനിമയ്ക്ക് സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഉജ്വൽ കുൽക്കർണി (എഡിറ്റിംഗ്), ടി.പി. അബിദ് (പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ). ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ഹോളിവുഡ് ആക്ഷൻ ഡയറക്ടർ ജെ.ജെ. പെറി (ജോൺ വിക്ക്), ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാക്കളായ അൻപറിവ് ഒപ്പം കേച ഖംഫാക്ഡി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഒരുക്കുന്നത്. വെങ്കട് കെ. നാരായണയും യാഷും ചേർന്ന് കെവി എന്‍ പ്രൊഡക്ഷൻസ്, മോൺസ്റ്റർ മൈൻഡ് ക്രിയേഷൻസ് എന്നീ ബാനറുകളിലാണ് ചിത്രം നിര്‍മിച്ചത്.

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TOXIC A FAIRY TALE FOR GROWN UPS
GEETU MOHANDAS
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