ടൊവിനോ തോമസിന്‍റെ മാസ് ആക്ഷന്‍ ചിത്രം പള്ളിച്ചട്ടമ്പി ടീസര്‍ എത്തി; ഒപ്പം റിലീസ് തിയതിയും

PALLICHATTAMBI TEASER OUT പള്ളിച്ചട്ടമ്പി സിനിമ റിലീസ് TOVINO THOMAS UPCOMING MOVIES PALLICHATTAMBI TRENDING SONG
Pallichattambi (Photo: Movie Poster)
Published : March 25, 2026 at 10:36 AM IST

ടൊവിനോ തോമസ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് പള്ളിച്ചട്ടമ്പി. വന്‍ താരപ്പൊലിമയും വമ്പന്‍ മുതല്‍മുടക്കിയുമൊരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ റിലീസ് തിയതി ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തു വിട്ട് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍. ഡിജോ ജോസ് ആന്‍റണി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പള്ളിച്ചട്ടമ്പിയുടെ ടീസറിലൂടെയാണ് റിലീസ് തിയതി പുറത്തു വിട്ടത്.

വേൾഡ് വൈഡ് ഫിലിംസിൻ്റെ ബാനറിൽ നൗഫൽ ബ്രജോഷ് എന്നിവരും സീ ക്യൂബ് ബ്രോസ് എൻ്റെർടൈൻ മെൻ്റിൻ്റെ ബാനറിൽ ചാണക്യ, ചരൺ, ചൈതന്യ എന്നിവരും ചേര്‍ന്ന് നിര്‍മിക്കുന്ന ചിത്രം ഏപ്രില്‍ പത്തിന് ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും. ഈ ചിത്രത്തിൽ കയാദു ലോഹറാണ് നായിക.

ദാദാസാഹിബ്, ശിക്കാർ, ഒരുത്തീ എന്നീ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് തിരക്കഥ ഒരുക്കി ശ്രദ്ധേയനായ എസ്. സുരേഷ് ബാബുവാണ് തിരക്കഥ' ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്.

ചിത്രത്തിന്‍റെ നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതിനിടയിലാണ് പശ്ചിമേഷ്യന്‍ യുദ്ധമുണ്ടായത്. ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് റിലീസ് തിയതി മാറ്റണമെന്ന ചര്‍ച്ചകളും നടന്നിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ചിത്രത്തിന്‍റെ റിലീസ് തിയതി പുറത്തു വിടുന്നത്.

കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച ഏപ്രില്‍ ഒന്‍പത് എന്ന തിയതിയില്‍ നിന്ന് പത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്‌തതെന്ന് നിര്‍മാതാവ് നൗഫല്‍ വ്യക്തമാക്കി. മലയാള സിനിമയുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് കേരളത്തെ പോലെ ഗള്‍ഫ് മേഖലയുമാണ്. എന്നാല്‍ മിഥുന്‍ മാനുവല്‍ തോമസ് സംവിധാനം ചെയ്‌ത ആട് 3യ്ക്ക് ഗള്‍ഫ് നാടുകളില്‍ ലഭിച്ച സ്വീകാര്യത നിര്‍മാതാക്കള്‍ക്ക് ഏറെ പ്രചോദനമായിരിക്കുകയാണ്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ടീസര്‍ പുറത്തിറങ്ങിയത്. നന്മയും തിൻമയും ഏറ്റുമുട്ടുന്നതാണ് ഈ ചിത്രത്തിലുടനീളമെന്നാണ് ടീസറിലെ ചില വാചകങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അലിഖിതമായ പല വിശ്വാസങ്ങൾക്കും, നിയമങ്ങൾക്കുമെതിരേയുള്ള പോരാട്ടവും ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം.

1957-58 കാലഘട്ടങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിൽ നില നിന്നു പോന്ന രാഷ്ടീയ സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ ഒരു മലയോര ഗ്രാമത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രമാണ് പള്ളിച്ചട്ടമ്പി.

