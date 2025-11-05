മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സിന് ശേഷം ബാലന് ദി ബോയ്; ചിദംബരത്തിനൊപ്പം ടൊവിനോ തോമസും?
മഞ്ഞുമ്മല് ബോയ്സ് സംവിധായകന് ചിദംബരത്തിന്റെ പുതിയ ചിത്രം ബാലന്: ദി ബോയില് ടൊവിനോ തോമസ് നിര്ണ്ണായക വേഷത്തിലെത്തുമെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുകള്. 'ആവേശം', 'റോമഞ്ചം' ചിത്രങ്ങളുടെ സംവിധായകൻ ജിത്തു മാധവനാകും ബാലന് വേണ്ടി തിരക്കഥ ഒരുക്കുക.
മലയാളികളുടെ പ്രിയതാരം ടൊവിനോ തോമസ് ഇനി 'മഞ്ഞുമ്മല് ബോയ്സ്' ടീമിനൊപ്പമെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുകള്. 'മഞ്ഞുമ്മല് ബോയ്സ്' സംവിധായകന് ചിദംബരം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ബാലന്: ദി ബോയ്' എന്ന ചിത്രത്തിലാകും ടൊവിനോ തോമസ് വേഷമിടുന്നതെന്നാണ് ചില ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
ചെറുതെങ്കിലും നിര്ണ്ണായകമായൊരു വേഷത്തിലാകും ചിത്രത്തില് ടൊവിനോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതെന്നും സൂചനയുണ്ട്. എന്നാല് ഇക്കാര്യം താരമോ താരത്തോടടുത്ത വൃത്തങ്ങളോ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം ടൊവിനോ തോമസ് ഈ പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമാകുമോ എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണത്തിനായി ആരാധകരും വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
2024ലെ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് ചിത്രമായ 'മഞ്ഞുമ്മല് ബോയ്സി'ലെ ക്രിയേറ്റീവ് ടീമാണ് 'ബാലന്' വേണ്ടിയും ഒന്നിക്കുന്നത്. ഛായാഗ്രാഹകൻ ഷൈജു ഖാലിദ്, സംഗീത സംവിധായകൻ സുഷിൻ ശ്യാം, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ അജയൻ ചാലിശ്ശേരി എന്നിവരും ചിദംബരത്തിന്റെ പുതിയ പ്രോജക്ടിനായി ഒന്നിക്കും. 'ആവേശം', 'റോമഞ്ചം' എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ സംവിധായകൻ ജിത്തു മാധവനാകും ചിദംബരം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിനായി തിരക്കഥ ഒരുക്കുക.
ഓഡീഷനുകളിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത പുതുമുഖങ്ങളാകും 'ബാലനി'ല് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും സൂചനയുണ്ട്. അടുത്തിടെ സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. പൂക്കളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് ഒരു മരക്കഷണം പിടിച്ച് തിരിഞ്ഞ് നില്ക്കുന്ന ഒരു കൊച്ച് പയ്യനായിരുന്നു ഫസ്റ്റ്ലുക്കില്. ഈ വര്ഷം ഓഗസ്റ്റില് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചതായും റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്.
55-ാമത് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരത്തിലും 'മഞ്ഞുമ്മല് ബോയ്സ്' മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 'മഞ്ഞുമ്മല് ബോയ്സ്' ടീം വീണ്ടും ഒന്നിക്കുമ്പോള് 'ബാലനി'ലുള്ള പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതീക്ഷകളും വാനോളമാണ്.
അതേസമയം കല്യാണി പ്രിയദര്ശന് കേന്ദ്രകഥാപാത്രത്തില് എത്തിയ 'ലോക'യിലാണ് ടൊവിനോ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ചിത്രത്തില് അതിഥി വേഷത്തിലാണ് താരം എത്തിയത്. ഡൊമിനിക് അരുൺ സംവിധാനം ചെയ്ത 'ലോക'യില് ചാത്തൻ, ഒടിയൻ എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് ടൊവിനോ തോമസും ദുൽഖർ സൽമാനും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. അടുത്തിടെ നിർമ്മാതാക്കൾ 'ലോക'യുടെ രണ്ടാം ഭാഗവും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. 'ലോക ചാപ്റ്റര് 2'ല് ടൊവിനോ തോമസാണ് കേന്ദ്രകഥാപാത്രത്തില് എത്തുക.
അതേസമയം 'ജന ഗണ മന' സംവിധായകൻ ഡിജോ ജോസ് ആന്റണി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'പള്ളിച്ചട്ടമ്പി' ആകും ടൊവിനോയുടെ മറ്റൊരു പുതിയ ചിത്രം. കയാദു ലോഹർ ആകും ചിത്രത്തില് ടൊവിനോയുടെ നായികയായി എത്തുക.
