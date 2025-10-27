"എല് ക്ലാസിക്കോയ്ക്ക് തയ്യാറാണോ? എപ്പളെ റെഡി പുയാപ്പളെ", ടൊവിനോയ്ക്ക് മറുപടി നല്കി നസ്രിയ
നസ്രിയയെ ടാഗ് ചെയ്ത് ടൊവിനോ തോമസ്. "എല് ക്ലാസിക്കോയ്ക്ക് തയ്യാറാണോ?" എന്ന ടൊവിനോയുടെ ചോദ്യത്തിന് നടന് മറുപടി നല്കി നസ്രിയ. ടൊവിനോ തോമസും നസ്രിയ നസീമും മുഹ്സിന് പരാരി ചിത്രത്തിലൂടെ ഒന്നിക്കുകയാണ്.
പ്രഖ്യാപനം മുതല് പ്രേക്ഷകര് അക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ടൊവിനോ തോമസും നസ്രിയ നസീമും കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളിലെത്തുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിനായി. ഇപ്പോഴിതാ ഗാനരചയിതാവും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ മുഹ്സിന് പരാരി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചര്ച്ചകളാണിപ്പോള് സോഷ്യല് മീഡിയയില്.
"എല് ക്ലാസിക്കോയ്ക്ക് തയ്യാറാണോ? മി, അമോര്" എന്ന ചോദ്യവുമായി നസ്രിയയെ ടാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടൊവിനോ തോമസ് ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് സ്റ്റോറി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന് മറുപടിയുമായി നസ്രിയയും രംഗത്തെത്തി. "എപ്പളെ റെഡി പുയാപ്പളെ" എന്നാണ് ടൊവിനോക്ക് മറുപടി പോസ്റ്റുമായി നസ്രിയ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
നസ്രിയയുടെയും ടൊവിനോയുടെയും പോസ്റ്റുകളാണിപ്പോള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് വൈറലാവുന്നത്. വളരെ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ടൊവിനോ തോമസ്-നസ്രിയ ചിത്രത്തിനായി ആരാധകര് കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു മാസം മുമ്പാണ് മുഹ്സിന് പരാരി തന്റെ പുതിയ പ്രോജക്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്.
ടൊവിനോ തോമസും നസ്രിയയും ഇതാദ്യമായാണ് ഒന്നിച്ചെത്തുന്നത്. അതേസമയം ടൊവിനോ തോമസും മുഹ്സിന് പരാരിയും ഇത് മൂന്നാം വട്ടമാണ് ഒന്നിക്കുന്നത്. നേരത്തെ വൈറസ്, തല്ലുമാല എന്നീ ചിത്രങ്ങളില് മുഹ്സിനും ടൊവിനോയും ഒന്നിച്ചെത്തിയിരുന്നു.
മുഹ്സിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സംവിധാന സംരംഭം കൂടിയാണിത്. 10 വര്ഷത്തെ ഇടവളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് മുഹ്സിന് പരാരി തന്റെ പുതിയ പ്രോജക്ടുമായി എത്തുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. 'കെഎല് 10 പാത്തു' (2015) ആണ് മുഹ്സിന്റെ ആദ്യത്തെ സംവിധാന സംരംഭം.
സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ സംവിധായകന് സക്കരിയയും ചേര്ന്നാണ് മുഹ്സിന് പരാരി സിനിമയുടെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. മുഹ്സിന്സ് ദി റൈറ്റിംഗ് കമ്പനി, മാര്ഗ എന്റര്ടെയിന്മെന്, എവിഎ പ്രൊഡക്ഷന്സ് എന്നിവര് സംയുക്തമായാണ് ചിത്രം നിര്മ്മിക്കുക. സുഷിന് ശ്യാം ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി സംഗീതം ഒരുക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്.
'തന്ത വൈബ്' ആണ് മുഹ്സിന് പരാരിയുടെ മറ്റൊരു പുതിയ പ്രോജക്ട്. ടൊവിനോ തോമസ് തന്നെയാണ് തന്ത വൈബിലും നായകനായി എത്തുന്നത്. നരിവേട്ട ആയിരുന്നു ടൊവിനോ തോമസിന്റേതായി ഏറ്റവും ഒടുവില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയ ചിത്രം. കല്യാണി പ്രിയദര്ശന് നായികയായ സൂപ്പര് ഹീറോ ചിത്രം 'ലോക ചാപ്റ്റര് : ചന്ദ്ര'യില് അതിഥി വേഷത്തില് എത്തിയിരുന്നു. മൈക്കല്/ ചാത്തന് എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ലോകയില് ടൊവിനോ അവതരിപ്പിച്ചത്.
അതേസമയം സൂക്ഷമദര്ശിനിയായിരുന്നു നസ്രിയയുടേതായി ഏറ്റവും ഒടുവില് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രം. 'ദി മദ്രാസ് മിസറി - ഫാള് ഓഫ് എ സൂപ്പര്സ്റ്റാര്' എന്ന തമിഴ് വെബ് സീരീസ് ആണ് നസ്രിയയുടേതായി റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന മറ്റൊരു പുതിയ പ്രോജക്ട്.