അധ്വാനികളായ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിത പോരാട്ടവും, ധാർമ്മിക രോഷത്തിൻ്റെ ചെറുത്തുനിൽപ്പും, അതിനിടയിലൂടെ വികസിക്കുന്ന പ്രണയവുമൊക്കെ കോർത്തിണക്കിയുള്ള ഒരു ക്ലീൻ എൻ്റർടൈനറായിരിക്കും ഈ ചിത്രമെന്നാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നത്.

ചിത്രത്തിലെ കാട്ടുചെമ്പകം എന്ന ഗാനം ഇതിനോടകം തന്നെ ട്രെന്‍ഡിങ് ലിസ്റ്റില്‍ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷണക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഈ ഗാനം കണ്ടത്. പള്ളിച്ചട്ടമ്പിയിലെ ആദ്യഗാനമാണ് ഇത്. ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി നിമിഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ തരംഗമായിരുന്നു.

2025 ലെ സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ് ഗാനം മിന്നല്‍ വളയ്ക്ക് ശേഷം കൈതപ്രവും ജേക്‌സ് ബിജോയ്‌യും ടൊവിനോയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ഗാനത്തിനുണ്ട്.

ജേക്‌സ് ബിജോയ് സംഗീതം നല്‍കിയ ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് ബോളിവുഡിലെ ട്രെന്‍ഡിങ് ഗായകന്‍ വിശാല്‍ മിശ്രയാണ്. ആദ്യമായാണ് വിശാല്‍ മിശ്ര മലയാളത്തില്‍ ഗാനം ആലപിക്കാനെത്തുന്നത്. വിശാല്‍ മിശ്രയോടൊപ്പം ആവണി മല്‍ഹാറും ചേര്‍ന്നാണ് ഈ ഗാനം മനോഹരമാക്കിയത്.

മലയാളം ഉൾപ്പടെ അഞ്ചു ഭാഷകളിലായി ട്ടാണ് ഈ ചിത്രംപ്രദർശനത്തിനെത്തുന്നത്. വിജയരാഘവൻ, ബാബുരാജ്,സുധീർ കരമന, തെലുഗു നടൻ, ശിവകുമാർ, അജയ് (കന്നഡ )ജോണി ആൻ്റണി, ടി.ജി. രവി, ശ്രീജിത്ത് രവി, പ്രശാന്ത് അലക്സാണ്ടർ, അലക്സ്. ഈ കുര്യൻ,വിനോദ് കെടാമംഗലം, ജോസുകുട്ടി, അർജുൻ രാജേഷ്, ആർച്ചിത്, ഗോപകുമാർ അടൂർ, തുടങ്ങിയവരും നിരവധി പുതുമുഖങ്ങളും ഈചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നു.

കോ - പ്രൊഡ്യൂസേർസ് - തൻസീർ സലാം, മേഘ ശ്യാം. സംഗീതം'-ജെയ്ക്ക് ബിജോയ്സ്.ഛായാഗ്രഹണം - ടിജോ ടോമി, എഡിറ്റിംഗ്- ശ്രീജിത്ത് സാരംഗ്, കലാസംവിധാനം - ദിലീപ് നാഥ്, മേക്കപ്പ് -റഷീദ് അഹമ്മദ്,കോസ്റ്റ്യും - ഡിസൈൻ-മഞ്ജഷ രാധാകൃഷ്ണൻ, ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടേർസ് - കിരൺ റാഫേൽറെനിത് രാജ്,

സ്റ്റിൽസ് -റിഷ് ലാൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ - ബിനോയ് നമ്പാല, ഫിനാൻസ് - കൺട്രോളർ - അനിൽ ആമ്പല്ലൂർ, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ - അലക്സ്. ഈ ' കുര്യൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - രാജേഷ് മേനോൻ,പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്കുട്ടീവ് - നോബിൾ ജേക്കബ്ബ്, പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജേഴ്സ് - എബി കോടിയാട്ട്, ജെറി വിൻസൻ്റെ, പി ആര്‍ ഒ വാഴൂർ ജോസ്.

